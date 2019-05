Google'ın 30 milyon dolarlık "Ay yarışması" kazananı olmadan sona erdi

Google'ın uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında duyurduğu "Ay'a uzay aracı gönderme yarışması" Lunar X PRIZE, herhangi bir kazananı olmadan sona erdi. Google, bugün yapılan resmi bir açıklamayla beraber halen yarışmakta olan şirketlerden hiçbirinin gereklilikleri karşılayamaması nedeniyle tam 30 milyon dolar ödüllü yarışmanın sonlandığını duyurdu.

"30 milyon dolarlık ödül sahipsiz kalacak."

Google Lunar X PRIZE yarışmasının diğer finalistleri olan Japonya'dan Hakuto, Hindistan'dan Team Indus, ABD'den Moon Express ve uluslararası bir ekipten oluşan Synergy Moon da yine tıpkı SpaceIL gibi benzer maddi problemler ve diğer teknik aksaklıklar nedeniyle kalkışa geçemediler.

10 yıllık emekler ne olacak?

Dünyanın her tarafından şirketlerin katılabildiği Lunar X PRIZE yarışması bundan tam 10 yıl önce ilk kez duyurulduğunda son kalkış tarihi olarakbelirlenmişti. Ancak yarışmaya katılan 34 şirketten hiçbirisinin bu tarihi karşılayamamasının ardından Google, önce 2015 yılında yarışmayı tam 2 yıl boyunca ertelemek zorunda kalmış daha sonra ise 2017 yılında ikinci bir ertelemeyle beraber son kalkış tarihiniHalen yarışmakta olan 5 şirketin bu tarihten önce kalkışa geçme ihtimallerinin kalmadığını söyleyen Google, yapılan açıklamada,"Beş finalist şirketimizle son birkaç ayda yaptığımız yakın görüşmelerimizin ardından, hiçbir yarışmacı ekibin 31 Mart 2018'den önce Ay'a ulaşmak için kalkış girişiminde bulunmayacağı sonucuna ulaştık." ifadelerini kullanmış. Ay'a bir uzay aracı indirmenin zorluğunun da farkında olduklarını belirten Lunar X PRIZE ekibi,"Şimdiye kadar bir kazananın olacağını düşünüyorduk. Ancak görevin teknik ve düzensel zorlukları, görev için kaynak yaratma gibi problemlerden dolayı maalesef hiçbir ekibimiz yarışmanın galibi olamadı. 30 milyon dolarlık ödül sahipsiz kalacak." sözlerine yer veriyor.Google'ın bugün itibariyle kendine saklamış olduğu 30 milyon dolarlık ödüle sahip olan Lunar X PRIZE yarışmasını kazanmak isteyen ekiplerin, belirlenen tarihten önce uzay araçlarınıve uzay aracınıDünya'ya yüksek çözünürlüklügöndermeleri gerekiyordu.Tabi yarışmanın 30 milyon dolarlık ödülü her ne kadar yüksek bir rakammış gibi görünüyor olsa da konu uzay araştırmaları olunca işin aslı maalesef hiç de öyle değil. Zira bu ödül halen yarışmakta olan hiçbir takımın şu ana kadar uzay araçları ve kalkış ücretleri için harcadıklarıÖrneğin yarışmanın son beş finalistinden birisi olan İsrailli şirket SpaceIL,Ay'a gitmek için yeterli olacağını düşünürek bu işe başlamış. Ancak şirketin bugün görev için harcadığı para iseSpaceX ile 2018'in ikinci yarısı için bir kalkış kontratı yapan şirket, bugün itibariyle hala bu kontratın maddi gerekliliklerini karşılamakta zorlanıyor.Google Lunar X PRIZE yarışması her ne kadar herhangi bir galibi olmadan sona ermiş olsa da tam 10 yıldır Ay'a ulaşmak için çalışmakta olan30 milyon dolarlık ödülün görev maliyetini karşılamakta yeterli olmayacağının hali hazırda farkında olan şirketler zaten uzun bir süredir Lunar X PRIZE yarışmasınıgörmüyorlardı.Örneğin yarışmanın en iddialı şirketlerinden olan ABD'li Moon Express, Ay'da madencilik yapmaya başlayan ilk şirket olma konusunda epey iddialı çalışmalara sahip. Diğer bir şirket Japonya'dan Team Hakuto ise, Ay'a reklam panoları dikmek ve Ay ve Dünya arasında bir kargo taşıma sistemi kurmak gibi hedeflere sahip. Tamamen GLXP yarışması için kurulan ve kar amacı gütmeyen İsrailli şirket SpaceIL ise, Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olarak tarihe isimlerini yazdırmayı ve ülkelerinin genç beyinlerine ilham olmayı kendilerine hedef olarak belirlemiş.