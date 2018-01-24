Google'ın 30 milyon dolarlık "Ay yarışması" kazananı olmadan sona erdi

Google'ın uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında duyurduğu "Ay'a uzay aracı gönderme yarışması" Lunar X PRIZE, herhangi bir kazananı olmadan sona erdi. Google, bugün yapılan resmi bir açıklamayla beraber halen yarışmakta olan şirketlerden hiçbirinin gereklilikleri karşılayamaması nedeniyle tam 30 milyon dolar ödüllü yarışmanın sonlandığını duyurdu.

"30 milyon dolarlık ödül sahipsiz kalacak."

Google Lunar X PRIZE yarışmasının diğer finalistleri olan Japonya'dan Hakuto, Hindistan'dan Team Indus, ABD'den Moon Express ve uluslararası bir ekipten oluşan Synergy Moon da yine tıpkı SpaceIL gibi benzer maddi problemler ve diğer teknik aksaklıklar nedeniyle kalkışa geçemediler.

10 yıllık emekler ne olacak?

https://www.nytimes.com/2018/01/23/science/google-lunar-x-prize-moon.html

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