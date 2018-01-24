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Google'ın 30 milyon dolarlık "Ay yarışması" kazananı olmadan sona erdi

Dünyanın her tarafından şirketlerin "Ay'a ulaşan ilk özel şirket olma" yolunda birbirleriyle yarıştığı 30 milyon dolarlık Google Lunar X PRIZE yarışması kazananı olmadan sona erdi. İşte detaylar...
1 yıl (Son Güncelleme: 3 ay)
4,1b
1
10
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Google'ın uzay araştırmalarındaki özel yatırımları artırmak amacıyla 2007 yılında duyurduğu "Ay'a uzay aracı gönderme yarışması" Lunar X PRIZE, herhangi bir kazananı olmadan sona erdi. Google, bugün yapılan resmi bir açıklamayla beraber halen yarışmakta olan şirketlerden hiçbirinin gereklilikleri karşılayamaması nedeniyle tam 30 milyon dolar ödüllü yarışmanın sonlandığını duyurdu.

Dünyanın her tarafından şirketlerin katılabildiği Lunar X PRIZE yarışması bundan tam 10 yıl önce ilk kez duyurulduğunda son kalkış tarihi olarak 2014 yılı belirlenmişti. Ancak yarışmaya katılan 34 şirketten hiçbirisinin bu tarihi karşılayamamasının ardından Google, önce 2015 yılında yarışmayı tam 2 yıl boyunca ertelemek zorunda kalmış daha sonra ise 2017 yılında ikinci bir ertelemeyle beraber son kalkış tarihini 31 Mart 2018 olarak belirlemişti.

"30 milyon dolarlık ödül sahipsiz kalacak."


Halen yarışmakta olan 5 şirketin bu tarihten önce kalkışa geçme ihtimallerinin kalmadığını söyleyen Google, yapılan açıklamada,"Beş finalist şirketimizle son birkaç ayda yaptığımız yakın görüşmelerimizin ardından, hiçbir yarışmacı ekibin 31 Mart 2018'den önce Ay'a ulaşmak için kalkış girişiminde bulunmayacağı sonucuna ulaştık." ifadelerini kullanmış. Ay'a bir uzay aracı indirmenin zorluğunun da farkında olduklarını belirten Lunar X PRIZE ekibi,"Şimdiye kadar bir kazananın olacağını düşünüyorduk. Ancak görevin teknik ve düzensel zorlukları, görev için kaynak yaratma gibi problemlerden dolayı maalesef hiçbir ekibimiz yarışmanın galibi olamadı. 30 milyon dolarlık ödül sahipsiz kalacak." sözlerine yer veriyor.

Google'ın bugün itibariyle kendine saklamış olduğu 30 milyon dolarlık ödüle sahip olan Lunar X PRIZE yarışmasını kazanmak isteyen ekiplerin, belirlenen tarihten önce uzay araçlarını Ay'ın yüzeyine indirmeleri ve uzay aracını yüzeyde 500 metre hareket ettirip Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve videolar göndermeleri gerekiyordu.

Tabi yarışmanın 30 milyon dolarlık ödülü her ne kadar yüksek bir rakammış gibi görünüyor olsa da konu uzay araştırmaları olunca işin aslı maalesef hiç de öyle değil. Zira bu ödül halen yarışmakta olan hiçbir takımın şu ana kadar uzay araçları ve kalkış ücretleri için harcadıkları maliyeti karşılamıyor.

Örneğin yarışmanın son beş finalistinden birisi olan İsrailli şirket SpaceIL, sadece 8 milyon doların Ay'a gitmek için yeterli olacağını düşünürek bu işe başlamış. Ancak şirketin bugün görev için harcadığı para ise tam 80 milyon doları bulmuş durumda. SpaceX ile 2018'in ikinci yarısı için bir kalkış kontratı yapan şirket, bugün itibariyle hala bu kontratın maddi gerekliliklerini karşılamakta zorlanıyor.

Google Lunar X PRIZE yarışmasının diğer finalistleri olan Japonya'dan Hakuto, Hindistan'dan Team Indus, ABD'den Moon Express ve uluslararası bir ekipten oluşan Synergy Moon da yine tıpkı SpaceIL gibi benzer maddi problemler ve diğer teknik aksaklıklar nedeniyle kalkışa geçemediler.

10 yıllık emekler ne olacak?


Google Lunar X PRIZE yarışması her ne kadar herhangi bir galibi olmadan sona ermiş olsa da tam 10 yıldır Ay'a ulaşmak için çalışmakta olan ekipler yollarına hiçbir şey değişmemiş gibi aynen devam edecekler. 30 milyon dolarlık ödülün görev maliyetini karşılamakta yeterli olmayacağının hali hazırda farkında olan şirketler zaten uzun bir süredir Lunar X PRIZE yarışmasını bir öncelik olarak görmüyorlardı.

Örneğin yarışmanın en iddialı şirketlerinden olan ABD'li Moon Express, Ay'da madencilik yapmaya başlayan ilk şirket olma konusunda epey iddialı çalışmalara sahip. Diğer bir şirket Japonya'dan Team Hakuto ise, Ay'a reklam panoları dikmek ve Ay ve Dünya arasında bir kargo taşıma sistemi kurmak gibi hedeflere sahip. Tamamen GLXP yarışması için kurulan ve kar amacı gütmeyen İsrailli şirket SpaceIL ise, Ay'a iniş yapabilen dördüncü ülke olarak tarihe isimlerini yazdırmayı ve ülkelerinin genç beyinlerine ilham olmayı kendilerine hedef olarak belirlemiş.
https://www.nytimes.com/2018/01/23/science/google-lunar-x-prize-moon.html Yorum Yaz
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qooqie 1 yıl en beğenilen
Yaw gardaşm bunlar boş isler. Gitin orkanik hoşavf yabın



2023
2 Yanıt Yanıtla +11
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sadrag 1 yıl
Zamanında komşuya gider gibi gitmiş amerika. Hemde en hızlı bilgisayarların, günümüzün vasat bir cep telefonunu kadar bile olamadığı bir dönemde. Şimdi niye bu kadar zorlanıyorlar anlamıyorum.. Altı üstü aya gideceksiniz be. Dur lan.. Yoksa daha önce ki.. Himm..
Zamanında komşuya gider gibi gitmiş amerika. Hemde en hızlı bilgisayarların, günümüzün vasat bir cep telefonunu kadar bile olamadığı bir dönemde. Şimdi niye bu...
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Bloodin 1 yıl
"kar amacı gütmeyen İsrailli şirket"
Dünyanın en kısa fıkrası rekoru kırıldı
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Bloodin 1 yıl
"kar amacı gütmeyen İsrailli şirket"
Dünyanın en kısa fıkrası rekoru kırıldı
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bydoctore 1 yıl
Yarışmanın kazananı çoktan belli olmuş. Google.
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Mesudum 1 yıl
Aracın yapımına AUDI logosundan başlanırsa başarısız olmak çok şaşırtıcı gelmez tabi.
Dikkatli bakacak çözünürlük olsaydı, çelik tekerleklerde de Continental yazısını görmeyi umardım.
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sadrag 1 yıl
Zamanında komşuya gider gibi gitmiş amerika. Hemde en hızlı bilgisayarların, günümüzün vasat bir cep telefonunu kadar bile olamadığı bir dönemde. Şimdi niye bu kadar zorlanıyorlar anlamıyorum.. Altı üstü aya gideceksiniz be. Dur lan.. Yoksa daha önce ki.. Himm..
1 Yanıt Yanıtla +8
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BumberShoot 1 yıl sadrag
Gittikleri zaman ayın üstünde keşif yapmadılar sadece yarışı kazanabilmek için gittiler bu aradıkları aracın özelliklerine bakarsanız durumu anlarsınız cihazın tek başına kendine yetmesini istiyorlar ve ayrıca rekabet halinde olduğu Rusya salak komplo teorileriniz ile siz zekisiniz ki fark edebilmişsiniz
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qooqie 1 yıl en beğenilen
Yaw gardaşm bunlar boş isler. Gitin orkanik hoşavf yabın



2023
2 Yanıt Yanıtla +11
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CeeMoo 1 yıl qooqie
Bi bitmediniz.IQ
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TncyKrmn 1 yıl qooqie
qooqie

Yaw gardaşm bunlar boş isler. Gitin orkanik hoşavf yabın



2023

Bi bitmediniz AMK. (AMK en sevdiğim spor gazetesidir.)
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aspirin_00 1 yıl
Adam roketi aracı düzwneği 30 milyon dolardan fazla yapacak sen ödül 30 milyon dolar şaka gibi ilk önce google bu işin min maaliyeti araştırsın sonra ödül rakamını adam gibi yazsın he deyince aya çıkılmıyor.
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