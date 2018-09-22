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Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt: İnternet iki kutba ayrılacak

Uzun yıllar Google'da CEO koltuğunda oturan Eric Schmidt'in internetin; önümüzdeki 10 yıl içinde Çin ve ABD liderliğinde olmak üzere iki farklı kutba ayrılacağını düşünüyor.
8 ay
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Furkan Babur
Yazar
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Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt: İnternet iki kutba ayrılacak
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Geçtiğimiz ayın başında Google'ın Çin'e özel, otomatik sansür yeteneğine sahip bir arama motoru geliştirdiği iddiaları ortaya atılmıştı. Google'a ek olarak teknoloji devlerinin Çin hükümetinin baskısı ve yerel düzenlemelere uymak amacıyla dünya genelinde yapmadığı işlemleri Çin'de yapmak durumunda olduğunu biliyoruz. Örneğin Apple, VPN uygulamalarını sadece Çin'deki App Store'dan kaldırmıştı. Bu durumlar hakkında değerlendirmede bulunan Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt'e göre Çin'e özel bu gelişmeler internet dünyasının kutuplaşacağını gösteriyor.


Çin ve ABD etrafında kutuplaşacak 

San Francisco’daki özel bir etkinlikte konuşan 63 yaşındaki yönetici, internetin önümüzdeki 10 yıl içinde ''Çin'in liderliğindeki internet ve Çin'in dışındaki internet'' olarak ikiye ayrılacağını düşünüyor. Schmidt'e göre Çin'in dışındaki internetin lideri ise ABD olacak. Böylece iki ülkenin yönlendirdiği internet uygulamaları bu ülkeleri takip eden diğer ülkelere de yayılarak kesin bir farklılık ortaya çıkacak.


Çin'de kurulan şirketlerin, sunulan hizmetlerin ve yaratılan servetlerin ölçeğini ''olağanüstü'' olarak nitelendiren Schmidt'in, internetin Çin ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu da vurguladı. İnternetin Çin'in gayri safi yurtiçi hasılasının büyük bir bölümünü oluşturduğunu ifade eden Schmidt, Çin'in de küreselleşme çabası içinde olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Çin'e özel hizmet ve uygulamaların yer aldığı internet sadece Çin topraklarıyla sınırlı kalmayabilir


https://www.cnbc.com/2018/09/20/eric-schmidt-ex-google-ceo-predicts-internet-split-china.html Yorum Yaz
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aktorun 8 ay en beğenilen firtinax
Internet hem protokol seviyesinde hem de donanım omurgası seviyesinde ABD, güdümündeki bazı ülkeler ve çok uluslu firmaların elinde şu an. (ICANN, AT&T, UUNet, PSINet.. diye araştırabilirsiniz) Adamlar isterlerse fişini çekebilirler yani. Kendi başlarına karar alıp tüm dünyaya dayatabilirler. Ve en önemlisi internet üzerinde akan tüm bilgiye ABD (FBI)'nin erişimi var. Geçmişte BM'nin internet omurgası denetimi için bir kurulun oluşturulması önerisine de değişik gerekçelerle karşı çıkmışlardı vs vs
Dolar, dünya ticaretinin temel para birimi. Yine ABD kafasına göre dolar basabiliyor. Kimseye danışmasına gerek yok.
Hal böyleyken : Çin ve Rusya internet ve dolar karşısında önlemler almaya kalkınca tukaka oluyorlar :))
Arkadaşlar, gözünüzü açın. Kimse Çin, Rusya'nın yönetim sistemini övmüyor burada. Ama onları baskıcı, yasakçı ilan edenlere bakın öncelikle.
Yanlış hatırlamıyorsam Çinli hackerlar bu omurgadaki firmalardan birini hacklemişler ve internet trafiğinin bir kısmını belli bir süreliğine Çin üzerinden çevirmişlerdi ve bu büyük olay olmuştu. Yani tüm trafiğin sürekli ABD denetiminde olması normal, ama 1-2 saatliğine bir kısmının Çin üzerinden dönmesi çok tehlikeli ????
O nedenle Rusya'nın Çin'in taleplerini doğru okumak lazım. Lanse edildiği gibi değil.
Adamlar aslında ne diyor özetle (bu haverden bağımsız olarak) :
- benim vatandaşımın trafiğini gerekmedikçe ülke dışına çıkarma.
- benim vatandaşımın kişisel bilgilerini ülke dışındaki sunucularda tutma (Google, Microsoft, Apple...)
Aslında blockchain/kriptoparalar ile başlayan teknoloji devrimi internet devrimindeki hatalara düşmezse insanları gerçekten özgürleştirebilecek potansiyele sahip. Ama ne yazık ki işin özünü bilmeyen insan çok fazla, olaya çok yanlış yerlerden giriş yapılıyor, ellerindeki 3 kuruş parayı da ICO adındaki tezgahlara kaptırıyorlar.
Yaz yaz bitmez...
Internet hem protokol seviyesinde hem de donanım omurgası seviyesinde ABD, güdümündeki bazı ülkeler ve çok uluslu firmaların elinde şu an. (ICANN, AT&T, UUNet,...
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Tommy Shelby 8 ay
Çin ABD'ye kafa tutacak kalibrede değil
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IFollowYou 8 ay
Çin zaten şuanda müthiş izole halde değil mi? Yani hali hazırda böyle bir durum söz konusu. Hatta yakında Çin tamamen ayrı bir ağ kurup, bugün bildiğimiz WWWden ayrılabilir, acaba kast edilen bu mu?
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The Hollow 8 ay
İnsanlar ABD'nin sahip olduğu gücü anlamakta zorlanıyor ya da anlamak istemiyor. İnternet'te bir devrim gerçekleşirse o devrimi'de yapan/kontrol eden yine ABD olur. FBI sadece yurt içerisinde ki olaylarla ilgilenir. CIA yurtdışında ki olaylarla. NSA ise gerektiğinde her iki teşkilata'da istihbarat sağlar. Daha birçok bildiğimiz, bilmediğimiz teşkilatlar var. Homeland Sec. gibi.. Her neyse, sadece IBM gibi bir devin sahip olduğu güce bile ne Rusya ne de Çin sahip değil. İnternet dediğimiz olay = U.S. daha bir şey söylemeye gerek yok.
Blockchain dediğimiz olaya açıkçası 100% güvenmiyorum. ABD'nin, Linux'de yaptığı hatayı tekrar yapacağını sanmıyorum. Yani her türlü müdahale ederlerdi. Buna isteyen paranoyaklık der, isteyen acı ama gerçek der.

ABD durum kritik olmadıkça Dolar basmaya sıcak bakmaz. Böyle bir şey olursa doların değeri düşer. Zaten şu an ki politikalarına bakacak olursak parayı içeriye çekiyorlar veya istiyorlar. Böylece değeri daha da yükseliyor.
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The Hollow 8 ay
Bütün kullandığım uygulamaların alternatiflerini Çin bedavaya sunsa bile, yinede kullanmam. Aynı olay Rusya içinde geçerli. Amerika'da adalet, hukuk diyebileceğimiz bir kavram var. Kimine göre az, kimine göre çok. Ama, benim düşüncem aynısı Çin ve Rusya için geçerli değil. Oralardan çıkan her ürüne, hizmete şüpheli ve kuşkulu bakıyorum. Eminim birçok insan'da benim gibi düşünüyordur. Umarım ABD ve AB ortak bir yol bulabilir. Çünkü, Rusya ve Çin'den sonra ABD'nin diğer bir rakibi Almanya.
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firtinax 8 ay The Hollow
Eğer internet ve uygulamalarını biz geliştirmiyorsak, Çin ya da Abd fark etmez.
Birilerinin dümen suyuna girersin. Sadece adı değişir.
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serafon 8 ay
Hani özgür ortamdı! Millet uyanana kadar piyasayı kapattılar sonra yersen!
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pspoor 8 ay
Demek ki al birini, vur otekine bir internet olacak...
Cindeki firmalar kotu, evet. Sanki google cok iyi...
Anca reklam yapip, goz boyarlar...
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