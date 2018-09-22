Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt: İnternet iki kutba ayrılacak

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Geçtiğimiz ayın başında Google'ın Çin'e özel, otomatik sansür yeteneğine sahip bir arama motoru geliştirdiği iddiaları ortaya atılmıştı. Google'a ek olarak teknoloji devlerinin Çin hükümetinin baskısı ve yerel düzenlemelere uymak amacıyla dünya genelinde yapmadığı işlemleri Çin'de yapmak durumunda olduğunu biliyoruz. Örneğin Apple, VPN uygulamalarını sadece Çin'deki App Store'dan kaldırmıştı. Bu durumlar hakkında değerlendirmede bulunan Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt'e göre Çin'e özel bu gelişmeler internet dünyasının kutuplaşacağını gösteriyor.





Çin ve ABD etrafında kutuplaşacak

San Francisco’daki özel bir etkinlikte konuşan 63 yaşındaki yönetici, internetin önümüzdeki 10 yıl içinde ''Çin'in liderliğindeki internet ve Çin'in dışındaki internet'' olarak ikiye ayrılacağını düşünüyor. Schmidt'e göre Çin'in dışındaki internetin lideri ise ABD olacak. Böylece iki ülkenin yönlendirdiği internet uygulamaları bu ülkeleri takip eden diğer ülkelere de yayılarak kesin bir farklılık ortaya çıkacak.





Çin'de kurulan şirketlerin, sunulan hizmetlerin ve yaratılan servetlerin ölçeğini ''olağanüstü'' olarak nitelendiren Schmidt'in, internetin Çin ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu da vurguladı. İnternetin Çin'in gayri safi yurtiçi hasılasının büyük bir bölümünü oluşturduğunu ifade eden Schmidt, Çin'in de küreselleşme çabası içinde olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Çin'e özel hizmet ve uygulamaların yer aldığı internet sadece Çin topraklarıyla sınırlı kalmayabilir.

https://www.cnbc.com/2018/09/20/eric-schmidt-ex-google-ceo-predicts-internet-split-china.html