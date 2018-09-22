Google'ın eski CEO'su Eric Schmidt: İnternet iki kutba ayrılacak

Çin ve ABD etrafında kutuplaşacak
San Francisco’daki özel bir etkinlikte konuşan 63 yaşındaki yönetici, internetin önümüzdeki 10 yıl içinde ''Çin'in liderliğindeki internet ve Çin'in dışındaki internet'' olarak ikiye ayrılacağını düşünüyor. Schmidt'e göre Çin'in dışındaki internetin lideri ise ABD olacak. Böylece iki ülkenin yönlendirdiği internet uygulamaları bu ülkeleri takip eden diğer ülkelere de yayılarak kesin bir farklılık ortaya çıkacak.
Çin'de kurulan şirketlerin, sunulan hizmetlerin ve yaratılan servetlerin ölçeğini ''olağanüstü'' olarak nitelendiren Schmidt'in, internetin Çin ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu da vurguladı. İnternetin Çin'in gayri safi yurtiçi hasılasının büyük bir bölümünü oluşturduğunu ifade eden Schmidt, Çin'in de küreselleşme çabası içinde olduğunu düşünüyor. Bu nedenle Çin'e özel hizmet ve uygulamaların yer aldığı internet sadece Çin topraklarıyla sınırlı kalmayabilir.
https://www.cnbc.com/2018/09/20/eric-schmidt-ex-google-ceo-predicts-internet-split-china.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dolar, dünya ticaretinin temel para birimi. Yine ABD kafasına göre dolar basabiliyor. Kimseye danışmasına gerek yok.
Hal böyleyken : Çin ve Rusya internet ve dolar karşısında önlemler almaya kalkınca tukaka oluyorlar :))
Arkadaşlar, gözünüzü açın. Kimse Çin, Rusya'nın yönetim sistemini övmüyor burada. Ama onları baskıcı, yasakçı ilan edenlere bakın öncelikle.
Yanlış hatırlamıyorsam Çinli hackerlar bu omurgadaki firmalardan birini hacklemişler ve internet trafiğinin bir kısmını belli bir süreliğine Çin üzerinden çevirmişlerdi ve bu büyük olay olmuştu. Yani tüm trafiğin sürekli ABD denetiminde olması normal, ama 1-2 saatliğine bir kısmının Çin üzerinden dönmesi çok tehlikeli ????
O nedenle Rusya'nın Çin'in taleplerini doğru okumak lazım. Lanse edildiği gibi değil.
Adamlar aslında ne diyor özetle (bu haverden bağımsız olarak) :
- benim vatandaşımın trafiğini gerekmedikçe ülke dışına çıkarma.
- benim vatandaşımın kişisel bilgilerini ülke dışındaki sunucularda tutma (Google, Microsoft, Apple...)
Aslında blockchain/kriptoparalar ile başlayan teknoloji devrimi internet devrimindeki hatalara düşmezse insanları gerçekten özgürleştirebilecek potansiyele sahip. Ama ne yazık ki işin özünü bilmeyen insan çok fazla, olaya çok yanlış yerlerden giriş yapılıyor, ellerindeki 3 kuruş parayı da ICO adındaki tezgahlara kaptırıyorlar.
Yaz yaz bitmez...