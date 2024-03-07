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    Anlık Bildirim

    Eski Google çalışanı şirketin yapay zeka sırlarını çaldığı için tutuklandı

    Yapay zeka günümüzün en kritik teknolojilerinden birisi haline gelmiş durumda. Bu bağlamda eski bir Google yazılım mühendisi, şirketten ticari yapay zeka sırlarını çaldığı için tutuklandı.
    Eski Google çalışanı yapay zeka sırları çaldığı için tutuklandı Tam Boyutta Gör
    Eski bir Google yazılım mühendisinin gizlice çalıştığı iki Çinli şirkete fayda sağlamak için Alphabet’in (Google’ın çatı şirketi) yapay zeka ile ilgili ticari sırlarını çaldığı iddia edildi. Leon Ding olarak da bilinen Linwei Ding, kısa bir süre önce ABD’de federal bir jüri tarafından dört kez ticari sır hırsızlığı yapmakla suçlandı. 38 yaşındaki Çin vatandaşı geçtiğimiz gün evinde tutuklandı.

    Ticari yapay zeka hırsızlığı tutuklama ile sonuçlandı

    2019 yılında Google'da çalışmaya başlayan Linwei Ding, Google tarafından verilen dizüstü bilgisayarından ticari sırları kişisel bulut depolama hesaplarına yüklemekle suçladı. Aktarılanlara göre bu belgeler Google'ın yapay zeka altyapısının yapı taşlarını içeriyordu. Ding’in Mayıs 2022'den Mayıs 2023'e kadar bir yıl boyunca 500’den fazla dosyayı kişisel hesaplarına aktardığı tespit edildi. Çalınan belgelerde sadece üretken yapay zeka değil, bunları eğitmek için kullanılan Google’ın yapay zeka süper bilgi işlem veri merkezleri geliştirme çalışmaları da bulunuyor.

    Savcılar, Ding'in birlikte çalıştığı Çinli şirketlerden birinin baş teknoloji sorumlusu olarak sermaye artırımına yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca Ding’in Çin'de başka bir yapay zeka şirketi kurduğu ve CEO'su olarak görev yaptığı bildirildi. Yaşanan bu gelişme, ABD ile Çin arasındaki yapay zeka geriliminin son halkası niteliğinde ancak son olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan Ding için yasal süreç devam ediyor ve şahsın 10 yıla kadar hapis cezası alması ve 250.000 dolar para cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 4 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    cahil demek hakaret mi üniversiteler hafta sonu açık mı telegram süreli fotoğraf ss alma kalorifer kazanı tahliyeden su atıyor azrail insan kılığına girer mi

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