Eski Google çalışanı şirketin yapay zeka sırlarını çaldığı için tutuklandı

Ticari yapay zeka hırsızlığı tutuklama ile sonuçlandı
2019 yılında Google'da çalışmaya başlayan Linwei Ding, Google tarafından verilen dizüstü bilgisayarından ticari sırları kişisel bulut depolama hesaplarına yüklemekle suçladı. Aktarılanlara göre bu belgeler Google'ın yapay zeka altyapısının yapı taşlarını içeriyordu. Ding’in Mayıs 2022'den Mayıs 2023'e kadar bir yıl boyunca 500’den fazla dosyayı kişisel hesaplarına aktardığı tespit edildi. Çalınan belgelerde sadece üretken yapay zeka değil, bunları eğitmek için kullanılan Google’ın yapay zeka süper bilgi işlem veri merkezleri geliştirme çalışmaları da bulunuyor.
Savcılar, Ding'in birlikte çalıştığı Çinli şirketlerden birinin baş teknoloji sorumlusu olarak sermaye artırımına yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca Ding’in Çin'de başka bir yapay zeka şirketi kurduğu ve CEO'su olarak görev yaptığı bildirildi. Yaşanan bu gelişme, ABD ile Çin arasındaki yapay zeka geriliminin son halkası niteliğinde ancak son olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan Ding için yasal süreç devam ediyor ve şahsın 10 yıla kadar hapis cezası alması ve 250.000 dolar para cezasına çarptırılması talep ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.