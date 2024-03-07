Eski Google çalışanı şirketin yapay zeka sırlarını çaldığı için tutuklandı

Tam Boyutta Gör Eski bir Google yazılım mühendisinin gizlice çalıştığı iki Çinli şirkete fayda sağlamak için Alphabet’in (Google’ın çatı şirketi) yapay zeka ile ilgili ticari sırlarını çaldığı iddia edildi. Leon Ding olarak da bilinen Linwei Ding, kısa bir süre önce ABD’de federal bir jüri tarafından dört kez ticari sır hırsızlığı yapmakla suçlandı. 38 yaşındaki Çin vatandaşı geçtiğimiz gün evinde tutuklandı.

Ticari yapay zeka hırsızlığı tutuklama ile sonuçlandı

2019 yılında Google'da çalışmaya başlayan Linwei Ding, Google tarafından verilen dizüstü bilgisayarından ticari sırları kişisel bulut depolama hesaplarına yüklemekle suçladı. Aktarılanlara göre bu belgeler Google'ın yapay zeka altyapısının yapı taşlarını içeriyordu. Ding’in Mayıs 2022'den Mayıs 2023'e kadar bir yıl boyunca 500’den fazla dosyayı kişisel hesaplarına aktardığı tespit edildi. Çalınan belgelerde sadece üretken yapay zeka değil, bunları eğitmek için kullanılan Google’ın yapay zeka süper bilgi işlem veri merkezleri geliştirme çalışmaları da bulunuyor.

Savcılar, Ding'in birlikte çalıştığı Çinli şirketlerden birinin baş teknoloji sorumlusu olarak sermaye artırımına yardımcı olduğunu söyledi. Ayrıca Ding’in Çin'de başka bir yapay zeka şirketi kurduğu ve CEO'su olarak görev yaptığı bildirildi. Yaşanan bu gelişme, ABD ile Çin arasındaki yapay zeka geriliminin son halkası niteliğinde ancak son olmayacak gibi görünüyor. Öte yandan Ding için yasal süreç devam ediyor ve şahsın 10 yıla kadar hapis cezası alması ve 250.000 dolar para cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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Eski Google çalışanı yapay zeka sırları çaldığı için tutuklandı