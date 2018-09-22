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Facebook artık siyasal kampanyalara destek hizmeti sunmayacak

Sosyal medya devi Facebook, seçimler öncesinde siyasal kampanyalara verdiği destek hizmetini sonlandırıyor. Şirket, Donald Trump'ın kampanyasına destek için 44 nilyon dolar ödeme almıştı.
8 ay
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sosyal medya
Furkan Babur
Yazar
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Facebook artık siyasal kampanyalara destek hizmeti sunmayacak
 

Google'ın ardından dünyanın en büyük ikinci çevrimiçi reklam ajansı olan Facebook, seçimler öncesinde siyasal kampanyalara destek hizmeti de sunuyordu. Politikacıların çevrimiçi reklam kampanyalarını geliştirmek için onlara özel hizmet sunan şirket, çalışanlarının bir kısmını siyasal kampanyalarının yürütüldüğü ofislere gönderip reklamların hazırlanmasına yardım etmeleri için bir süre orada çalışmalarını talep ediyordu. Bu hizmetini artık sürdürmeyeceğini açıklayan Facebook bunun yerine web sitesi üzerinden ücretsiz destek sağlayacağını duyurdu.


Trump 44 milyon dolar ödemişti 

2016 yılında ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde Facebook hem Donald Trump hem de Hillary Clinton'a, siyasal kampanyalarına destek vermek için teklif sunmuştu. Trump bu teklifi kabul ederken Clinton, Facebook'tan destek almayı reddetmişti. Donald Trump; Facebook reklamları ve destek personeli için 2016'ın haziran-kasım aylarında 44 milyon dolar ödemiş; daha mütevazı bir reklam bütçesine sahip olan Clinton ise aynı süreçte Facebook reklamları için 28 milyon dolar harcamıştı. Donald Trump'ın dijital direktörü Facebook'un yardımının, seçimlerin kazanılmasında katkı sağladığını dile getirmişti.


Çevrimiçi reklam dünyasının diğer iki büyük oyuncusu Google ve Twitter da Facebook'a benzer bir yöntem izleyecek. Facebook'un duyurusunun ardından iki şirket; ücret karşılığında siyasal kampanyalara personel desteği sunmayacağını açıkladı. 


https://www.bbc.com/news/technology-45599962 Yorum Yaz
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Quard 8 ay
Trump'tan dolayı başı ağrıyan facebook'un bu kararına çok üzüldüm ki anlatamam.Şimdi siyasetçiler ne yapacak ki...
Aslında şu yazı beni biraz düşündürdü
"Bu hizmetini artık sürdürmeyeceğini açıklayan Facebook bunun yerine web sitesi üzerinden ücretsiz destek sağlayacağını duyurdu."
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pspoor 8 ay
Facebook kendisi siyasi kampanya zaten, hem sirket olarak demokratlari desteklediler, hem de Zuckerberg, Clinton gibi kan emicileri, teror ogrutu kurucularini destekledi. Almanyadaki multecilere ve terore de destek oldular, bir de utanmadan, "siyasi kampanyalara destek vermeyeceklermis"...
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