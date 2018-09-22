Facebook artık siyasal kampanyalara destek hizmeti sunmayacak

Google'ın ardından dünyanın en büyük ikinci çevrimiçi reklam ajansı olan Facebook, seçimler öncesinde siyasal kampanyalara destek hizmeti de sunuyordu. Politikacıların çevrimiçi reklam kampanyalarını geliştirmek için onlara özel hizmet sunan şirket, çalışanlarının bir kısmını siyasal kampanyalarının yürütüldüğü ofislere gönderip reklamların hazırlanmasına yardım etmeleri için bir süre orada çalışmalarını talep ediyordu. Bu hizmetini artık sürdürmeyeceğini açıklayan Facebook bunun yerine web sitesi üzerinden ücretsiz destek sağlayacağını duyurdu.





Trump 44 milyon dolar ödemişti

2016 yılında ABD'deki başkanlık seçimleri öncesinde Facebook hem Donald Trump hem de Hillary Clinton'a, siyasal kampanyalarına destek vermek için teklif sunmuştu. Trump bu teklifi kabul ederken Clinton, Facebook'tan destek almayı reddetmişti. Donald Trump; Facebook reklamları ve destek personeli için 2016'ın haziran-kasım aylarında 44 milyon dolar ödemiş; daha mütevazı bir reklam bütçesine sahip olan Clinton ise aynı süreçte Facebook reklamları için 28 milyon dolar harcamıştı. Donald Trump'ın dijital direktörü Facebook'un yardımının, seçimlerin kazanılmasında katkı sağladığını dile getirmişti.





Çevrimiçi reklam dünyasının diğer iki büyük oyuncusu Google ve Twitter da Facebook'a benzer bir yöntem izleyecek. Facebook'un duyurusunun ardından iki şirket; ücret karşılığında siyasal kampanyalara personel desteği sunmayacağını açıkladı.

https://www.bbc.com/news/technology-45599962