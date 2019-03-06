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Google'ın geliştirdiği Android TV'de bir güvenlik açığı bulundu

Android TV kullanıcılarının başkalarının kullanıcı adlarına ve fotoğraflarına erişebildikleri ortaya çıktı. Google konuyu incelerken Android TV'nin fotoğraf paylaşımını devre dışı bıraktı.
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Medya Oynatıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, yüzlerce Android TV kullanıcısının profil fotoğrafı ve kullanıcı adlarının neden diğer Android TV cihazlarda listelendiğini öğrenene kadar, platformdaki fotoğraf paylaşım özelliğini devre dışı bıraktı. Bu güvenlik açığının bir süredir devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

Sorun bölgesel olabilir 

Android TV'deki bu güvenlik açığı Cumartesi akşamı, kullanıcıların Twitter'da Android TV'nin fotoğraf ekran koruyucusundan başkalarının hesaplarına erişebildiklerini bildirmeleriyle başladı. Bu ilk kez kamuoyunda paylaşılmış olsa da, problemin Ocak ayı ortalarından bu yana devam ettiği belirtiliyor. Twitter kullanıcısı Prashanth, Vu markalı televizyonuna Google Home uygulamasıyla erişmeye çalışırken hatayı fark ettiğini söyledi. Televizyonu için bağlantılı hesaplara baktığında, Android TV ona diğer yüzlerce kullanıcının adını ve profil resimlerini gösterdi. 

Bir kişi daha , iFFalcon Smart TV'de aynı olayı yaşadığını doğruladı. Prashanth daha sonra bu güvenlik açığını bir Xiaomi Mi Box 3 cihazda denedi ancak hata tekrarlanmadı. Bu yüzden Android TV'yi destekleyen tüm markaların bu hatadan etkilenmediği belirtiliyor. Google konuyu araştırmak için Google Fotoğraflar'ın Android TV ile olan entegrasyonunu durdurdu. Raporlar olayın Hindistan özelinde olduğunu gösteriyor ancak bunun bölgesel bir sorun olup olmadığı ise şimdilik net değil.

https://twitter.com/wothadei/status/1102089147596992512 Yorum Yaz
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Geçen Mi TV Box S'lere bakıyordum fiyatlar uçuk... Köşede yatan Raspberry Pi 3'e OSMC kurdum kafa rahat, ikinci bir kumandaya da ihtiyaç olmadı, HDMI üzerinden ...
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Çağdaş 2 ay
O değilde ttnet kotaları 20 gb'ta mı düşürdü, doğru düzgün youtube bile açmıyorum şu sıra
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yorumculuklar 2 ay en beğenilen
Geçen Mi TV Box S'lere bakıyordum fiyatlar uçuk... Köşede yatan Raspberry Pi 3'e OSMC kurdum kafa rahat, ikinci bir kumandaya da ihtiyaç olmadı, HDMI üzerinden TV kumandasından komut alabiliyor. Tek sıkıntı Netflix'den 720p ile 3 bölüm art arda izletmiyor ısınınca, soğutucuyu takmak kaldı sadece...
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crazywinner3 2 ay yorumculuklar
Hocam televizyon nedir? HDMI üzerinden kumanda komutlarını nasıl aldınız televizyona uygulama kurmaya gerek var mı?
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fhrstw 2 ay yorumculuklar
Android sürümü kaç ? Birde cihaz antutu geekbenchte falan kaç puan alıyor?
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