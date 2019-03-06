Google'ın geliştirdiği Android TV'de bir güvenlik açığı bulundu

Google, yüzlerce Android TV kullanıcısının profil fotoğrafı ve kullanıcı adlarının neden diğer Android TV cihazlarda listelendiğini öğrenene kadar, platformdaki fotoğraf paylaşım özelliğini devre dışı bıraktı. Bu güvenlik açığının bir süredir devam ettiği de gelen bilgiler arasında.

Sorun bölgesel olabilir

Android TV'deki bu güvenlik açığı Cumartesi akşamı, kullanıcıların Twitter'da Android TV'nin fotoğraf ekran koruyucusundan başkalarının hesaplarına erişebildiklerini bildirmeleriyle başladı. Bu ilk kez kamuoyunda paylaşılmış olsa da, problemin Ocak ayı ortalarından bu yana devam ettiği belirtiliyor. Twitter kullanıcısı Prashanth, Vu markalı televizyonuna Google Home uygulamasıyla erişmeye çalışırken hatayı fark ettiğini söyledi. Televizyonu için bağlantılı hesaplara baktığında, Android TV ona diğer yüzlerce kullanıcının adını ve profil resimlerini gösterdi.

https://twitter.com/wothadei/status/1102089147596992512

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Bir kişi daha , iFFalcon Smart TV'de aynı olayı yaşadığını doğruladı.daha sonra bu güvenlik açığını bircihazda denedi ancak hata tekrarlanmadı. Bu yüzden Android TV'yi destekleyen tüm markaların bu hatadan etkilenmediği belirtiliyor. Google konuyu araştırmak için'ın Android TV ile olan entegrasyonunu durdurdu. Raporlar olayınözelinde olduğunu gösteriyor ancak bunun bölgesel bir sorun olup olmadığı ise şimdilik net değil.