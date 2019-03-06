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Microsoft önümüzdeki ay disksiz Xbox One S'i tanıtacak

Teknoloji devi Microsoft'un bir süredir Xbox One'ın disksiz bir versiyonunu piyasaya süreceği söyleniyordu. Gelen haberler Xbox One S olarak adlandırılan cihazın önümüzdeki ay çıkacağı yönünde.
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Oyun Konsolları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft'tan gelen haberler disksiz Xbox One'ın tamamlanmak üzere olduğunu ve birkaç hafta içinde piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Kod adı Xbox Maverick olan cihaz ilk olarak Kasım ayında duyurulmuştu ve Xbox One S All-Digital Edition olarak piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

100 dolar daha ucuz olabilir

Konuyla yakından takip eden kaynaklardan biri olan Windows Central'a göre cihazın ön siparişlerinin ise Nisan ortası veya Mayıs başı gibi açılması bekleniyor. Ayrıca Microsoft, disksiz Xbox One S'i eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğiyle tüm dünyaya tanıtmayı planlıyor.
Ürünün fiyat etiketiyle ilgili olarak şimdilik net bir bilgi yok ancak standart bir Xbox konsola göre 100 dolar daha ucuz olacağı da sızan bilgiler arasında. Disksiz bir Xbox için çeşitli görüşler hakim olsa da, dijitalleşen dünyada çalınan veya çizilen diskler için endişelenmeye gerek bırakmayacak bir ürün olması açısından olumlu karşılandığını söylemek mümkün. Oyunların fiziksel kopyalarını arşivde tutmayı seven kullanıcılar içinse pek yakın durulmayacak bir ürün olacağı da bir başka görüş.

https://www.windowscentral.com/xbox-one-s-all-digital-edition-preorder Yorum Yaz
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Ohol Oula 2 ay
Ben elime cd alıp okşayamazsam bir anlamı kalmaz.
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Gqhuan 2 ay
Kimisi benim gibi hiç cd kullanmaz , benim gibiler için iy olmuş tabi fiyat mantığı güzel olursa .
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ali.kose 2 ay
insallah sessizliğini bozması gerekıyordu microsoftun artık
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tascimehmet 2 ay
digital oyun oynayanlar için güzel bir gelişme
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scorpion20 2 ay
iyi yapmışlar bu devirde disk olmasa da olur
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arslan0058 2 ay
Geç bile kalındı umarım yeni xbox neslinde disksiz bir versiyonda olur , koleksiyon yapmak ve bluray film izlemek isteyenler 100 dolar fazla ödeyerek disklisini satın alır benim gibi dijital oyun alıp bitirdikten sonra satan/takas yapan arkadaşlarında 100 doları cebinde kalır
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astegon 2 ay
Onedrive aboneliği satmasın da...

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S.Vettel 2 ay
200 dolarlık şeyi nasıl 100 dolara satacaklar ya anlamadım öyle bir şey olursa herkes alır o paraya ps classic satıyolar :D
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SEO-Uzmanı 2 ay
ASM programlama dili diye bir dil var, birde USB girişi diye bir giriş var !
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tostumm 2 ay
Her şey internet hızlarına bağlı, gelişmiş ülkelerde hız hiç sorun değil ancak bütün pazarları düşünmek lazım, bant genişliği sorun olmaktan çıkmaya başlasın önümüzdeki nesilden sonraki konsolların online hizmet haline geleceğini düşünüyorum, belki tv için bir kutu verilir bunun sayesinde karşıdan gelen görüntüyü çözer, onun dışında telefondan bilgisayardan vs oynarsın, bütün hesaplamalar hizmet sağlayanın serverlarında gerçekleşir.
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