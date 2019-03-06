Microsoft önümüzdeki ay disksiz Xbox One S'i tanıtacak

Microsoft'tan gelen haberler disksiz Xbox One'ın tamamlanmak üzere olduğunu ve birkaç hafta içinde piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Kod adı Xbox Maverick olan cihaz ilk olarak Kasım ayında duyurulmuştu ve Xbox One S All-Digital Edition olarak piyasaya sürüleceği belirtiliyor.

100 dolar daha ucuz olabilir

Konuyla yakından takip eden kaynaklardan biri olan Windows Central'a göre cihazın ön siparişlerinin ise Nisan ortası veya Mayıs başı gibi açılması bekleniyor. Ayrıca Microsoft, disksiz Xbox One S'i eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğiyle tüm dünyaya tanıtmayı planlıyor.

https://www.windowscentral.com/xbox-one-s-all-digital-edition-preorder

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Ürünün fiyat etiketiyle ilgili olarak şimdilikyok ancak standart bir Xbox konsola göredaha ucuz olacağı da sızan bilgiler arasında. Disksiz biriçin çeşitli görüşler hakim olsa da, dijitalleşen dünyada çalınan veyaiçin endişelenmeye gerek bırakmayacak bir ürün olması açısından olumlu karşılandığını söylemek mümkün. Oyunların fiziksel kopyalarınıseven kullanıcılar içinse pek yakın durulmayacak bir ürün olacağı da bir başka görüş.