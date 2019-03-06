Microsoft önümüzdeki ay disksiz Xbox One S'i tanıtacak

Teknoloji Editörü
Microsoft'tan gelen haberler disksiz Xbox One'ın tamamlanmak üzere olduğunu ve birkaç hafta içinde piyasaya sürülebileceğini gösteriyor. Kod adı Xbox Maverick olan cihaz ilk olarak Kasım ayında duyurulmuştu ve Xbox One S All-Digital Edition olarak piyasaya sürüleceği belirtiliyor.
100 dolar daha ucuz olabilir
Konuyla yakından takip eden kaynaklardan biri olan Windows Central'a göre cihazın ön siparişlerinin ise Nisan ortası veya Mayıs başı gibi açılması bekleniyor. Ayrıca Microsoft, disksiz Xbox One S'i eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek bir lansman etkinliğiyle tüm dünyaya tanıtmayı planlıyor.Ürünün fiyat etiketiyle ilgili olarak şimdilik net bir bilgi yok ancak standart bir Xbox konsola göre 100 dolar daha ucuz olacağı da sızan bilgiler arasında. Disksiz bir Xbox için çeşitli görüşler hakim olsa da, dijitalleşen dünyada çalınan veya çizilen diskler için endişelenmeye gerek bırakmayacak bir ürün olması açısından olumlu karşılandığını söylemek mümkün. Oyunların fiziksel kopyalarını arşivde tutmayı seven kullanıcılar içinse pek yakın durulmayacak bir ürün olacağı da bir başka görüş.
https://www.windowscentral.com/xbox-one-s-all-digital-edition-preorder Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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