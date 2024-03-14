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    Anlık Bildirim

    Google geçen yıl güvenlik açıklarını bulanlara 10 milyon dolar ödül dağıttı

    Google, ürünlerindeki güvenlik açıklarını keşfeden araştırmacıları ödüllendirmeye devam ediyor. Arama devi geçtiğimiz yıl toplam 10 milyon dolar ödül dağıttığını duyurdu.
    Google'dan güvenlik açıklarını bulanlara 10 milyon dolar ödül Tam Boyutta Gör
    Google, etik hackerlar ile iş birliği yaparak ürünlerinin güvenliğini artırmaya ve siber saldırılara karşı daha korumalı hale getirmeye büyük önem gösteriyor. Arama devi, 2023 yılında ürün ve hizmetlerindeki güvenlik açıklarını bulup sorumlu bir şekilde bildirdikleri için dünya genelindeki 630'dan fazla araştırmacıya 10 milyon dolar ödediğini açıkladı.

    Şirket blogunda yer alan bilgilere göre, bu araştırmacılar Google'ın Android ve Wear OS gibi çeşitli ürünlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmeye çalıştı. En büyük ödeme 113.337 dolar olarak gerçekleşti. Google, programın başlatıldığı 2010 yılından bu yana araştırmacılara toplam 59 milyon dolar ödeme yaptığını söylüyor.

    Google'dan güvenlik açıklarını bulanlara 10 milyon dolar ödül Tam Boyutta Gör

    Yapay zeka hizmetleri de programa alındı

    Geçtiğimiz yıl şirket Gemini gibi yapay zeka tabanlı hizmetleri de dahil ederek güvenlik açığı arama programını genişletti. Yıl genelinde bu kategoride 35 hata tespit edildi ve toplamda 87 bin dolar ödeme yapıldı. Android ve Google'ın donanım ürünlerinde bulunan güvenlik açıkları için 3.4 milyon dolarlık bir ödeme çıktı.

    Öte yandan Wear OS ve Android Automotive'de bulunan açıklar araştırmacılara 70 bin dolar kazandırdı. Chrome tarayıcısında tespit edilen 359 güvenlik açığı için ise 2.1 milyon dolar ödeme yapıldı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere Google'ın blog sayfasında yer alan rapor aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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