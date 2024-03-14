Google geçen yıl güvenlik açıklarını bulanlara 10 milyon dolar ödül dağıttı

Şirket blogunda yer alan bilgilere göre, bu araştırmacılar Google'ın Android ve Wear OS gibi çeşitli ürünlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmeye çalıştı. En büyük ödeme 113.337 dolar olarak gerçekleşti. Google, programın başlatıldığı 2010 yılından bu yana araştırmacılara toplam 59 milyon dolar ödeme yaptığını söylüyor.
Yapay zeka hizmetleri de programa alındı
Geçtiğimiz yıl şirket Gemini gibi yapay zeka tabanlı hizmetleri de dahil ederek güvenlik açığı arama programını genişletti. Yıl genelinde bu kategoride 35 hata tespit edildi ve toplamda 87 bin dolar ödeme yapıldı. Android ve Google'ın donanım ürünlerinde bulunan güvenlik açıkları için 3.4 milyon dolarlık bir ödeme çıktı.
Öte yandan Wear OS ve Android Automotive'de bulunan açıklar araştırmacılara 70 bin dolar kazandırdı. Chrome tarayıcısında tespit edilen 359 güvenlik açığı için ise 2.1 milyon dolar ödeme yapıldı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere Google'ın blog sayfasında yer alan rapor aracılığı ile ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.