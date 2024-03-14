Google geçen yıl güvenlik açıklarını bulanlara 10 milyon dolar ödül dağıttı

Tam Boyutta Gör Google, etik hackerlar ile iş birliği yaparak ürünlerinin güvenliğini artırmaya ve siber saldırılara karşı daha korumalı hale getirmeye büyük önem gösteriyor. Arama devi, 2023 yılında ürün ve hizmetlerindeki güvenlik açıklarını bulup sorumlu bir şekilde bildirdikleri için dünya genelindeki 630'dan fazla araştırmacıya 10 milyon dolar ödediğini açıkladı.

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Şirket blogunda yer alan bilgilere göre, bu araştırmacılar Google'ın Android ve Wear OS gibi çeşitli ürünlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmeye çalıştı. En büyük ödeme 113.337 dolar olarak gerçekleşti. Google, programın başlatıldığı 2010 yılından bu yana araştırmacılara toplam 59 milyon dolar ödeme yaptığını söylüyor.

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Yapay zeka hizmetleri de programa alındı

Geçtiğimiz yıl şirket Gemini gibi yapay zeka tabanlı hizmetleri de dahil ederek güvenlik açığı arama programını genişletti. Yıl genelinde bu kategoride 35 hata tespit edildi ve toplamda 87 bin dolar ödeme yapıldı. Android ve Google'ın donanım ürünlerinde bulunan güvenlik açıkları için 3.4 milyon dolarlık bir ödeme çıktı.

Öte yandan Wear OS ve Android Automotive'de bulunan açıklar araştırmacılara 70 bin dolar kazandırdı. Chrome tarayıcısında tespit edilen 359 güvenlik açığı için ise 2.1 milyon dolar ödeme yapıldı. Konuyla ilgili daha detaylı bilgilere Google'ın blog sayfasında yer alan rapor aracılığı ile ulaşabilirsiniz.

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Google'dan güvenlik açıklarını bulanlara 10 milyon dolar ödül