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    Anlık Bildirim

    Google Chrome için acil durum güncellemesi yayınladı

    Google, halihazırda açıklardan faydalanan yeni bir Chrome güvenlik açığını kapatmak için acil durum güncellemesi yayınladı. Yazılım devi güncellemenin yüklenmesini tavsiye ediyor.
    Google Chrome için acil durum güncellemesi yayınladı Tam Boyutta Gör
    Google, yeni bir Chrome sıfırıncı gün güvenlik açığını düzelten acil bir güvenlik güncellemesi yayınladı. Şirket bir güvenlik bildirisinde "Google, CVE-2023-4863 için bir istismarın var olduğunun farkındadır" dedi. İlgili sorun, WebP görüntü formatında bulunan yığın tabanlı arabellek taşma vakası olarak tanımlanıyor.

    Google Chrome için acil güncelleme

    Yığın tabanlı arabellek taşması, bir programın kendisine tahsis edilmiş bir bellek arabelleğine gereğinden fazla veri yazmaya çalıştığında ortaya çıkıyor. Bazı durumlarda, bu tip bir güvenlik açığı saldırganların keyfi kod yürütme gerçekleştirmesine izin verebilir, yani etkilenen sistemde saldırganlar istedikleri kodu çalıştırabilirler.

    Google, Apple Security Engineering and Architecture (SEAR) ve Toronto Üniversitesi Munk School'daki Citizen Lab'ın 6 Eylül 2023 tarihinde bu açığı keşfedip raporladığını belirtiyor. Bununla birlikte yazılım devi açıkla ilgili ayrıntıları açıklamaktan kaçınıyor. Google, saldırganların güvenlik açığından nasıl faydalanmış olabileceği konusunda bilgi vermiyor.

    Google Chrome için acil durum güncellemesi yayınladı Tam Boyutta Gör
    Chrome kullanıcılarının web tarayıcılarını en son sürüm olan Mac ve Linux için 116.0.5845.187 ve Windows için 116.0.5845.187.188 sürümlerine güncellemeleri önemle tavsiye ediliyor. Yeni ürün yazılımı şu anda Kararlı ve Genişletilmiş kararlı kanallardaki kullanıcılara sunuluyor ve önümüzdeki günlerde tüm kullanıcılar bu sürüme ulaşabilecek.

    Chrome tarayıcınızı güncellemek için Chrome menüsü > Yardım > Google Chrome Hakkında bölümüne gidebilişiniz. Bununla birlikte Google, geçtiğimiz ay Chrome için haftalık güvenlik güncellemeleri yayınlayacağını duyurmuş ve eğer halihazırda bir güvenlik açığı tespit edilirse derhal ele alınacağını söylemişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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