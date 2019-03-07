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Google, kişisel verileri yapay zekadan gizleyen bir araç paylaştı

Google tarafından açık kaynak kodlu olarak paylaşılan TensorFlow Privacy aracı sayesinde kişisel bilgilerinizin yapay zekadan gizlenmesi sağlanacak. Detaylar haberimizde.
2 ay
4,1b
1
10
Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google, kişisel verileri yapay zekadan gizleyen bir araç paylaştı
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Yapay zeka teknolojileri fark etmesek de hayatımızın pek çok alanında kullanılır durumda. Örneğin bu alanlardan biri yazı yazarken bize sunulan kelime/cümle tahminleri. Kullanıcılardan toplanan veriler yardımıyla yapılabilen bu tahmin işleminde, kişisel verilerin de gönderilmemesi konusu önemli bir mesele. Google tarafından paylaşılan TensorFlow Privacy aracı geliştiricilere bu imkanı tanıyacak.

Gmail’in akıllı cevap özelliğinde kullanılıyordu

Google’ın e-posta servisi Gmail, bu araç sayesinde kişisel verileri dahil etmeden akıllı cevap (Smart Reply) yeteneğini geliştirebiliyor. Aracın temel işlevi sizden toplanan veriler arasında bulunabilecek özel bir bilginin, başkasına öneri olarak gösterilmediğinden emin olmak. Google, TensorFlow Privacy’i açık kaynak kodlu yayınlayarak, geliştiricilerin diğer makine öğrenme araçlarına da benzeri güvenlik sistemleri eklemelerini umuyor. Ayrıca aracın oldukça kolay bir şekilde kullanılabildiğinden de bahsedildi.

Ayrıca Bkz. "Google, batarya bitikken bile dijital kimlik bilgilerinize erişebilecek bir uygulama üzerinde çalışıyor"

GitHub üzerinde paylaşılan aracın kodlarına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Büyük şirketlerin veri madenciliğine yöneldiği günümüz zamanlarında, kişisel verilerimizin biraz da olsa güvende olmasını sağlayacak bu tarz araçların paylaşılmasının oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.


https://www.engadget.com/2019/03/06/google-tensor-flow-privacy-ai/ Yorum Yaz
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ALKaraca 2 ay en beğenilen
Peki kişisel verilerimizi Google'dan kim gizleyecek?
1 Yanıt Yanıtla +11
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tahir40 2 ay
6 ay sonra bir de bakmışsınız ki bu araç gizlemeye değil, yükleyip kuranların kişisel verilerini Google'nin yapay zekasını geliştirmekte kullanmaya yarıyormuş...
6 ay sonra bir de bakmışsınız ki bu araç gizlemeye değil, yükleyip kuranların kişisel verilerini Google'nin yapay zekasını geliştirmekte kullanmaya yarıyormuş.....
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darkaura 2 ay
kuzuyu kurda emanet etmek sanirim bu oluyor.
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Celonfix 2 ay
Google ve verilerin gizlenmesi
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FONTEN LA 2 ay
Kümesteki tavukları, tilkilerden koruyacak bir güvenlik sistemi tasarlıyorum. Hadi yine iyisiniz sayemde... ( Bay Tiiillki)
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maximus8282 2 ay
E normal herkesin bildiği bir bilgiyi satamazsın. O yüzden kendi için herkesten koruyacak.
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darkaura 2 ay
kuzuyu kurda emanet etmek sanirim bu oluyor.
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agent1453 2 ay
Bunlarda Cambridge Analytica'ya satmasınlar.
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benhuraxu 2 ay
:)
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classf2re 2 ay
Haberin başlığını okuyunca kahkaha atasım geldi. İlahi Google sende...
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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tahir40 2 ay
6 ay sonra bir de bakmışsınız ki bu araç gizlemeye değil, yükleyip kuranların kişisel verilerini Google'nin yapay zekasını geliştirmekte kullanmaya yarıyormuş...
Yanıtla +10
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ALKaraca 2 ay en beğenilen
Peki kişisel verilerimizi Google'dan kim gizleyecek?
1 Yanıt Yanıtla +11
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rkreklam 2 ay ALKaraca
adamlarda onu diyo. herkese vereceğine bana ver sadece.
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google, tensorflow ve
8 etiket daha tensorflow privacy google tensorflow yapay zeka gizlilik kişisel veri güvenliği Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Onur Emre Karadağ
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