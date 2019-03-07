Google, kişisel verileri yapay zekadan gizleyen bir araç paylaştı

Yapay zeka teknolojileri fark etmesek de hayatımızın pek çok alanında kullanılır durumda. Örneğin bu alanlardan biri yazı yazarken bize sunulan kelime/cümle tahminleri. Kullanıcılardan toplanan veriler yardımıyla yapılabilen bu tahmin işleminde, kişisel verilerin de gönderilmemesi konusu önemli bir mesele. Google tarafından paylaşılan TensorFlow Privacy aracı geliştiricilere bu imkanı tanıyacak.

Gmail’in akıllı cevap özelliğinde kullanılıyordu

Google’ın e-posta servisi Gmail, bu araç sayesinde kişisel verileri dahil etmeden akıllı cevap (Smart Reply) yeteneğini geliştirebiliyor. Aracın temel işlevi sizden toplanan veriler arasında bulunabilecek özel bir bilginin, başkasına öneri olarak gösterilmediğinden emin olmak. Google, TensorFlow Privacy’i açık kaynak kodlu yayınlayarak, geliştiricilerin diğer makine öğrenme araçlarına da benzeri güvenlik sistemleri eklemelerini umuyor. Ayrıca aracın oldukça kolay bir şekilde kullanılabildiğinden de bahsedildi.

Ayrıca Bkz.

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GitHub üzerinde paylaşılan aracın kodlarına bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Büyük şirketlerin veri madenciliğine yöneldiği günümüz zamanlarında, kişisel verilerimizin biraz da olsa güvende olmasını sağlayacak bu tarz araçların paylaşılmasının oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz.

https://www.engadget.com/2019/03/06/google-tensor-flow-privacy-ai/