Google, batarya bitikken bile dijital kimlik bilgilerinize erişebilecek bir uygulama üzerinde çalışıyor

Akıllı telefonlar bugün yanımızdan ayırmadığımız bir araç haline geldi. Hal böyle olunca günlük hayatta sıkça kullandığımız sistemler de yavaş yavaş akıllı telefonlara girmeye başladı. Mobil ödeme sistemleri bunlar arasında.

Yeni nesil kimlikler

Akıllı telefonlara eklenmesini istediğimiz sistemlerden birisi de kimlik kartları. Kimlik, pasaport veya ehliyeti dijital olarak saklayan uygulamalar mevcut ancak bir standart yok. Uygulamanın ne kadar güvenlik parametreleri sunduğu da şüpheli.

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Google bu konuya bir standart koymak amacıyla yeni bir yazılım çerçevesi üzerinde çalışıyor. IdentityCredential adındaki bu çerçeve güvenli bir şekilde dijital olarak kimliklerinizi saklıyor ve istendiğinde gösteriyor. Yazılımın temelini ise bir güvenlik yongası oluşturuyor. Böylece belirli doğrulama aşamalarından geçerek kimliğe ulaşmak mümkün oluyor.

Çerçeve dijital kimlik kartı yani tüm kimlik bilgilerinizi erişilebilecek bir ortamda saklıyor. Örneğin yaş sınırlaması olan satın alımlar yaparken yaş bilgisine erişiliyor veya bir sisteme kayıt olurken isim-soyisim bilgileriniz getiriliyor.

Diğer taraftan çerçevenin en önemli avantajı bataryanız bitmiş olsa bile kimlik kartını gösterebilmesi. Özellikle fiziksel kimliğiniz yanınızda olmadığı zamanlarda telefonunuz da kapalıysa büyük bir sorun yaşayabilirsiniz. Google bataryada bu güvenlik yongası için özel bir bölüm ayırırken düşük güçteki bir iletişim kanalı sayesinde telefon kapalıyken bile kimlik bilgilerine erişim sağlıyor.

Henüz Google’ın sistemi geliştirme aşamasında olduğu ifade ediliyor. Bu bakımdan yakın dönemde kullanıma sunulması beklenmiyor. Diğer taraftan güvenlik yongası gibi gereksinimler de muhtemelen her telefonda olabilecek şeyler değil.