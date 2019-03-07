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Google, batarya bitikken bile dijital kimlik bilgilerinize erişebilecek bir uygulama üzerinde çalışıyor

Yakın gelecekte kimlik bilgileriniz güvenli bir şekilde dijital kimlik kartlarında depolanacak ve Google telefonunuz kapalı iken bile bu bilgilere ulaşabilmenin imkanını sunacak.
2 ay
4b
1
11
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar bugün yanımızdan ayırmadığımız bir araç haline geldi. Hal böyle olunca günlük hayatta sıkça kullandığımız sistemler de yavaş yavaş akıllı telefonlara girmeye başladı. Mobil ödeme sistemleri bunlar arasında.

Yeni nesil kimlikler

Akıllı telefonlara eklenmesini istediğimiz sistemlerden birisi de kimlik kartları. Kimlik, pasaport veya ehliyeti dijital olarak saklayan uygulamalar mevcut ancak bir standart yok. Uygulamanın ne kadar güvenlik parametreleri sunduğu da şüpheli.

Ayrıca Bkz. "Yerli yapım Moof zorlayıcı mekanikleriyle ilgi görüyor"

Google bu konuya bir standart koymak amacıyla yeni bir yazılım çerçevesi üzerinde çalışıyor. IdentityCredential adındaki bu çerçeve güvenli bir şekilde dijital olarak kimliklerinizi saklıyor ve istendiğinde gösteriyor. Yazılımın temelini ise bir güvenlik yongası oluşturuyor. Böylece belirli doğrulama aşamalarından geçerek kimliğe ulaşmak mümkün oluyor.

Çerçeve dijital kimlik kartı yani tüm kimlik bilgilerinizi erişilebilecek bir ortamda saklıyor. Örneğin yaş sınırlaması olan satın alımlar yaparken yaş bilgisine erişiliyor veya bir sisteme kayıt olurken isim-soyisim bilgileriniz getiriliyor.

Diğer taraftan çerçevenin en önemli avantajı bataryanız bitmiş olsa bile kimlik kartını gösterebilmesi. Özellikle fiziksel kimliğiniz yanınızda olmadığı zamanlarda telefonunuz da kapalıysa büyük bir sorun yaşayabilirsiniz. Google bataryada bu güvenlik yongası için özel bir bölüm ayırırken düşük güçteki bir iletişim kanalı sayesinde telefon kapalıyken bile kimlik bilgilerine erişim sağlıyor.

Henüz Google’ın sistemi geliştirme aşamasında olduğu ifade ediliyor. Bu bakımdan yakın dönemde kullanıma sunulması beklenmiyor. Diğer taraftan güvenlik yongası gibi gereksinimler de muhtemelen her telefonda olabilecek şeyler değil.

 

https://www.engadget.com/2019/03/06/android-digital-drivers-license/ Yorum Yaz
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labtek38 2 ay en beğenilen
Başlığı kimse okumadı mı?
“Batarya bittikten bile...” nedir?
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pasa king 2 ay
dijital ortamda hacerlarıjn giremediği yer yoktur insanları kandıran aptalca bir uygulamadan öteye gidemez akıllı hiçbir insan kimlik bilgilerini cep telefonunda saklamaz.
dijital ortamda hacerlarıjn giremediği yer yoktur insanları kandıran aptalca bir uygulamadan öteye gidemez akıllı hiçbir insan kimlik bilgilerini cep telefonund...
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DH Misafiri 3 hf.
Arkadaşlar redmi note 7 de 48 MP kamerayla alakası yok. Abim de A50 Samsung var 24 MP bundan 30 kat iyi çekiyor. Kamera dışında güzel telefon. Sırf kamera için alacaksınız almayın hayal kırıklığı yaşarsınız. Ben Alalı 1 hafta oldu deneyimim bu şekilde. Ön kamerası daha iyi çekiyor hatta??
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DH Misafiri 2 ay
İyi de bu sistem hali hazırda yıllardır kullanılıyor. Telefonlarınızdan bataryasını sökseniz dahi takip edilebilirsiniz, ortam dinleme yapılabilir, hatta kamera görüntüsü dahi alınabilir. Daha son kullanıcının haberi olmadığı bir çok teknoloji halihazırda ellerimizde dolaşıyor ama farkında değiliz.
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mpsahin 2 ay yeni yorumcu
izlerken etkilenip saçma olduğunu düşündüğümüz bilim kurgu filmlerinin artık birer oyuncusu olmaya başlıyoruz.
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terimer 1 ay mpsahin
Evet. Cunku o bilimkurgu zannetigimiz filmlerde bizlere hep gercekleri anlattilar/anlatiyorlar sanki kurguymus gibi.
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classf2re 2 ay
... git lan burdan Google!!
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Olgi 2 ay
Google oldu o zaman vucudumuza çipinizi taktıralım tüm hayatımızı takip etsin.
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sniper23 2 ay
Batarya bitik iken de takip edecek herhal.
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labtek38 2 ay en beğenilen
Başlığı kimse okumadı mı?
“Batarya bittikten bile...” nedir?
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agent1453 2 ay
Sim kart yokken bile yer tespit edilebildiğini okumuştum,doğruysa takip edilmek istemeyen telefondan uzaklaşmalı.
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pasa king 2 ay
dijital ortamda hacerlarıjn giremediği yer yoktur insanları kandıran aptalca bir uygulamadan öteye gidemez akıllı hiçbir insan kimlik bilgilerini cep telefonunda saklamaz.
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DH Misafiri 2 ay
NSA bunu sevdi.
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uygulama haber, google ve
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