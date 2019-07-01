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Google'ın yeni işletim sistemi Fuchsia'nın geliştirici sitesi açıldı

Google tarafından geliştirilen yeni işletim sistemi Fuchsia'nın geliştirici web sitesi açıldı. Sitede yer alan yüzlerce dokümanla, geliştiriciler artık Fuchsia ile ilgili bilgilere erişebilecek.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google, yeni işletim sistemi Fuchsia ile ilgilenen geliştiricilere yönelik yeni bir site başlattı. Şirketin bir süredir geliştirdiği ve detaylarını sır gibi sakladığı yeni işletim sistemiyle ilgili detaylar yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlayacak.

Fuchsia'nın detayları su yüzüne çıkıyor

Google tarafından geliştirilen Fuchsia'nın, Android ve Chrome OS'un aynı platformda birleştirilmesiyle oluşturulacak bir işletim sistemi olduğu düşünülüyor. Tıpkı Microsoft'un Windows'u tek bir platformda birleştirme planında olduğu gibi. Yani yeni işletim sistemi Android ve Chrome OS'un güçlü yönlerini tek çatı altında birleştirecek.
Açılan yeni site ile birlikte de geliştiriciler artık Fuchsia işletim sisteminin nasıl inşa edileceği konusunda detaylı bilgilere sahip olabilecekler. Site, geliştiricilere yönelik yüzlerce dokümantasyon içeriyor ve bu sayede yeni işletim sistemine uygun uygulama geliştirmelerini sağlayacak. Fuchsia'nın geliştirici web sitesine buraya tıklayarak gidebilirsiniz.

https://fuchsia.dev/ Yorum Yaz
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captain320 6 gün en beğenilen
Aga bu işletim sistemi tutarsa yani android ve chrome tabanını birleştirirseler bence ortaya ios dan daha geniş odaklı ve stabil işletim sistemi çıkar.Bence de çıkmalı artık farklı alternatiflere ihtiyaç var google hem android hem fuschia ile yoluna devam etmeli alternatif sunmalı hatta huawei ark Os yada her neyse çıkarmalı dünya resmen android ve ios işletim sistemlerine sıkışıp kaldı koca dünya microsft google apple facebook arasından dönüp duruyor alternatif lazım rekabet iyidir insanlara yaradığı sürece
Aga bu işletim sistemi tutarsa yani android ve chrome tabanını birleştirirseler bence ortaya ios dan daha geniş odaklı ve stabil işletim sistemi çıkar.Bence de...
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smart1978 6 gün
Dikkatinizi cekerim : Linux cekirdekli degil :) Ama mevcut Android ve Chrome OS uygulamalari Fuchsia'ya cok rahat port edilebilecek herseyi de sunmuslar :)
Enteresan ...
Dikkatinizi cekerim : Linux cekirdekli degil :) Ama mevcut Android ve Chrome OS uygulamalari Fuchsia'ya cok rahat port edilebilecek herseyi de sunmuslar :)
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fuckulteli 5 gün
Windows'a alternatif, Ubuntu benzerlerine göre daha çok tercih edilen, Chrome işletim sisteminin (yanılmıyorsam internet tabanlı) yapısındansa daha geleneksel bir işletim sistemi olması ihtimali var mı? Aydınlatan olursa sevinirim.
Android işletim sistemi ve uygulamalarının verimliliğiyle işlevselliği artarak masaüstünde tercih edilebilir duruma gelme ihtimali nedir?
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oktayakgoz 6 gün
İşletim sistemşnin temelini bilmem. Çekirdektir filan. Artık arayüz modernleşsin başka bir şey istemiyorum. Özellikle ilk gui den beri olan iconlardan kurtulmak gerek.
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captain320 6 gün en beğenilen
Aga bu işletim sistemi tutarsa yani android ve chrome tabanını birleştirirseler bence ortaya ios dan daha geniş odaklı ve stabil işletim sistemi çıkar.Bence de çıkmalı artık farklı alternatiflere ihtiyaç var google hem android hem fuschia ile yoluna devam etmeli alternatif sunmalı hatta huawei ark Os yada her neyse çıkarmalı dünya resmen android ve ios işletim sistemlerine sıkışıp kaldı koca dünya microsft google apple facebook arasından dönüp duruyor alternatif lazım rekabet iyidir insanlara yaradığı sürece
Yanıtla +10
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smart1978 6 gün
Dikkatinizi cekerim : Linux cekirdekli degil :) Ama mevcut Android ve Chrome OS uygulamalari Fuchsia'ya cok rahat port edilebilecek herseyi de sunmuslar :)
Enteresan ...
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