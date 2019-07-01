Google'ın yeni işletim sistemi Fuchsia'nın geliştirici sitesi açıldı

Teknoloji Editörü
Google, yeni işletim sistemi Fuchsia ile ilgilenen geliştiricilere yönelik yeni bir site başlattı. Şirketin bir süredir geliştirdiği ve detaylarını sır gibi sakladığı yeni işletim sistemiyle ilgili detaylar yavaş yavaş su yüzüne çıkmaya başlayacak.
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Fuchsia'nın detayları su yüzüne çıkıyor
Google tarafından geliştirilen Fuchsia'nın, Android ve Chrome OS'un aynı platformda birleştirilmesiyle oluşturulacak bir işletim sistemi olduğu düşünülüyor. Tıpkı Microsoft'un Windows'u tek bir platformda birleştirme planında olduğu gibi. Yani yeni işletim sistemi Android ve Chrome OS'un güçlü yönlerini tek çatı altında birleştirecek.Açılan yeni site ile birlikte de geliştiriciler artık Fuchsia işletim sisteminin nasıl inşa edileceği konusunda detaylı bilgilere sahip olabilecekler. Site, geliştiricilere yönelik yüzlerce dokümantasyon içeriyor ve bu sayede yeni işletim sistemine uygun uygulama geliştirmelerini sağlayacak. Fuchsia'nın geliştirici web sitesine buraya tıklayarak gidebilirsiniz.
https://fuchsia.dev/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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