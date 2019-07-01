Japonya, akıllı telefonlarda kullanılan bazı malzemelerin Güney Kore'ye ihracatını kısıtlayacak

Japonya Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı açıklama ile birlikte, Samsung gibi şirketler tarafından üretilen esnek ekranlarda kullanılan polimitler de dahil olmak üzere bazı teknik malzemelerin Güney Kore'ye ihracatını kısıtlayacağını açıkladı. Açıklanan bu yeni kurallar, 2. Dünya Savaşı sırasında Japon fabrikalarında çalıştırılan Güney Korelilerin tazminat taleplerinden sonra geldi.

Japonya'dan tazminat misillemesi

4 Temmuz tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen sınırlı tüketim ürünleri listesinde, akıllı telefon ve esnek organik LED göstergelerde kullanılan polimitler ve yarı iletkenler üretmek için kullanılan aşındırma gazı ve dirençler yer alıyor. Bu malzemeleri Samsung, LG ve SK Hynix gibi Güney Koreli şirketlere satmak isteyen Japon tedarikçilerin, sözleşmeyi onay için Ticaret Bakanlığı'na sunmaları gerekecek.

https://techcrunch.com/2019/06/30/japan-will-restrict-the-export-of-some-materials-used-in-smartphones-and-chips-to-south-korea/

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Nikkei Asian Review'ın raporunda göre, Güney Kore'yi teknoloji konusunda daha az kısıtlamalı ülkeler listesinden çıkaracağı da belirtiliyor. Bu yılın başlarında Güney Kore Yüksek Mahkemesi,l vegibi Japon şirketlerinin, 2. Dünya Savaşı sırasında zorla çalıştırılan işçilerekonusunda karar vermişti. Japonya hükümeti ise sorununiki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerle çözüldüğünü iddia ediyor. Yapılacak olan bu kısıtlamalarınetkisinin ne olacağı ise merak konusu.