Japonya, akıllı telefonlarda kullanılan bazı malzemelerin Güney Kore'ye ihracatını kısıtlayacak

Teknoloji Editörü
Japonya Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı açıklama ile birlikte, Samsung gibi şirketler tarafından üretilen esnek ekranlarda kullanılan polimitler de dahil olmak üzere bazı teknik malzemelerin Güney Kore'ye ihracatını kısıtlayacağını açıkladı. Açıklanan bu yeni kurallar, 2. Dünya Savaşı sırasında Japon fabrikalarında çalıştırılan Güney Korelilerin tazminat taleplerinden sonra geldi.
Japonya'dan tazminat misillemesi
4 Temmuz tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen sınırlı tüketim ürünleri listesinde, akıllı telefon ve esnek organik LED göstergelerde kullanılan polimitler ve yarı iletkenler üretmek için kullanılan aşındırma gazı ve dirençler yer alıyor. Bu malzemeleri Samsung, LG ve SK Hynix gibi Güney Koreli şirketlere satmak isteyen Japon tedarikçilerin, sözleşmeyi onay için Ticaret Bakanlığı'na sunmaları gerekecek.Nikkei Asian Review'ın raporunda göre Japonya hükümeti, Güney Kore'yi teknoloji konusunda daha az kısıtlamalı ülkeler listesinden çıkaracağı da belirtiliyor. Bu yılın başlarında Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Nippon Steel ve Mitsubishi Heavy Industries gibi Japon şirketlerinin, 2. Dünya Savaşı sırasında zorla çalıştırılan işçilere tazminat ödemeleri konusunda karar vermişti. Japonya hükümeti ise sorunun 1965 yılında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerle çözüldüğünü iddia ediyor. Yapılacak olan bu kısıtlamaların akıllı telefon üretimine etkisinin ne olacağı ise merak konusu.
https://techcrunch.com/2019/06/30/japan-will-restrict-the-export-of-some-materials-used-in-smartphones-and-chips-to-south-korea/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
2773 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
Japonya, güney kore ve