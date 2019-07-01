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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Japonya, akıllı telefonlarda kullanılan bazı malzemelerin Güney Kore'ye ihracatını kısıtlayacak

Japonya Ticaret Bakanlığı başta Samsung olmak üzere birçok şirket tarafından akıllı telefon üretiminde kullanılan bazı malzemelerin Güney Kore'ye ihracatını sınırlayacağını açıkladı.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Japonya Ticaret Bakanlığı bugün yaptığı açıklama ile birlikte, Samsung gibi şirketler tarafından üretilen esnek ekranlarda kullanılan polimitler de dahil olmak üzere bazı teknik malzemelerin Güney Kore'ye ihracatını kısıtlayacağını açıkladı. Açıklanan bu yeni kurallar, 2. Dünya Savaşı sırasında Japon fabrikalarında çalıştırılan Güney Korelilerin tazminat taleplerinden sonra geldi.

Japonya'dan tazminat misillemesi

4 Temmuz tarihinde yürürlüğe girmesi beklenen sınırlı tüketim ürünleri listesinde, akıllı telefon ve esnek organik LED göstergelerde kullanılan polimitler ve yarı iletkenler üretmek için kullanılan aşındırma gazı ve dirençler yer alıyor. Bu malzemeleri Samsung, LG ve SK Hynix gibi Güney Koreli şirketlere satmak isteyen Japon tedarikçilerin, sözleşmeyi onay için Ticaret Bakanlığı'na sunmaları gerekecek.
Nikkei Asian Review'ın raporunda göre Japonya hükümeti, Güney Kore'yi teknoloji konusunda daha az kısıtlamalı ülkeler listesinden çıkaracağı da belirtiliyor. Bu yılın başlarında Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Nippon Steel ve Mitsubishi Heavy Industries gibi Japon şirketlerinin, 2. Dünya Savaşı sırasında zorla çalıştırılan işçilere tazminat ödemeleri konusunda karar vermişti. Japonya hükümeti ise sorunun 1965 yılında iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerle çözüldüğünü iddia ediyor. Yapılacak olan bu kısıtlamaların akıllı telefon üretimine etkisinin ne olacağı ise merak konusu.

https://techcrunch.com/2019/06/30/japan-will-restrict-the-export-of-some-materials-used-in-smartphones-and-chips-to-south-korea/ Yorum Yaz
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fuckulteli 6 gün en beğenilen
Üzerinden 75 yıl geçmiş bee
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tbbtl 5 gün
the battleship island ı izleyin
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mavizamanda 6 gün
ikinizde çekik gözlüsünüz ve teknolojiksiniz, öpüşün barışın
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Askaparta 6 gün
Kimde geçmişi unutmaz, bizim düşmanlar da.
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KaleyDeskop 6 gün
75 yıl geçse de fark etmez, çekilen acılar unutulmaz..
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fuckulteli 6 gün en beğenilen
Üzerinden 75 yıl geçmiş bee
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smart1978 6 gün
Bu sayede Micro LED li urunleri mobil cihazlarda da gormemize vesile olabilir :) ... AMOLED/OLED devri bitmiistir. Devir Micro LED . TV lerde SAmsung zaten bu yaz tanitmisti satisa da baslandi ilk Amerika pazarinda .
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Mr. Jingles 6 gün smart1978
microLED teknolojisi de OLED gibi RGBG diziliminde olmaz umarım.
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Japonya, güney kore ve
7 etiket daha tazminat akıllı telefon üretim tedarik Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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