Google kapalı kapılar arkasında Glass'ın devam modeli için çalışıyor





Google'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve zaman zaman tanıtımını yaptığı Google Glass akıllı gözlüğü henüz yaygın kullanımda değil ve en erken gelecek yılın I/O 2014 konferansında satışa çıkması bekleniyor.





Pek çok otorite tarafıdan tüketici ilgisini çekemeyeceği konusunda eleştirilse de Google şimdiden devam modelinin çalışmalarına başladı.





Gelişmekte olan ülkeler için OLPC ucuz dizüstü projesinde adını duyuran ve şimdilerde Google X laboratuvarlarının liderliğini yürüten Mary Lou Jepsen, bir konferansta yeni Glass ile ilgili ilk ipuçlarını verdi.





Jepsen, Google X laboratuvarlarında çok gizli bir proje üzerinde çalıştıklarını ve talimatın bizzat Sergey Brin tarafından verildiğini belirtiyor. Projenin ne olduğunu belirtilmese de Brin'in Google Glass ile olan tutkulu bağı dikkate alındığında bunun yeni bir Glass ürünü olduğu anlaşılıyor.





Google yönetim kurulu başkanı Eric Schmidt de Glass eleştirilerinin değişimden korkanlar tarafından yapıldığını ve ergeç toplumun bu cihazı benimseyeceğini belirtmişti. Bu bakımdan yeni Glass ürünün yakın gelecekte karşımıza çıkacağı sanılıyor.

http://qz.com/134728/google-is-working-on-a-top-secret-successor-to-google-glass/