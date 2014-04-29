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Google, kendi kendine gidebilen aracının gerçek trafik koşullarına uyumunu gösteren yeni bir video yayınladı

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, kendi kendine gidebilen aracının gerçek trafik koşullarına uyumunu gösteren yeni bir video yayınladı
Google'ın birçok büyük firmadan önce geliştirmeye başladığı kendi kendine gidebilen otomobil modeli, oldukça uzun zamandır gerçek şehir hayatı içerisinde aktif olarak test ediliyor. Bu başarılı otomobil hakkında yayınlanan son video ise, aracın gerçek trafik koşullarına uyumunu gözler önüne seriyor.
Geliştirilen özel algoritması ve taşıdığı 360 kamera sistemi, hareket sensörleri, lazerler, GPS ve radar gibi birçok donanımlar ile kendi kendine hareket edebilen Google'ın konsept otomobil modeli, taşıdığı bu donanımlar sayesinde de aktif şehir hayatına ciddi anlamda uyum sağlayabiliyor. Yayınlanan son videoda da görüldüğü üzere yol kenarında park etmiş araçları tek tek belirleyebilen, yol çalışmaları için konan uyarı levhaları ve ikaz kukalarını algılayarak şerit değiştirebilen, yine çevrede bulunan tabelaları okuyarak hız limitlerine uyabilen ve hepsinden önemlisi bisikletçilerin el hareketleriyle yaptıkları dönüş sinyallerini dahi algılayabilen araç, demir yolu geçişleri ile trafik ışıklarında gösterdiği kararlı sonuçlarla da birçok insandan daha güvenilir bir sürüş ortaya koyabiliyor.
Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden Google'ın kendi kendine gidebilen otomobil modeli, tahmin edilebileceği üzere kısa süre içerisinde ticari olarak satışa çıkmayacak. Araç hakkında yukarıda bahsi geçen işlemlerin gösterildiği yeni tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

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trexin 5 yıl en beğenilen
biz gün geçtikçe büyürken(!) güçlenirken(!) el oğlu ne kadar boş işlerle uğraşıyor. öyle değil mi?
3 Yanıt Yanıtla +20
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Manyetizma 5 yıl
türkiyede işlemez bu

trafik ışıkları yanmıyor ne yapıcak
yollar yenileniyo hala haritalar güncel değil
bizde bisikletli hayatta öyle yol almaz yola atlar
çoçuk parklarında topun arkasından fırlayan çoçuğu nasıl farkedicek (adb de parklar büyük bizde küçük)
kuryeler en soldayken aradan fırlar bunu nasıl fark edicek
kırmızı ışık 30sn yazarken bir anda 10sn yeşil kalmıştır ve bianda tekrar kırmızı olur (arabanın beyni yanar)
türkiyede işlemez butrafik ışıkları yanmıyor ne yapıcakyollar yenileniyo hala haritalar güncel değilbizde bisikletli hayatta öyle yol alma...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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werty_tr 5 yıl
google gelip ankara - istanbul trafiginde denesin bakalım. artık yolda kaza mı yapar, aracı çalarlar mı ? cevapları çok merak ediyorum
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nepasvior 5 yıl
trafikte kavgaya da giriyo mu bunlar, ana avrat sövüp adamın üstüne doğru da sürüyor mu? Onlar olmadan asla trafikteki şöförü taklit edemezler hemen anlaşılır, anlaşıldığı gibi de durdurup çalarlar bunu :)
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Turkforce 5 yıl
Gerçekten çok ilginç yorumlar var.
Adamlar aracı gerçek trafikte test ediyorlar, adam hala test ortamı falan zannediyor.
Yol bilgisini mevcut haritalardan da almıyor.
Yollar değiştiğini bilmesine gerek yok.
Farkındaysan yolda kazı var orası gidipte navigasyon haritalarına işlenmiş değil ya..
Yaya yandan fırlasa da bisikletli önüne çıksada değişen birşey olmaz.
Adamlar bisikletle giden insanın kolunun hareketini algılattıracakta gidipte yayanın hareketini mi düşünmeyecek.
Kaldı ki videoyu da izlemediğiniz belli. Önce bisikletliler ve yayalar geçiyor.
Alet bekliyor hepsi geçtikten sonra devam ediyor.
Adamlar yapmış birkaç yıla kullanıma sokacaklar.
Bizim ileri zekalı vatandaşımız daha olayı kavrayamıyor...
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keskin53 5 yıl
tr insanı sokak kendi kendine giden araba gorse hemen el koyar
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infest06 5 yıl
google inanilmaz bi sirket olma yolunda ilerliyo
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alperenxx 5 yıl
şerit nasıl takip etcek bu bizim ülkede
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shintai 5 yıl
Uzun lafın kısası, artık araba kullanmaya gerek yok gelecekte.

Taksilerin sonu olacak.
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JrMaster 5 yıl
:) Yakında hükümet partisin başındaki adam çıkıp google duble yolumuzu grafiklerle taciz ediyor... Benim duble yol bacımı linç ettiler der ve bi seçim daha kazanır bizde hırsızlıkta 100yıl daha ileri gideriz.
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emre356 5 yıl
Benim anlamadığım Google bir yazılım devi olmasına rağmen ve alenen bu işle iştigal ettiğini beyan etmesine rağmen Mercedes'in sürpriz bir biçimde kendi kendine giden otomobili 2020 de çıkaracağını öne sürmesi ve S classın testlerini yayınlaması.Ne ara geliştirdiler,ne zamandan beri o kadar üst düzey yazılımcıyı çalıştırıyorlardı,en nihayetinde bir otomobil firması.Ve yayınladığı videolar son derece başarılı.Olur da Mercedes. Google den önce geliştirip hatasız piyasaya sunarsa saygıyla eğilmek gerekir önlerinde.Ama ortaya çıkardığı zaman google dan önce veya sonra ,ne olursa olsun bir otomobil firmasının bu derecede üst düzey teknolojileri geliştirme çabası içerisinde olması diğer firmaların örnek alması gereken ve Mercedesin belki de Mercedes olmasının karakterlerini oluşturan unsurların büyük bir tezahürü bence.
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DarthLuca 5 yıl
Videonun kontrollü ortamda çekildi?i çok belli, arabanyn üstüne eklenen radar ve kameralarda cabasy.

Mercedes bunu seri üretim araba ile yapyyor
www5.mercedes-benz.com/...

kendi kendine gitme i?ini bu kadary olmasa bile keskin dönü?ler hariç benim E'de yapyyor ama Türkiyede tamamen kullanylabilirli?i syfyr bir sistem. Tek faydasy syky?yk trafikte u?ra?mamak iken öndeki araç ile güvenli mesafe byrakty?y için herkes araya kafaya sokuyor. Vuruca?ymy tahmin ederek denedim, gerçektende kafayy sokana vurdu araba. Neyseki o syrada aracyn kendi kendine gitmesini kayyt ediyordum, elimde kazanyn videosu olunca 8/8 kar?y taraf kusurlu oldu :)

Bu sitede anla?ylmaz bir Mercedes dü?manly?y var, Mercedeste yyllardyr kullanylan sistemleri ba?ka bir firma aracyna entegre ediyor ve sanki ilk defa onlar bulup geli?tirmi? gibi haber yapylyyor...
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heymannn 5 yıl
Daha çok zamanı var bu olayın. Satışa sunulmasını geçtim insanların güvenini kazanması en az 10 yıl sürer.
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-gg- 5 yıl
Türkiyede arkadaşların dediklerine + olarak arabanın tepesindeki kameraları çalarlar sonra araç kımıldayamaz
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aniceman 5 yıl
bisikletçinin el işareti ile yol istediği ana kadar bir umut Türkiye de de bir gün olabilir düşüncesiyle izliyordum... bizim araçlar sinyal vermiyor ki, bisiklete binenimiz versin!
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