Google, kendi kendine gidebilen aracının gerçek trafik koşullarına uyumunu gösteren yeni bir video yayınladı

Google'ın birçok büyük firmadan önce geliştirmeye başladığı kendi kendine gidebilen otomobil modeli, oldukça uzun zamandır gerçek şehir hayatı içerisinde aktif olarak test ediliyor. Bu başarılı otomobil hakkında yayınlanan son video ise, aracın gerçek trafik koşullarına uyumunu gözler önüne seriyor.

Geliştirilen özel algoritması ve taşıdığı 360 kamera sistemi, hareket sensörleri, lazerler, GPS ve radar gibi birçok donanımlar ile kendi kendine hareket edebilen Google'ın konsept otomobil modeli, taşıdığı bu donanımlar sayesinde de aktif şehir hayatına ciddi anlamda uyum sağlayabiliyor. Yayınlanan son videoda da görüldüğü üzere yol kenarında park etmiş araçları tek tek belirleyebilen, yol çalışmaları için konan uyarı levhaları ve ikaz kukalarını algılayarak şerit değiştirebilen, yine çevrede bulunan tabelaları okuyarak hız limitlerine uyabilen ve hepsinden önemlisi bisikletçilerin el hareketleriyle yaptıkları dönüş sinyallerini dahi algılayabilen araç, demir yolu geçişleri ile trafik ışıklarında gösterdiği kararlı sonuçlarla da birçok insandan daha güvenilir bir sürüş ortaya koyabiliyor.

Araştırma geliştirme çalışmaları devam eden Google'ın kendi kendine gidebilen otomobil modeli, tahmin edilebileceği üzere kısa süre içerisinde ticari olarak satışa çıkmayacak. Araç hakkında yukarıda bahsi geçen işlemlerin gösterildiği yeni tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.