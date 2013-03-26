Google+ kullanıcıları artık GIF animasyonları profil resimlerinde kullanabilecek

Servislerini yeni özellikler ile geliştirmeye devam eden Google, Google+ üzerindeki paylaşımların yanı sıra, kullanıcılarına profil görsellerinde de GIF animasyonları kullanma imkanı sunmaya başladı.





Hatırlayacağınız üzere Google, geride bıraktığımız günlerde de görseller arama filtrelerine GIF animasyonlarını da eklemişti. Görsel arama motorundaki filtreyi Google+ profilline GIF animasyon ekleme seçeneğiyle daha kullanılabilir bir hale getiren Google'ın rakiplerine baktığımızda ise, bu duruma pek de sıcak bakmadıkları görülüyor. Öyle ki, profil fotoğraflarında tercihini sabit görsellerden yana kullanan Facebook'a geçtiğimiz sonbahar aylarında profil resimlerinde GIF animasyon kullanımını yasaklayarak Twitter'da katılmıştı.





Yapmış olduğu bu yeni atılımla birlikte rakiplerine göre, az da olsa avantaj sağlayan Google'ın GIF animasyonları konusunda daha ne gibi çalışmalar yapacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

https://plus.google.com/u/0/+googleplus/posts/FAUcRGZFGJH