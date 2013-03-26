Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google+ kullanıcıları artık GIF animasyonları profil resimlerinde kullanabilecek

6 yıl
1,3b
1
10
Web Siteleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Google+ kullanıcıları artık GIF animasyonları profil resimlerinde kullanabilecek
Servislerini yeni özellikler ile geliştirmeye devam eden Google, Google+ üzerindeki paylaşımların yanı sıra, kullanıcılarına profil görsellerinde de GIF animasyonları kullanma imkanı sunmaya başladı.

Hatırlayacağınız üzere Google, geride bıraktığımız günlerde de görseller arama filtrelerine GIF animasyonlarını da eklemişti. Görsel arama motorundaki filtreyi Google+ profilline GIF animasyon ekleme seçeneğiyle daha kullanılabilir bir hale getiren Google'ın rakiplerine baktığımızda ise, bu duruma pek de sıcak bakmadıkları görülüyor. Öyle ki, profil fotoğraflarında tercihini sabit görsellerden yana kullanan Facebook'a geçtiğimiz sonbahar aylarında profil resimlerinde GIF animasyon kullanımını yasaklayarak Twitter'da katılmıştı.

Yapmış olduğu bu yeni atılımla birlikte rakiplerine göre, az da olsa avantaj sağlayan Google'ın GIF animasyonları konusunda daha ne gibi çalışmalar yapacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

https://plus.google.com/u/0/+googleplus/posts/FAUcRGZFGJH Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kml_sri 6 yıl
BEN aylardır kullanıyorum gif li profili
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
Google+ şu anda Face ten kat kat daha güzel.
Niye insanlar hâlâ kullanmıyorlar anlamıyorum ben...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bamya Avcisi 6 yıl
Bu haberin gerekliligini bir tek ben mi anlayamadim?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 6 yıl
Android market te yorum yazmak ıcın mecburı olmasa aktıve etmeyecektim. Seve seve aktive ttiriyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1080p 6 yıl
DONANIMHABER de kullanıyor avatarda imza da arttırın şu kb sınırını.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaRKFoRCeS 6 yıl
bunu aktif olarak kullanan kaç kişi var acaba.gmail hesabımız olduğu için kullanıcısı olarak görünüyoruz odur.android kullanmasam hayattan gmail de kullanmam. senkronizasyon da mecbur kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blank42 6 yıl
Bunu orta ölçekli bir site yapsa, Haberley/Yenilikler kısmına yazmaya bile tenezzül etmez yahu :) Sitelere haber konusu olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_bluescream_ 6 yıl
tumblr daki sayfalara çevirmesinlerde ortalığı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amedra 6 yıl
Yaklaşık 1 sene kadar oldu bu konuda geri bildirim gönderdim sallamadılar. Ünlü olan hesabımda telefonumdan ne gif paylaşımı yapılıyor ne de gifler görünüyordu. Bu olay uzun süredir Google kaynaklarında konuşuldu, şimdi el atıyorlar. Kullanıcı önerilerini dinlemeyen bir google var karşımızda, sizde bir konuda yakınırsanız hiç yetkililere ulaşmayın, çünkü onlar sizi sallamıyor. Ha işte böyle aralarında yenilikçi fikir bulunca düzeltiyorlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xconnect 6 yıl
Gif kullanmak rakiplerine karşı nasıl bir avantaj ise...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1268 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, google ve google+
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Nvidia Geforce GTX Titan video inceleme "Safkan Performans" 6 yıl Samsung Galaxy S4 Performans Değerlendirmesi "HTC One, iPhone 5 ve Xperia Z'ye karşı" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim