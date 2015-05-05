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Google, mobil arama sonuçlarında tweet göstermeye başladı

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, mobil arama sonuçlarında tweet göstermeye başladı
 
Geçtiğimiz günlerde uzun zamandır açık olan Google+'ıın Twitter hesabını aktif olarak kullanmaya başlayan internet dünyasının büyük ismi Google, şimdi ise mobil arama sonuçlarında tweet göstermeye başladı.
Uzun zaman önce popüler mikroblog platformu Twitter ile bir ortaklığa giden Google, bu doğrultuda mobil sürümleri üzerinde yapılan aramalarda konu ile alakalı atılmış herhangi bir tweete sayfanın en üstünde göstermeye başladı. Aynı zamanda yine arama sonuçlarıyla alakalı atılan popüler tweetleri de gözler önüne servis, bu içerikleri özel karolar içerisinde diğer arama sonuçlarından ayırıyor ve tweetleri atanları da açık şekilde yansıtıyor.
Şimdilik ufak bir deneme sürecinde olan bu yeni özellik, böylece Google'a sosyal medya tarafında rakip olduğu bir firmayla çok daha zengin bir arama deneyimi getirdi.

http://searchengineland.com/is-this-googles-twitter-integration-into-the-search-results-220240 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Profes07sional 4 yıl
çok mantıklı...
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mrt117 4 yıl
Saçmalık...
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