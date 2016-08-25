Google mobil sürümde reklamları abartan siteleri cezalandırmaya başlıyor

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Yayıncılar için en önemli gelir kaynaklarının başında gelen online reklamların Adblock gibi çeşitli uygulamalar yardımıyla engellenmesinin etik olup olmadığı tartışılırken konuya farklı bir açıdan yaklaşan Google, sessizliğini bozarak reklamları abartan sitelere adeta savaş açtığını duyurdu.
Resmi webmaster blogunda yer alan bilgilere göre mobil cihazlarda içerik görüntülemenin bilgisayarlara nazaran kısmen daha zor ve kısıtlı olduğunu belirten teknoloji devi, mobilde kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyecek şekilde büyük ve yoğun reklamlara yer veren sitelere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.
İçeriğin görüntülenmesini engelleyen siteler cezalandırılacak
Buna göre siteye girdikten belirli bir süre sonra açılır reklam (pop-up) gösteren, ekranı büyük oranda kaplayan reklamlara yer veren, sayfa içerisine yerleştirilen ancak içeriğin okunmasını zorlaştıran siteler ceza kapsamına girecek. Yaş sınırı, uygulama indirme, çerez (cookie) bildirimi ve oturum açma ekranıyla ilgili uyarılar ise filtrelemenin dışında tutulacak.
10 Ocak 2017 tarihinden itibaren hayata geçirilecek yeni algoritma ile yukarıda saydığımız şekilde reklamlara sahip platformlar arama sonuçlarında daha alt sıralarda gösterilecek ve böylelikle ziyaretçi trafikleri düşürülecek. İnternet kullanıcıların içeriklere daha "temiz" şekilde ulaşmalarını sağlayacak düzenleme diğer taraftan yayıncıları da zorunlu değişikliklere yönlendirecek.
https://webmasters.googleblog.com/2016/08/helping-users-easily-access-content-on.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bir projeler ortaya çıkar ; önce büyür ve sonra kendi yerini
kendisinden daha iyi hizmet sunanlara bırakır !
über neydi ne oldu ! şu an über kendisinden daha iyi maliyet ve hizmet sunanlara yerine vere vere piyasadaki payı günden güne git gide küçülüyor !
facebook reklamları bile google gelirlerinin ortalama tahmini %60 ını olumsuz etkiledi !
ve dahası şu an google reklamlarını yayınlamak için web site başvurusu yaptığım halde hala site reklam vermeye uygun değil diyor !
bundan bi kaç yıl önce yoldan geçene adsens üyeliği dağıttığı günleri unutmamak lazım ! :)
bazen oynadığım oyunları sırf reklamlardan sıkıldığımdan siliyorum
Ya da açılan sekmeli reklamlar kullanılabilir. Yani Google gibi yan tarafta bir text yazacak. Bu text ilgi çekici olacak. Hatta kullanıcının o anki konuyla ilgili olması reklamın kazancını daha da arttırır. Mobilde üstte aşağıda veya yan tarafta text reklam kullanılabilir. Kullanıcılar text üzerine tıkladığında aşağıda hemen reklam içeriği açılacak. Yani linkli bir text değil aslında hareketli bir text. Tabi bu yapılabilir mi? Onu da bilmiyorum. Ütopya olabilir :D
Aslında donanımhaber bunu kullanıyor fakat mobilde çok rahatsız edici olabiliyor. Bunu üst veya yan taraflara atmaları lazım. Text gömülü reklam. Fakat ilgi çekici bir yazıyla ve konuyla yakından alakalı olması da şart.
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