Google mobil sürümde reklamları abartan siteleri cezalandırmaya başlıyor

reklamları abartan sitelere adeta savaş açtığını duyurdu. Yayıncılar için en önemli gelir kaynaklarının başında gelen online reklamların Adblock gibi çeşitli uygulamalar yardımıyla engellenmesinin etik olup olmadığı tartışılırken konuya farklı bir açıdan yaklaşan Google, sessizliğini bozarakadeta savaş açtığını duyurdu.

Resmi webmaster blogunda yer alan bilgilere göre mobil cihazlarda içerik görüntülemenin bilgisayarlara nazaran kısmen daha zor ve kısıtlı olduğunu belirten teknoloji devi, mobilde kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyecek şekilde büyük ve yoğun reklamlara yer veren sitelere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

İçeriğin görüntülenmesini engelleyen siteler cezalandırılacak

Buna göre siteye girdikten belirli bir süre sonra açılır reklam (pop-up) gösteren, ekranı büyük oranda kaplayan reklamlara yer veren, sayfa içerisine yerleştirilen ancak içeriğin okunmasını zorlaştıran siteler ceza kapsamına girecek. Yaş sınırı, uygulama indirme, çerez (cookie) bildirimi ve oturum açma ekranıyla ilgili uyarılar ise filtrelemenin dışında tutulacak.

10 Ocak 2017 tarihinden itibaren hayata geçirilecek yeni algoritma ile yukarıda saydığımız şekilde reklamlara sahip platformlar arama sonuçlarında daha alt sıralarda gösterilecek ve böylelikle ziyaretçi trafikleri düşürülecek. İnternet kullanıcıların içeriklere daha "temiz" şekilde ulaşmalarını sağlayacak düzenleme diğer taraftan yayıncıları da zorunlu değişikliklere yönlendirecek.

https://webmasters.googleblog.com/2016/08/helping-users-easily-access-content-on.html