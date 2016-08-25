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Google mobil sürümde reklamları abartan siteleri cezalandırmaya başlıyor

Mobilde web sitelerine yeni bir düzenleme getirmeye hazırlanan Google, içeriklerin görüntülenmesini engelleyen ve ekranın büyük bölümünü kaplayan reklam kullanan siteleri cezalandıracağını duyurdu.
2 yıl
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25
Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yayıncılar için en önemli gelir kaynaklarının başında gelen online reklamların Adblock gibi çeşitli uygulamalar yardımıyla engellenmesinin etik olup olmadığı tartışılırken konuya farklı bir açıdan yaklaşan Google, sessizliğini bozarak reklamları abartan sitelere adeta savaş açtığını duyurdu.
Resmi webmaster blogunda yer alan bilgilere göre mobil cihazlarda içerik görüntülemenin bilgisayarlara nazaran kısmen daha zor ve kısıtlı olduğunu belirten teknoloji devi, mobilde kullanıcı deneyimini olumsuz etkileyecek şekilde büyük ve yoğun reklamlara yer veren sitelere yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

İçeriğin görüntülenmesini engelleyen siteler cezalandırılacak 

Buna göre siteye girdikten belirli bir süre sonra açılır reklam (pop-up) gösteren, ekranı büyük oranda kaplayan reklamlara yer veren, sayfa içerisine yerleştirilen ancak içeriğin okunmasını zorlaştıran siteler ceza kapsamına girecek. Yaş sınırı, uygulama indirme, çerez (cookie) bildirimi ve oturum açma ekranıyla ilgili uyarılar ise filtrelemenin dışında tutulacak.
10 Ocak 2017 tarihinden itibaren hayata geçirilecek yeni algoritma ile yukarıda saydığımız şekilde reklamlara sahip platformlar arama sonuçlarında daha alt sıralarda gösterilecek ve böylelikle ziyaretçi trafikleri düşürülecek. İnternet kullanıcıların içeriklere daha "temiz" şekilde ulaşmalarını sağlayacak düzenleme diğer taraftan yayıncıları da zorunlu değişikliklere yönlendirecek.

https://webmasters.googleblog.com/2016/08/helping-users-easily-access-content-on.html Yorum Yaz
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Siyahbeyaz 2 yıl en beğenilen
O zaman donanımhaber'de mi ceza alacak?
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Şehmistan 2 yıl
Dh nin sonu geldi
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Guest-9D2914531 2 yıl
Dhye gecmis olsun o zaman
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umut_baris 2 yıl
Şu programcı arkadaşlar şu siteyi birazcık firefox uyumlu yapsınlar. **** bile olsa bir zorlanma bariz mevcut.
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HIGHER 2 yıl
en sevdiğim şirket
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Kartal Göz 2 yıl
DH çok geçmiş olsun, tez şifalar.
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Survival 2 yıl
R.I.P DONANIMHABER

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SEO-Uzmanı 2 yıl
google kendi evriminin sonuna geliyor gibi !
bir projeler ortaya çıkar ; önce büyür ve sonra kendi yerini
kendisinden daha iyi hizmet sunanlara bırakır !
über neydi ne oldu ! şu an über kendisinden daha iyi maliyet ve hizmet sunanlara yerine vere vere piyasadaki payı günden güne git gide küçülüyor !
facebook reklamları bile google gelirlerinin ortalama tahmini %60 ını olumsuz etkiledi !
ve dahası şu an google reklamlarını yayınlamak için web site başvurusu yaptığım halde hala site reklam vermeye uygun değil diyor !
bundan bi kaç yıl önce yoldan geçene adsens üyeliği dağıttığı günleri unutmamak lazım ! :)
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mcrew 2 yıl
reklamları çok abartıyorlar

bazen oynadığım oyunları sırf reklamlardan sıkıldığımdan siliyorum
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kedi leblebisi 2 yıl
en çok reklam youtube'da müzik dinlerken çat diye reklam giriyor. youtube u da alt sıralara düşürecek mi. bunlar reklam kokan hareketler mayk !
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fthkn 2 yıl
Söz konusu para olunca etik akıllarına geliyor. Reklam engellemenin neresini etik olarak tartışıyorsunuz? Sen reklam verirken benimle bir anlaşma mı imzaladın? Ben reklamı engelleyerek bu anlaşmaya ihanet mi ediyorum ki etik sözünü ortaya getiriyorsunuz? Bana ne arkadaş reklam görmek istemiyorum. İlgili ya da ilgisiz görmek istemiyorum. İnsan ilgilerinin sömürülerek ihtiyaç algısı yarattılar yıllarca. Saçma sapan ürünlerin ekonomisinden gerçekten ekonomi nedir ne ihtiyaçtır ne için çalışması gerektiğini bilmeyen milyonlarca insan yaşıyor dünyada. Sonra da neden dünya bu kadar kötü bir yer diye aptal aptal sorular soruyorlar. Sen reklamlarla kazandığın havuzlu malikanenden böyle burjuva takılmaya devam et. Dünya birbirini öldürüyor bu mücadelede. Çok uygar bir mücadele sanılıyor bu reklam olayının.
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kadirirdem 2 yıl
dh geçmiş olsun helva'mı isterim...
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likeablex 2 yıl
İşte bu iyi haber....
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BekirTemel 2 yıl
bravo sana gugıl amca
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asosyal mühendis 2 yıl
Google bu konuda sitelerin yaptığı gerçek hitlere göre (Sahteleri zaten anlıyor) forumlara ve bloglara para versin. Yani Ziyaretçi=Kazanç. Reklamları da artık google yayınlasın madem. Daha güzel bir çözüm. En azından site yöneticileri bu konuda reklamlarla uğraşmaz artık. Site reklamlarının zaten geleceğini hiç iyi göremiyorum. İlerde reklamcılık bu konuda sadece tek olarak büyük şirketlerde kalacaktır diye düşünüyorum.
Ya da açılan sekmeli reklamlar kullanılabilir. Yani Google gibi yan tarafta bir text yazacak. Bu text ilgi çekici olacak. Hatta kullanıcının o anki konuyla ilgili olması reklamın kazancını daha da arttırır. Mobilde üstte aşağıda veya yan tarafta text reklam kullanılabilir. Kullanıcılar text üzerine tıkladığında aşağıda hemen reklam içeriği açılacak. Yani linkli bir text değil aslında hareketli bir text. Tabi bu yapılabilir mi? Onu da bilmiyorum. Ütopya olabilir :D
Aslında donanımhaber bunu kullanıyor fakat mobilde çok rahatsız edici olabiliyor. Bunu üst veya yan taraflara atmaları lazım. Text gömülü reklam. Fakat ilgi çekici bir yazıyla ve konuyla yakından alakalı olması da şart.
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