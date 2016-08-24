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Popüler uygulama Prisma artık internete ihtiyaç duymuyor

Sıradan fotoğrafları dahi adeta birer sanat eserine dönüştürmeyi başaran Prisma yayınlanan yeni güncellemesiyle artık internet bağlantısı olmadan da çalışabiliyor.
2 yıl
3,9b
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8
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Sıra dışı filtreleriyle benzerlerinden birkaç adım öne çıkmayı başaran Prisma’nın internete bağlı olarak çalışması kullanıcıların en çok şikayetçi oldukları konuların başında geliyor. Zira fotoğrafları önce kendi sunucusuna yükleyen Prisma, seçilen filtreyi burada uyguladıktan sonra düzenlenmiş yeni halini tekrar sunucudan indiriyor. Bu yüzden sık sık çökme ya da yavaşlık problemleriyle karşılaşan kullanıcılar yayınlanan son güncellemeyle artık rahat bir nefes alacaklar.
32 adet filtreden 16 tanesini çevrimdışı hale getiren Prisma böylelikle hem sunucuların çökmesini önlüyor hem de interneti olmayan kişilerin de uygulamayı kullanabilmelerinin önünü açıyor. Kulislerde konuşulanlara göre yakın zamanda yayınlanacak büyük çaplı bir güncelleme paketiyle sanatsal filtrelerin videolara da uygulanmasını sağlayacak Prisma, ilgi yenilik hakkında henüz herhangi bir detay paylaşmadı.
Şimdilik sadece iOS platformu için yayınlanan çevrimdışı fotoğraf düzenleme özelliğinin yakın zamanda Android işletim sistemine ve akabinde kademeli olarak tüm kullanıcılara yansıtılacağı ifade ediliyor.

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Amd64x2 2 yıl en beğenilen
Orjinal her zaman iyidir.

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AmandaCerryy 2 yıl
O değilde bu program ilisturasyon işi yapanların ekmeğine taş koyar gibi
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JoeyBane 2 yıl
bekle bekle nereye kadar
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kadirirdem 2 yıl
iyi oldu bu gerçekten...
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PowerPC 2 yıl
mis gibi milyonlarca insana ulaşan yüz tanıma sistemi tam istihbarat işi.
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Amd64x2 2 yıl
Orjinal her zaman iyidir.

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bersgurs 2 yıl PowerPC
PowerPC
mis gibi milyonlarca insana ulaşan yüz tanıma sistemi tam istihbarat işi.

Ne alaka? İlla yüzünü çekmen gerek miyor uygulamada.
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