Popüler uygulama Prisma artık internete ihtiyaç duymuyor

Prisma’nın internete bağlı olarak çalışması kullanıcıların en çok şikayetçi oldukları konuların başında geliyor. Zira fotoğrafları Sıra dışı filtreleriyle benzerlerinden birkaç adım öne çıkmayı başaran’nın internete bağlı olarak çalışması kullanıcıların en çok şikayetçi oldukları konuların başında geliyor. Zira fotoğrafları önce kendi sunucusuna yükleyen Prisma, seçilen filtreyi burada uyguladıktan sonra düzenlenmiş yeni halini tekrar sunucudan indiriyor. Bu yüzden sık sık çökme ya da yavaşlık problemleriyle karşılaşan kullanıcılar yayınlanan son güncellemeyle artık rahat bir nefes alacaklar.

32 adet filtreden 16 tanesini çevrimdışı hale getiren Prisma böylelikle hem sunucuların çökmesini önlüyor hem de interneti olmayan kişilerin de uygulamayı kullanabilmelerinin önünü açıyor. Kulislerde konuşulanlara göre yakın zamanda yayınlanacak büyük çaplı bir güncelleme paketiyle sanatsal filtrelerin videolara da uygulanmasını sağlayacak Prisma, ilgi yenilik hakkında henüz herhangi bir detay paylaşmadı.

Şimdilik sadece iOS platformu için yayınlanan çevrimdışı fotoğraf düzenleme özelliğinin yakın zamanda Android işletim sistemine ve akabinde kademeli olarak tüm kullanıcılara yansıtılacağı ifade ediliyor.