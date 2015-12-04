Google reklamlarında oyun oynamaya hazır olun





En büyük geliri reklamlardan olduğu için, reklam yayıncılık konusunda Google yıllardır büyük yenilikler yapıyor. Firmanın son duyurduğu yenilik, mobil kullanıcıların artık reklamlar üzerinden oyunları deneyimlemelerine imkan tanıyacak.





Trial Run Ads adındaki yeni reklam türü, mobil cihazlarda yayınlanan oyun reklamlarının üzerinde 60 saniyelik deneme imkanı sunulmasını sağlıyor. Google, kullanıcıların kurduğu her 4 uygulamadan birisini hiç kullanmadığını ve geliştiricilere daha iyi etkileşim kurma adına bu aracı geliştirdiklerini belirtiyor.





Trial Run Ads reklamları, örneğin oyun oynarken bölüm geçişi esnasında karşınıza çıkan tam sayfa reklamda bir oyun tavsiyesi varsa 60 saniye boyunca onu denemenizi ve sonrasında karar vermenizi amaçlıyor. Kullanıcı deneme talebini gönderdikten sonra bulut altyapısı üzerinden 60 saniye boyunca oyunun belirli bir bölümü denemeye sunuluyor. Bu sistem kullanıcının reklamlara daha fazla tıklamasını da sağlayacak.





Google'ın diğer bir yeniliği ise Interactive Interstitials adını taşıyor. HTML 5 tabanlı olan bu reklamlar kullanıcının daha fazla etkileşime girmesini sağlıyor. Bu yenilikte kullanıcının karşısına çıkarılan bir reklam, çeşitli sürükleme veya tıklamalar sonucunda genişliyor ve bir galeri, özel teklifler, yeni ürünler gibi ekstra içerikler sunuyor.





Trial Run Ads ve Interactive Interstitials çözümleri kısıtlı bir çerçevede beta sürecine başladı. Şimdiden çok ilginç reklam sunumlarının ortaya çıkmaya başladığı beliriliyor. Çözümlerin hayata geçmesi için gelecek yılın ortaları işaret ediliyor.

http://adwords.blogspot.com.tr/2015/12/trial-run-ads-interactive-interstitials-beta.html