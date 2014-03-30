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Google sayfalarındaki Google uygulama paneline düzenleme imkanı geliyor

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google sayfalarındaki Google uygulama paneline düzenleme imkanı geliyor

Google'ın arama, Gmail, Drive gibi hizmetlerinin sayfasında sağ üst kısımda diğer uygulamalara ulaşmak için bir kısayol paneli mevcut. Bugüne kadar bu panelde ikonların yeri yerleşik olarak değiştirilemiyordu.

Google yeni düzenleme ile ikonların yerini kolayca değiştirmeyi sağlayacak. Kullanıcılar paneldeki bir ikona basılı tuttuğunda sürükleyerek yerini değiştirebilecek veya isterse az kullanılan uygulamaları panele getirebilecek. Yeniliğin ilerleyen haftalarda tüm kullanıcılara dağıtılması bekleniyor.  

http://www.androidcentral.com/you-can-now-customize-google-bar-layout-google-pages Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 5 yıl
Amiga 500 bunu 1989 yılında yapıyordu ! :)
bakınız o dönemin teknolojisi ile Rename menü seçeneceği :)
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regaibyigit. 5 yıl
en mantıklısı google çeviriyi arka sayfaya atmışlar eskiden tek tıkla uşalışırken şuan 3 tıkla ulaşılabiliyor bu bir geriye gidişti
1 Yanıt Yanıtla +1
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kpln04 5 yıl regaibyigit.
regaibyigit.
en mantıklısı google çeviriyi arka sayfaya atmışlar eskiden tek tıkla uşalışırken şuan 3 tıkla ulaşılabiliyor bu bir geriye gidişti

aynen :-D
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