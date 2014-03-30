Google sayfalarındaki Google uygulama paneline düzenleme imkanı geliyor





Google'ın arama, Gmail, Drive gibi hizmetlerinin sayfasında sağ üst kısımda diğer uygulamalara ulaşmak için bir kısayol paneli mevcut. Bugüne kadar bu panelde ikonların yeri yerleşik olarak değiştirilemiyordu.





Google yeni düzenleme ile ikonların yerini kolayca değiştirmeyi sağlayacak. Kullanıcılar paneldeki bir ikona basılı tuttuğunda sürükleyerek yerini değiştirebilecek veya isterse az kullanılan uygulamaları panele getirebilecek. Yeniliğin ilerleyen haftalarda tüm kullanıcılara dağıtılması bekleniyor.

http://www.androidcentral.com/you-can-now-customize-google-bar-layout-google-pages