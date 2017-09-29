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Google şeffaflık raporunu paylaştı: Hükümetler daha fazla bilgi talep ediyor

Google, bu yılın ilk altı ayını kapsayan şeffaflık raporunu paylaştı. Rapora göre dünya genelinde hükümetler Google'dan, her zamankinden daha fazla veri paylaşımında bulunmasını istiyor.
1 yıl
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Furkan Babur
Yazar
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Twitter be Google gibi internet şirketleri düzenli olarak şeffaflık raporu paylaşarak kullanıcıları, hükümetlerin talepleri hakkında bilgilendirirken son dönemde dünya genelinde internet şirketlerine yönelik taleplerin arttığı gözlemleniyor. Geçtiğimiz hafta Twitter tarafından paylaşılan şeffaflık raporunda hükümetlerin Twitter kullanıcılarına ait hesap bilgilerini talep etme oranının yüzde 10 arttığı gözlemlenmişti. Google'ın paylaştığı ve bu yılın ilk altı ayını kapsayan son şeffaflık raporu da hükümetlerin bilgi talebi konusunda hiç olmadıkları kadar ısrarcı olduğunu gözler önüne seriyor.

Talep Sayısı Giderek Artıyor 

Rapora göre Google 1 Ocak ile 30 Haziran tarihleri arasında dünya genelindeki hükümetlerden toplam 83.345 adet hesaba/kullanıcıya ait verilerin kendilerine sunulması için 48.941 adet bilgi paylaşım talebi aldı. Talep sayısı 2016'nın aynı dönemine göre kıyasla yaklaşık yüzde 8 artarken Google bu taleplerin yüzde 65'ine olumlu yanıt verdi ve 54.000'den fazla hesaba/kullanıcıya ait verileri hükümetlerle paylaştı. 
2009 yılından beri düzenli olarak şeffaflık raporu paylaşan Google'ın paylaştığı raporlar bir arada incelendiğinde ilk şeffaflık raporundan bugüne, 2014 yılı hariç, hükümetlerin sürekli daha fazla bilgi talebinde bulunduğu görülüyor. Üstelik bu durum sadece Twitter veya Google gibi internet şirketleri için değil teknoloji dünyasında faaliyet gösteren pek çok şirket için geçerli. Apple'ın son şeffaflık raporunda da ulusal güvenlikle ilgili taleplerin geçtiğimiz yıla kıyasla üç kat artmış olması bu durumun en önemli örneklerinden biri.

Paylaşılan Verilerde Artış Yaşanabilir 

Tabi Google'ın çok büyük bir ekosistemi işlettiğini düşünürsek, hükümetler tarafından iletilen bilgi taleplerinin Google çatısı altına giren YouTube, Gmail veya arama motoru gibi farklı alanlara yönelik olduğu söylenebilir. Kısacası istenilen bilgiler kullanıcıların, Google tarafından sunulan herhangi bir hizmetten faydalanması sonucunda talep edilmiş olabilir. Bununla birlikte Google hükümetlerle bilgi paylaşımı konusunda kullanıcı lehine hareket etmeye çalışsa da 2017 sonundan itibaren ABD'deki mevzuat değişikliği nedeniyle Google, Amazon ve Microsoft'un ABD hükümeti ile bilgi paylaşımı zorunluluk haline gelecek. 

https://transparencyreport.google.com/user-data/overview Yorum Yaz
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ultramarine caeruleum 1 yıl en beğenilen
Vay be koskoca devletler amerikan şirjetlerinin kapısında bankodan numara alıp sıraya girmiş işlerini görmek için.
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maxemilian 1 yıl
sadakasını verse yeter :))
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ultramarine caeruleum 1 yıl en beğenilen
Vay be koskoca devletler amerikan şirjetlerinin kapısında bankodan numara alıp sıraya girmiş işlerini görmek için.
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Grand_Alexander 1 yıl
Google ne sanıyor ki sen insanların herşeylerini toplayacaksın ama kimseyle paylaşmayacaksın... NEDEN sen onları toplarken insanlara göz kulak olmakla görevli devletten izin aldın mı? insanlar sonuçlarını düşünmeden tüm seçimlerini Google ile paylaşıyorsa eğer istenmeyen sonuçlar ortaya çıktığında da Google'den o verilerin devletler tarafından istenmesi çok doğal...
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