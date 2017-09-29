Facebook, Twitter ve Google ABD Kongresi'ne ifade vermeye çağrıldı

Geçtiğimiz yıl ABD'de süren başkanlık yarışında, Rusya'nın hem sosyal medya üzerinden yaptığı propagandalarla hem de siber hamlelerle müdahalede bulunduğu iddia ediliyordu. Olayla ilgili soruşturma halen sürerken ABD'nin Temsilciler Meclisi'ndeki ve Senato'daki istihbarat komiteleri, ülkenin önde gelen internet devlerinin soruşturma kapsamında ifade vermesini istedi. "Önümüzdeki ay, Rusya'nın çevrimiçi araç ve platformları nasıl kullandıklarını anlamak için teknoloji şirketlerinden temsilcilerle açık bir duruşma gerçekleştireceğiz." senatörler Google, Facebook ve Twitter'a duruşmaya katılmaları için davetiye gönderdi.





Sosyal Ağlar Önemli Bir Rol Oynadı

Facebook ve Google yaptıkları açıklamalar ile duruşmaya davet edildiklerini kaydederken katılıp katılmayacakları hakkında herhangi bir bilgi vermedi. Twitter'ın henüz herhangi bir açıklama yapmadığı duruşmanın 1 Kasım'da gerçekleşmesi planlanıyor. Milletvekilleri, seçim sürecinde sosyal ağların, Rusya tarafından yapılan ve seçim sonuçlarını etkileyebilecek nitelikte olan operasyonlarda önemli bir rol aldığını düşünüyor. Geçtiğimiz haftalarda Facebook tarafından yapılan açıklama da bu durumun en önemli örneklerinden birisi olarak gösteriliyor.





Facebook'un açıklamasına göre Rusya merkezli Facebook sayfaları toplam değeri 100.000$ olan ve doğrudan bir adayın ismini içermese de seçim sonuçlarına etki edebilecek nitelikte olan 3000 adet reklamı, 2016-2017 yılları arasında organize bir şekilde Facebook'ta yayınlamıştı. Bu haberin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından açıklama yapmış ve Facebook'u her zaman ''Trump karşıtı'' olmakla suçlamıştı. Hem liberaller hem de Trump tarafından suçlanan Facebook CEO'su Mark Zuckerberg ise bu suçlamaları reddetti ve "Her iki taraf da sevmediği fikir ve içeriklerden dolayı üzgünd. Tüm fikirler için bir platform oluşturmak işte böyle bir şey.'' dedi.

Twitter da Suçlanıyor

Benzer bir şekilde Twitter'da da Rus merkezli hesapların seçim sonucuna etki etmiş olabileceği iddia ediliyor. Daha önce Twitter ile ilgili araştırmalar yapan siber güvenlik şirketi FireEye, Twitter'da Clinton karşıtı mesajlar yayınlayan binlerce sahte hesap olduğunu ve seçim bir grup Twitter botunun Clint karşıtı hashtagleri 1700 kez paylaştığını açıklamıştı. Tabi Twitter'ın mayıs ayında yaptığı açıklamayı göz önünde bulundurursak bu durum normal karşılanabilir zira şirketin açıklamasına göre platformda yaklaşık 48 milyon bot hesap bulunuyor.





Pazar günü gerçekleşmesi beklenen halka açık duruşmada şirketlerden temsilciler gelecek mi, henüz bilinmiyor ancak temsilcilerin katılması halinde sosyal ağların kamuoyunu yönlendirmek için nasıl kullanıldığı detaylı bir şekilde açıklanabilir.



