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Google, şeker hastaları için geliştirdiği yeni akıllı lens prototipini tanıttı

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İnternet alanında elde ettiği büyük başarı ve maddi kazanç ile diğer alanlarda da faaliyet göstermeye devam eden Google, şeker hastaları için geliştirdiği yeni akıllı lens prototipini tanıttı.
Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan şeker hastalığı için Google X laboratuvarında Brian Otis ve Babak Parvis önderliğinde geliştirilen akıllı lens, bünyesinde yer alan kablosuz çip ve minyatür glikoz sensörü ile insanların göz yaşı üzerinden glikoz (Meyve şekeri veya kan şekeri olarak bilinen 6 karbonlu bir monosakkarittir ve vücut için temel enerji kaynağıdır) ölçümü yapabiliyor. Şeker hastalığının daha iyi şekilde yönetilmesini sağlamak adına hazırlanan lens, glikoz seviyesinin belirlenen düzeyin üstüne çıktığı zaman LED ışıkları ile uyarı verebiliyor.
Glikoz ölçümü yapabilen lensi için Amerika Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve ürünü herkesin kullanımına açabilmek adına da diğer şirketler ile görüşme içerisinde olduğunu belirten Google, ürünü geniş kitlelere ulaştırmak için ciddi bir çalışma yürütüyor. Buna benzer bir çalışmanın 2012 yılında Microsoft ve Washington Üniversitesi tarafından da yapıldığını hatırlatmakta fayda var.

http://googleblog.blogspot.com.au/2014/01/introducing-our-smart-contact-lens.html Yorum Yaz
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Demirium07 5 yıl en beğenilen
İnsanlığa faydası olan teknoloji budur .
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DH Misafiri 5 yıl
Çok az enerji sarfeden bi üründür herhalde üzerindeki bakır şeritlerle havada her zaman bulunan radio dalgalarından enerjisini sağlayabilir
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WaShErE 5 yıl
Batarya değilde direkt ışık enerjisi ile çalışıyor gibi duruyor. Gerçekten faydalı bir proje fakat kullanıldıkca göz yapısının uyguladığı pressimsi basınç ile üstünde bulunan devreler zaman ile göze batma yapacaktır gibi duruyor, lens kullananlar en ufak bir tozun bile göze nasıl battığını iyi bilirler. Fakat şeker hastaları ile gerçekten faydalı olucaktır, ciddi bir hastalık ve sürekli dikkat edilmesi gereken bir husus..
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med_cezir91 5 yıl
Bu duruma oldukça çok sevindim, ama kafamı karıştıran bir konu var, içinde kablosuz çipin olduğundan felan bahsedilmiş ve sonra uyarıyı küçük bir led ile yaptığından bahsedilmiş, google akıllı cihazlardan bu verinin okunmasını mümkün kılacakmı birde kanla ölçüme nazaran ne derece doğru sonuçlar verecek gelişmeleri merakla bekliyorum.
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DeepestSea 5 yıl
Adamın gözünde ışık yanıp sönüyosa şekeri çıkmış mı olacak ? O nasıl iş ? hahahaha
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muratkaya 5 yıl
İlerde vücudun uygun bir bölgesine kemerle bağlanmış bir cihazla uyumlu çalışarak kan şekeri yükseldiğinde gerekli miktarda insülin enjekte edilmesini sağlayarak diabetli hastaların hayatını çok kolaylaştırabilirler.
Bugünün normalleştirdiği bol ekmekli ve şekerli aşırı yanlış beslenme alışkanlıkları nedeniyle hepimiz birer diabet adayıyız.
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Baron 5 yıl
Google kendini aştı. TR de görmek isterim ama
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crazywinner3 5 yıl
Proje mükemmel ama enerjisini nerden aldığını çok merak ettim
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berkayholat 5 yıl
2k'lısını isteriz(!)
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Umutcan 5 yıl
Google son zamanlarda gerçekten çok yenilikçi ürünler geliştiriyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Samsung tan s800 lü versiyonu bekliyoruz.
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oray 5 yıl
glukozdan elektrik üretebilirsin. Bu şekilde gözyaşındaki glukozla elektrik üretiyor olabilir, ama bu kadar küçük teknolojiye bunu sığdıramaya da bilir tabi. Ama diğer bir opsiyon da ki büyük olasılık kablosuz şarj teknolojisiyle olabilir. RFID tag - power gibi.

güzel bir icat, yakında lense görüntü verebilecek teknolojiler olabilir mi dedirtiyor insana :)
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OverClocK1ng 5 yıl
Google böyle şeyler geliştirsin, insanlığa fayda sağlasın.
Apple ise ona buna dava açsın.
Hangi firmanın ne işle uğraştığı belli oluyor.
Milyarlarca dolarlık Apple'da gider 100 milyon dolar bağış yapar, bağış yaptım der...
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