İnternet alanında elde ettiği büyük başarı ve maddi kazanç ile diğer alanlarda da faaliyet göstermeye devam eden Google, şeker hastaları için geliştirdiği yeni akıllı lens prototipini tanıttı.

Dünyanın en önemli sorunları arasında yer alan şeker hastalığı için Google X laboratuvarında Brian Otis ve Babak Parvis önderliğinde geliştirilen akıllı lens, bünyesinde yer alan kablosuz çip ve minyatür glikoz sensörü ile insanların göz yaşı üzerinden glikoz (Meyve şekeri veya kan şekeri olarak bilinen 6 karbonlu bir monosakkarittir ve vücut için temel enerji kaynağıdır) ölçümü yapabiliyor. Şeker hastalığının daha iyi şekilde yönetilmesini sağlamak adına hazırlanan lens, glikoz seviyesinin belirlenen düzeyin üstüne çıktığı zaman LED ışıkları ile uyarı verebiliyor.

Glikoz ölçümü yapabilen lensi için Amerika Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) ve ürünü herkesin kullanımına açabilmek adına da diğer şirketler ile görüşme içerisinde olduğunu belirten Google, ürünü geniş kitlelere ulaştırmak için ciddi bir çalışma yürütüyor. Buna benzer bir çalışmanın 2012 yılında Microsoft ve Washington Üniversitesi tarafından da yapıldığını hatırlatmakta fayda var.

http://googleblog.blogspot.com.au/2014/01/introducing-our-smart-contact-lens.html