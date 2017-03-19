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Google, sesli asistanı Home üzerinden reklam yayınlamaya başladı

Google’ın sesli asistanı Home; hava durumu, trafik veya gündemle ilgili kullanıcılara bilgi verirken konuşmanın ortasında Disney'in Beauty and the Beast filminin reklamını yapmaya başladı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google, sesli asistanı Home üzerinden reklam yayınlamaya başladı
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Otonom araçtan robot teknolojilerine kadar çok geniş bir alanda faaliyet gösteriyor olsa da Google’ın kazancının büyük bir kısmını halen reklamlardan kazanıyor. Uygulamalarının büyük bir bölümüne reklamları da bir şekilde entegre ederek kazancını arttıran şirket bugüne kadar sadece Google Haritalar, G-Mail gibi alanları reklamsız kullanma imkanı sunmuş durumda. Tabi reklamları ürünleri aracılığıyla kullanıcılara ulaştırmak şirket için oldukça önemli olsa da son reklam hamlesi kullanıcıların tepkisini çekti.

Google’ın sesli asistanı Home’u alan kullanıcılar geçtiğimiz günlerde asistanın kullanıcıların sorularına yanıt verirken cevabın ortasında yaklaşık 15 saniye boyunca Disney’in Beauty and the Beast filminin reklamını yaptığını(filmin vizyona girdiğini söyleyerek) fark etti. Kullanıcılar için 130$ karşılığında satın aldıkları Home’un daha önce hiç bahsedilmeyen bu uygulaması oldukça şaşırtıcıydı ve Google’a bu konu hakkında yüzlerce mail atıldı. Google’ın olayın ardından ilk yaptığı açıklaması ise tepkilerin şiddetini daha da arttırdı. Şirket yaptığı açıklamada "Bu bir reklam değil, asistandaki güzellik, ortaklarımızı misafiriniz olmaya ve hikayelerini paylaşmaya davet ediyor" dedi.

Benzer Uygulamaları Daha Önce de Yapmıştı 

Bu açıklamadan sonra artan şikayetler karşısında Google(her ne kadar bunun bir reklam olduğunu hala kabul etmese de) reklam uygulamasına son verdi ve kullanıcılardan özür diledi. Home aslında daha önce de kullanıcıların soru sormamasına rağmen Oscar töreni öncesinde kullanıcılara bilgi vermişti ancak bu reklamdan ziyade hatırlatma notu halinde olduğu için tepkiye neden olmamıştı. Google’ın her Home kullanıcısının cihazlarına özel mail adresine sahip olduğu da düşünülürse aslında reklamlarını Home üzerinden yapmak yerine mail adresine göndermesi kullanıcılar için daha kabul edilir olabilir.

Şirket şimdilik bu reklam uygulamasına son vermiş olsa da Google’ın reklam stratejisi düşünüldüğünde bu durumun tekrar yaşanması sürpriz olmayacak ancak kullanıcılar da Home’u satın alırken kendilerine hiç bahsedilmeyen bu durumu kolay kabullenecek gibi görünmüyor.


https://www.engadget.com/2017/03/17/google-home-ads-bad-precedent/ Yorum Yaz
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Rohanli_Theoden 2 yıl en beğenilen
$130 satılan bir şeyden reklam geliri ummak.?
Açgözlülük.
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Spider_hip 2 yıl
Google'ın stratejilerini beğenirdim ama burada baya saçmalamış. Ücretli sattığın ürüne reklam alamazsın, bu çok yakışıksız. O kıytırık home'u 130 dolar yerine bedava vereceksen tamam, ama hem parayla sat hem ortaklarımızı misafiriniz olmaya davet ettik falan nedir.
Resmen microsofttan beklenen saçmalığı yapmışlar.
Google'ın stratejilerini beğenirdim ama burada baya saçmalamış. Ücretli sattığın ürüne reklam alamazsın, bu çok yakışıksız. O kıytırık home'u 130 dolar yerine b...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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axaxa 2 yıl
Adamların var oluşu reklam sayesinde ne yapsınlar bünye alışmış bikere .d
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Tugrul_512bit 2 yıl
film izlerken reklam açılırsa söverim
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axaxa 2 yıl
Adamların var oluşu reklam sayesinde ne yapsınlar bünye alışmış bikere .d
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Spider_hip 2 yıl
Google'ın stratejilerini beğenirdim ama burada baya saçmalamış. Ücretli sattığın ürüne reklam alamazsın, bu çok yakışıksız. O kıytırık home'u 130 dolar yerine bedava vereceksen tamam, ama hem parayla sat hem ortaklarımızı misafiriniz olmaya davet ettik falan nedir.
Resmen microsofttan beklenen saçmalığı yapmışlar.
1 Yanıt Yanıtla +6
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reshthesucker 2 yıl Spider_hip
Reklam sirketinden degil de microsofttan bekliyorsan beklentilerine hayran kaldim. Bi onedrive reklami yapti diye ne yaygara.
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There goes your life 2 yıl
aptalca bir hamle, hemen kaldırmaları iyi olmuş
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Rohanli_Theoden 2 yıl en beğenilen
$130 satılan bir şeyden reklam geliri ummak.?
Açgözlülük.
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