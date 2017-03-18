Avrupa Komisyonu’ndan sosyal medyaya son uyarı

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Geçtiğimiz kasım ayında sosyal medya şirketleriyle iletişime geçerek onları kendi platformlarındaki dolandırıcılar konusunda uyaran ve tüketicilerin bu dolandırıcılar tarafından mağdur edilmesinin önüne geçilmesini isteyen Avrupa Komisyonu; Facebook, Google+ ve Twitter’ın halen gerekli adımları atmaması üzerine bu üç şirketle bir toplantı düzenledi. Şirketlere düzenlemeler konusunda çözüm önerileri sunan Komisyon 1 ay sonra platformların tekrar inceleneceğini ve yeterli düzenlemelerin yapılmadığını gördüğü takdirde şirketlerin yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını dile getirdi.

Komisyonun şirketlerden istediği ilk şey sosyal medya platformları üzerinde, ‘’ücretsiz üyelik’’ şeklinde sunulan hizmetin daha sonra abonelik ücreti almayı veya ‘’ 1 Euro karşılığında akıllı telefon kazanma şansı yakalayın!’’ gibi yeterince açıklanmayan ve kişileri kandırmaya çalışan satışların önüne geçilmesi. Komisyon ayrıca ‘’hizmet şartları’’ adı altında sosyal medya şirketlerinin kendi sorumluluklarını sınırlayacak düzenlemelere ve kişilerin satın aldıkları bir ürün veya hizmetten vazgeçme hakkını ortadan kaldıran uygulamalara bir an önce son verilmesini istiyor.

Tüketiciler Haksız Uygulamalardan Korunmalı

Komisyon toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında ‘’ Sosyal medya günlük hayatımızın bir parçası haline geldi ve Avrupalıların çoğu düzenli olarak kullanıyor. Çevrimiçi sosyal ağların gittikçe artan önemi göz önüne alındığında, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin tüketicileri haksız uygulamalardan korumak için güçlü AB kurallarına uymaları gerekiyor. Sosyal medya şirketleri sahtekarlıklara karşı daha fazla sorumluluk almalı ve bugünden itibaren AB kurallarına uymaları için bir ayları var.’’ dedi.

Tabi şu an için bir ayın sonunda eğer beklenilen düzenlemeler yapılmazsa şirketlerin ne tür yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı bilinmiyor ancak geçtiğimiz hafta Almanya’nın; Facebook, Twitter ve Google’daki yalan haberleri kaldırmadıkları takdirde 50.000 euro ceza ödemek zorunda kalacaklarını belirleyen yeni yasa düzenlemesi gibi bir para cezasının gelebileceği düşünülüyor.

http://www.reuters.com/article/us-socialmedia-eu-consumersconsumers-idUSKBN16N2YI