Avrupa Komisyonu’ndan sosyal medyaya son uyarı

Komisyonun şirketlerden istediği ilk şey sosyal medya platformları üzerinde, ‘’ücretsiz üyelik’’ şeklinde sunulan hizmetin daha sonra abonelik ücreti almayı veya ‘’ 1 Euro karşılığında akıllı telefon kazanma şansı yakalayın!’’ gibi yeterince açıklanmayan ve kişileri kandırmaya çalışan satışların önüne geçilmesi. Komisyon ayrıca ‘’hizmet şartları’’ adı altında sosyal medya şirketlerinin kendi sorumluluklarını sınırlayacak düzenlemelere ve kişilerin satın aldıkları bir ürün veya hizmetten vazgeçme hakkını ortadan kaldıran uygulamalara bir an önce son verilmesini istiyor.
Tüketiciler Haksız Uygulamalardan Korunmalı
Komisyon toplantının ardından yaptığı basın açıklamasında ‘’ Sosyal medya günlük hayatımızın bir parçası haline geldi ve Avrupalıların çoğu düzenli olarak kullanıyor. Çevrimiçi sosyal ağların gittikçe artan önemi göz önüne alındığında, bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin tüketicileri haksız uygulamalardan korumak için güçlü AB kurallarına uymaları gerekiyor. Sosyal medya şirketleri sahtekarlıklara karşı daha fazla sorumluluk almalı ve bugünden itibaren AB kurallarına uymaları için bir ayları var.’’ dedi.
Tabi şu an için bir ayın sonunda eğer beklenilen düzenlemeler yapılmazsa şirketlerin ne tür yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı bilinmiyor ancak geçtiğimiz hafta Almanya’nın; Facebook, Twitter ve Google’daki yalan haberleri kaldırmadıkları takdirde 50.000 euro ceza ödemek zorunda kalacaklarını belirleyen yeni yasa düzenlemesi gibi bir para cezasının gelebileceği düşünülüyor.
http://www.reuters.com/article/us-socialmedia-eu-consumersconsumers-idUSKBN16N2YI Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hırsızlar
Hatta bence internete ülke olarak davranma vakti geldi. Bu ne böyle hangi hükümet, örgüt karışacağını şaşırdı şu internete. Firmalar şimdilik bir şey demiyor ama bir yerden sonra bardak son damlasına ulaşır mutlaka.
TÜM ÜLKELER İNTERNETTEN ELİNİ ÇEKSİN ARTIK!!!
internet 'de bir yere kadar. 4-5 defa sahte mail. Sunduğu içerikle alakası olmayan uygulamalar. Sapıkça 10 tane birbiri ardına açılan ne idüü belirsiz, ahlaksız reklamlar.
Hatta bazıları senin iP'in sayesinde sana uygun -kandırma amaclı- reklamlarda yapıyor.
Neyi elinden çekeçek. Bırak daldırsınlar
Kuralların olmadığı yerde kaos olur. Senin dediğinin aksine devletler internete daha çok müdahale edecekler zamanla. Göreceksin.
İnternette ahlak ve kurallar olmazsa eğer, en basit örneği para kazanmak için bile çocuk pornosu, terörizm, psikolojik algı, uyuşturucu satıcılığı gibi iğrenç şeyler daha çok artar.
Kurallar iyiliği/düzeni korumak için vardır. Kötülüğü/kaosu savunmak için değil.
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avrupa komisyonu, google+ ve