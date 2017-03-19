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Google’ın açık kaynak JPEG kodlayıcısı boyutu yüzde 35 düşürüyor

Yavaş veya kotalı bağlantıların en büyük düşmanlarından olan yüksek boyutlu resimler açık kaynak Guetzli teknolojisi ile kaliteden ödün vermeden yüzde 35 daha az yer kaplayacak.
2 yıl
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21
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google’ın açık kaynak JPEG kodlayıcısı boyutu yüzde 35 düşürüyor

İnternetin var olduğu günden bu yana resim boyutları hep kullanıcıları sıkıntıya sokmuştur. İlk zamanlarda bir kaç KB boyutunda olan resimler artık MB boyutlarında. Özellikle yavaş veya kotalı bağlantılar için resimlerle dolu bir site acı verici olabiliyor. Geliştiriciler bu konuya çözüm arıyor.

Nicelik katmanında çalışıyor

Genelde bu konuda elde edilen çözümler sıkıştırma algoritmalarına müdahale ile sınırlı. Son olarak Google’ın açık kaynak haline getirdiği JPEG görüntü sıkıştırma algoritması Guetzli, kaliteyi kaybetmeden boyuttan yüzde 35 kazandığı iddiasıyla sahneye çıktı.

Guetzli, niceliğe odaklanıyor. Yani resimdeki detayları azaltırken görüntü kaynağında herhangi bir kayıp yaşamıyor. Çözüm renk algısını tahmin ediyor ve diğer algoritmalara göre daha iyi bir görsel maskeleme yapıyor. Böylece ortaya kayıpsız üstelik yüzde 35 oranında küçülmüş bir dosya çıkıyor.

Bu yeni çözümün en büyük dezavantajı sıkıştırma yaparken rakiplere göre çok daha uzun bir süre alması. Google daha iyi görüntü kalitesi için bu fedakarlığın yapılabileceğini düşünüyor. Guetzli geliştirme aşamasında olduğu için gelecekte daha hızlı bir şekilde sıkıştırma yapabilecek.

Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5 işlemciler gelecek ay piyasada"

Guetzli hali hazırda Github üzerinden kullanıma sunulmuş durumda. Hem web üzerinde hem de mobil uygulama içerisinde Guetzli algoritmaları kullanılabilecek. İlk örneklerin yıl içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor. 

 

http://www.phonearena.com/news/Googles-JPEG-encoder-reduces-image-size-by-35-could-help-you-save-mobile-data-in-the-future_id92149 Yorum Yaz
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Umutcan 2 yıl en beğenilen
Kaliteyi kaybetmeden demek pek mümkün değil malesef. Renk kaybı ve noise var.
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interwap 2 ay
Kayıp bariz belli.
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Turkforce 2 yıl
Adam sana katalog basımında veya 10 metrelik afiş basımında bunu kullan demiyor ki.
Neyi kafanısını yaşıyorsunuz anlamak mümkün değil.
Vatandaş onlarca insanı aylarca web tarafında nasıl tasarruf sağlarım için uğraştırıyor siz masa başından kaliye kaybı olduğunu çözüyorsunuz vay be. Beyninine hayran oldum. Biraz akıl ve izan...
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Turkforce 2 yıl
TIFF bazen RAW olarak bilinir diyorsan nick değişimine gitme zamanı gelmiş.
Google hata yapmış. En kısa zamanda aylardır çalıştıkları projenin işe yaramadığı bilgisini ileteceğim.
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SEO-Uzmanı 2 yıl Turkforce
Turkforce
TIFF bazen RAW olarak bilinir diyorsan nick değişimine gitme zamanı gelmiş.
Google hata yapmış. En kısa zamanda aylardır çalıştıkları projenin işe yaramadığı bilgisini ileteceğim.

Tiff bir görüntü formatı değildir !
adından da anlaşılacağı üzere bir veya birden çok katmanlı paketleme formatı dır
kullanılan fotoğraf makinesinin özelliğine göre 3 veya 4 renk katmanı ayrı ayrı tek bir image dosyası haline getirilip ! veya alt (orta) segment makinelerde ise bildiğin BMP yi zip sıkıştırma formatında sıkıştırabilen bir formattır. bir çok fotoğraf makinesinde raw format olarak tiff paketleme seçeneği vardır.
dosya içeriği birden fazla olduğu için tiff bunu tek bir paket tek bir dosya şeklinde gösterir.
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Turkforce 2 yıl
Özel kodlama diye birşey yok. Bildiğiniz standart jpg formatı.
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pUnduli 2 yıl
Sıkıştırma süresi önemli değil ama bu kodlamayı her browser desteklemedikçe anlamı yok, dünya sadece Chrome denen salak tarayıcıdan ibaret değil.
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St Batuhan 2 yıl
WebP ne oldu acaba? Google o kısımda çalışma gösteriyordu VP9 ile birlikte. Kullanan siteler gördüm ama o da bayağı iddialıydı. Vp9 da keza bayağı geç geldi bana göre :(
Burada ise evet kayıpsız değil ama kabul edilebilir gibi geliyor. Yine de kalkıp diğer ürünlerle de karşılaştırmak daha iyi olacaktır. h265 için de yarı boyutta aynı kalite yakıştırması var ve evet çok iyi iş çıkarıyor ama bazı yerlerde de sıkıntıları olabiliyor.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bu nasıl bir türkçe böyle !
zaten jpeg istediğiniz ebatta %99 a kadar düşürüyor !
1. olarak kayıpsiz sıkıştırma formatı anlamında bir haber yok ortada !
2. olarak ! aynı kalitedeki imajı klasik jpeg é göre %35 fark denilir ise
bu haber konu başlığı bir anlam ifade eder !
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V4LKyR 2 yıl SEO-Uzmanı
SEO-Uzmanı

bu nasıl bir türkçe böyle !

zaten jpeg istediğiniz ebatta %99 a kadar düşürüyor !

1. olarak kayıpsiz sıkıştırma formatı anlamında bir haber yok ortada !

2. olarak ! aynı kalitedeki imajı klasik jpeg é göre %35 fark denilir ise

bu haber konu başlığı bir anlam ifade eder !

BMP uyduruk bir formattır. PNG bile daha iyi.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
kaliteyi seviyorum !
elimde olsa tüm her şeyi BMP RAW şekliyle paylaşmak isterim :)
instagram'a BMP yolluyorum ! o da otomatik olarak jpeg yapıyor !
ama bu bile jpeg ten jpeğe geçerken ekstra bozulmalara engel oluyor :D
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kadirirdem 2 yıl
Kaliteyi bozulmuş yalnız.
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interwap 2 yıl
libjpeg daha iyi.
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