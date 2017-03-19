Google’ın açık kaynak JPEG kodlayıcısı boyutu yüzde 35 düşürüyor

İnternetin var olduğu günden bu yana resim boyutları hep kullanıcıları sıkıntıya sokmuştur. İlk zamanlarda bir kaç KB boyutunda olan resimler artık MB boyutlarında. Özellikle yavaş veya kotalı bağlantılar için resimlerle dolu bir site acı verici olabiliyor. Geliştiriciler bu konuya çözüm arıyor.
Nicelik katmanında çalışıyor
Genelde bu konuda elde edilen çözümler sıkıştırma algoritmalarına müdahale ile sınırlı. Son olarak Google’ın açık kaynak haline getirdiği JPEG görüntü sıkıştırma algoritması Guetzli, kaliteyi kaybetmeden boyuttan yüzde 35 kazandığı iddiasıyla sahneye çıktı.
Guetzli, niceliğe odaklanıyor. Yani resimdeki detayları azaltırken görüntü kaynağında herhangi bir kayıp yaşamıyor. Çözüm renk algısını tahmin ediyor ve diğer algoritmalara göre daha iyi bir görsel maskeleme yapıyor. Böylece ortaya kayıpsız üstelik yüzde 35 oranında küçülmüş bir dosya çıkıyor.
Bu yeni çözümün en büyük dezavantajı sıkıştırma yaparken rakiplere göre çok daha uzun bir süre alması. Google daha iyi görüntü kalitesi için bu fedakarlığın yapılabileceğini düşünüyor. Guetzli geliştirme aşamasında olduğu için gelecekte daha hızlı bir şekilde sıkıştırma yapabilecek.Ayrıca Bkz. "AMD Ryzen 5 işlemciler gelecek ay piyasada"
Guetzli hali hazırda Github üzerinden kullanıma sunulmuş durumda. Hem web üzerinde hem de mobil uygulama içerisinde Guetzli algoritmaları kullanılabilecek. İlk örneklerin yıl içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.
http://www.phonearena.com/news/Googles-JPEG-encoder-reduces-image-size-by-35-could-help-you-save-mobile-data-in-the-future_id92149 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neyi kafanısını yaşıyorsunuz anlamak mümkün değil.
Vatandaş onlarca insanı aylarca web tarafında nasıl tasarruf sağlarım için uğraştırıyor siz masa başından kaliye kaybı olduğunu çözüyorsunuz vay be. Beyninine hayran oldum. Biraz akıl ve izan...
Google hata yapmış. En kısa zamanda aylardır çalıştıkları projenin işe yaramadığı bilgisini ileteceğim.
Tiff bir görüntü formatı değildir !
adından da anlaşılacağı üzere bir veya birden çok katmanlı paketleme formatı dır
kullanılan fotoğraf makinesinin özelliğine göre 3 veya 4 renk katmanı ayrı ayrı tek bir image dosyası haline getirilip ! veya alt (orta) segment makinelerde ise bildiğin BMP yi zip sıkıştırma formatında sıkıştırabilen bir formattır. bir çok fotoğraf makinesinde raw format olarak tiff paketleme seçeneği vardır.
dosya içeriği birden fazla olduğu için tiff bunu tek bir paket tek bir dosya şeklinde gösterir.
Burada ise evet kayıpsız değil ama kabul edilebilir gibi geliyor. Yine de kalkıp diğer ürünlerle de karşılaştırmak daha iyi olacaktır. h265 için de yarı boyutta aynı kalite yakıştırması var ve evet çok iyi iş çıkarıyor ama bazı yerlerde de sıkıntıları olabiliyor.
zaten jpeg istediğiniz ebatta %99 a kadar düşürüyor !
1. olarak kayıpsiz sıkıştırma formatı anlamında bir haber yok ortada !
2. olarak ! aynı kalitedeki imajı klasik jpeg é göre %35 fark denilir ise
bu haber konu başlığı bir anlam ifade eder !
BMP uyduruk bir formattır. PNG bile daha iyi.
elimde olsa tüm her şeyi BMP RAW şekliyle paylaşmak isterim :)
instagram'a BMP yolluyorum ! o da otomatik olarak jpeg yapıyor !
ama bu bile jpeg ten jpeğe geçerken ekstra bozulmalara engel oluyor :D
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