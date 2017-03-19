Google’ın açık kaynak JPEG kodlayıcısı boyutu yüzde 35 düşürüyor

İnternetin var olduğu günden bu yana resim boyutları hep kullanıcıları sıkıntıya sokmuştur. İlk zamanlarda bir kaç KB boyutunda olan resimler artık MB boyutlarında. Özellikle yavaş veya kotalı bağlantılar için resimlerle dolu bir site acı verici olabiliyor. Geliştiriciler bu konuya çözüm arıyor.

Nicelik katmanında çalışıyor

Genelde bu konuda elde edilen çözümler sıkıştırma algoritmalarına müdahale ile sınırlı. Son olarak Google’ın açık kaynak haline getirdiği JPEG görüntü sıkıştırma algoritması Guetzli, kaliteyi kaybetmeden boyuttan yüzde 35 kazandığı iddiasıyla sahneye çıktı.

Guetzli, niceliğe odaklanıyor. Yani resimdeki detayları azaltırken görüntü kaynağında herhangi bir kayıp yaşamıyor. Çözüm renk algısını tahmin ediyor ve diğer algoritmalara göre daha iyi bir görsel maskeleme yapıyor. Böylece ortaya kayıpsız üstelik yüzde 35 oranında küçülmüş bir dosya çıkıyor.

Bu yeni çözümün en büyük dezavantajı sıkıştırma yaparken rakiplere göre çok daha uzun bir süre alması. Google daha iyi görüntü kalitesi için bu fedakarlığın yapılabileceğini düşünüyor. Guetzli geliştirme aşamasında olduğu için gelecekte daha hızlı bir şekilde sıkıştırma yapabilecek.

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Guetzli hali hazırda Github üzerinden kullanıma sunulmuş durumda. Hem web üzerinde hem de mobil uygulama içerisinde Guetzli algoritmaları kullanılabilecek. İlk örneklerin yıl içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor.