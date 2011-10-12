Google+ trafiği son iki haftada yüzde 60 düşüş yaşadı

Kapalı davetiye sistemi ile yayına başladığında büyük ilgi toplayan Google'ın sosyal ağı Google+ 20 Eylül'de yaygın kullanıma geçtikten sonra 12 kat gibi rekor bir kullanıcı artışı yakalamıştı. Ancak son yapılan analizler Google+ için işlerin iyi gitmediğini gösteriyor.





Chitika firması tarafından yapılan ölçümlere göre yaygın kullanıma geçtiği 20 Eylül tarihinden sonraki birkaç gün 12 kat kullanıcı artışı yaşayan Google+, son iki haftalık süreçte yüzde 60 düşüş yaşadı.





Chitika yükselişin aslında anormal olduğunu son düşüşle Google+'ın normal seviyesine geldiğini belirtiyor. Temmuz ayında Larry Page Google+ kullanıcılarının sayısının 10 milyon gönderilerinin ise 1 milyar seviyesine ulaştığını açıklamıştı.





comScore firması da yaygın kullanıma geçmeden önce 25 milyon olan sayının sonrasında 43 milyon sınırını geçtiğini duyurmuştu. Bu esnada Will i Am gibi popstarlar da Hangouts yoluyla hayranlarıyla görüntülü görüşmeler yapmıştı.





Ancak son haftalarda Google yetkililerinin Google+ ile ilgili resmi bilgiler vermemesi dikkat çekiyor.