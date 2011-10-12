Google+ trafiği son iki haftada yüzde 60 düşüş yaşadı

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Kapalı davetiye sistemi ile yayına başladığında büyük ilgi toplayan Google'ın sosyal ağı Google+ 20 Eylül'de yaygın kullanıma geçtikten sonra 12 kat gibi rekor bir kullanıcı artışı yakalamıştı. Ancak son yapılan analizler Google+ için işlerin iyi gitmediğini gösteriyor.
Chitika firması tarafından yapılan ölçümlere göre yaygın kullanıma geçtiği 20 Eylül tarihinden sonraki birkaç gün 12 kat kullanıcı artışı yaşayan Google+, son iki haftalık süreçte yüzde 60 düşüş yaşadı.
Chitika yükselişin aslında anormal olduğunu son düşüşle Google+'ın normal seviyesine geldiğini belirtiyor. Temmuz ayında Larry Page Google+ kullanıcılarının sayısının 10 milyon gönderilerinin ise 1 milyar seviyesine ulaştığını açıklamıştı.
comScore firması da yaygın kullanıma geçmeden önce 25 milyon olan sayının sonrasında 43 milyon sınırını geçtiğini duyurmuştu. Bu esnada Will i Am gibi popstarlar da Hangouts yoluyla hayranlarıyla görüntülü görüşmeler yapmıştı.
Ancak son haftalarda Google yetkililerinin Google+ ile ilgili resmi bilgiler vermemesi dikkat çekiyor.
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Hahaha yorum güzel gidiyordu :D , Google+, Gmail dışında üyelik alsa iyi olur gibi cümle beklerken şu kalınla belirttiğim cümleyi gördüm.
İnsanlar Google+'nın yoluna açmak için Gmail almaya zorlanamaz veya alıştığı şeyi bırakmaya zorlanamaz, aksine Google her kesime hitap etmek için herşeye destek vermelidir. Mantık budur.
Hotmail, IE nefretiyle gözün döndüğü için neye aşık olacağını şaşırmışsın.
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Sevgili ama=neden arkadaşım;
Öncelikle yorumumda değişiklik yapmadan alıntı yaparsanız sevinirim. Ben mesajımda Gerizekalı Internet Explorer derken " şeklinde tırnak içinde yazmıştım.
Ama siz tırnakları kaldırmışsınız. Siz o şekilde alıntı yapınca okuyan insanlar: Ama bizim milletimiz Gerizekalı Internet Explorer ile Gerizekalı Hotmail i bir ezberlemiş, pir ezberlemiş kelimesini okuyunca "bizim milletimiz gerizekalı" demişim gibi de okunabiliyor. Ben öyle okunmasın diye bizim milletimiz deyip sonra tırnak içinde "Gerizekalı Internet Explorer" ile "Gerizekalı Hotmail" şeklinde yazmıştım. Bilginiz olsun.
Yoo Hotmail ve IE den nefret etmiyorum.
Sadece önyargılı insanlardan hiç haz etmem. Bir de hak etmeyen bir şeyin ödül almasına katlanamıyorum.
Biz çocukken hep "Kötü insanlar er geç cezasını çekerler" diye büyütüldük.
Bu yüzden haksızlığa dayanamıyorum.
Şimdi bakıyorum. Hotmail sürekli hackleniyor. IE desen tüm zararlı sitelere dahil cumburlop dalıyor.
Ama ikisine de insanlar o kadar takmışlar ki, yeniliğe açık olmayan, at gözlüğüyle bakan insanlar sayesinde bu iki kusurlu
servis ödülleri topluyor.
Mesela Chrome. Gayet hızlı ve güvenli. Ama milletimiz öyle bir şartlanmış ki mesela Internet Cafe'de PC başına oturunca ekranda Firefox ve Chrome da olmasına rağmen gidip direk IE ye tıklıyor. Diyeceksin ki onları bilmiyordur.
İmkansız. Çünkü ekranın arkaplanındaki wallpaper bölüm bölüm ayrılmış ve INTERNET yazıyor, etrafında çerçeve var ve IE, Firefox ve Chrome tarayıcılar bu çerçevenin içinde duruyorlar. Yani orada Internet yazıyor. 3 tane simge var. Adam oradaki yazıyı gördüğü halde yine de IE ye tıklıyor.
Nerden biliyorum. Çünkü Internet'in pclerini ben sattım, ben kurdum, ben formatladım...
Sorun Google+ da Gmail mail adresi kullanılmasında. Bir sürü insan tanıyorum bilgisayar kullanmayı bilmiyor ama Facebook kullanıyor. Bu insanlara çevresinden bilen birisi Hotmail almış ve ona alışmış. Gmail mail adresi al dediğin zaman adamın çipler yanıyor. Kafası allak bullak oluyor. O da ne diyor. Bir Facebook u ve Hotmail'i varken adamın önüne bir de Gmail gelince beyni kaldırmıyor. Adam zaten mail almayı bilmiyor.
Çünkü daha önce bu kişi bilen birisine gitmiş ve bana Facebook açalım demiş. O kişi de MSN de kullanabilir diye gidip Hotmail'den mail adresi almış. Sonra da gidip Facebook'a kaydettirmiş.
Bilen adam Gmail almış olsa Google+'ın da yolu açılır. Ama bizim milletimiz "Gerizekalı Internet Explorer" ile "Gerizekalı Hotmail" i bir ezberlemiş, pir ezberlemiş...
diğerlerini bilmem ama tr den ulaşılmıyor gibi.
app store açmıyor hata veriyor zaten aramada da çıkmıyor.
fb yi en ok kullanan ülkelerden biriyiz ama g + bize android markette yaptığını yapıyor tr siz bir hesapları var kendileri bilir.
ama facebook yetiyor da artıyor bile
bence gitsin facebook u satın alsınlar yada anlaşsınlar
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