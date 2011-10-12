Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google+ trafiği son iki haftada yüzde 60 düşüş yaşadı

7 yıl
5,6b
1
25
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kapalı davetiye sistemi ile yayına başladığında büyük ilgi toplayan Google'ın sosyal ağı Google+ 20 Eylül'de yaygın kullanıma geçtikten sonra 12 kat gibi rekor bir kullanıcı artışı yakalamıştı. Ancak son yapılan analizler Google+ için işlerin iyi gitmediğini gösteriyor.

Chitika firması tarafından yapılan ölçümlere göre yaygın kullanıma geçtiği 20 Eylül tarihinden sonraki birkaç gün 12 kat kullanıcı artışı yaşayan Google+, son iki haftalık süreçte yüzde 60 düşüş yaşadı.

Chitika yükselişin aslında anormal olduğunu son düşüşle Google+'ın normal seviyesine geldiğini belirtiyor. Temmuz ayında Larry Page Google+ kullanıcılarının sayısının 10 milyon gönderilerinin ise 1 milyar seviyesine ulaştığını açıklamıştı.

comScore firması da yaygın kullanıma geçmeden önce 25 milyon olan sayının sonrasında 43 milyon sınırını geçtiğini duyurmuştu. Bu esnada Will i Am gibi popstarlar da Hangouts yoluyla hayranlarıyla görüntülü görüşmeler yapmıştı.

Ancak son haftalarda Google yetkililerinin Google+ ile ilgili resmi bilgiler vermemesi dikkat çekiyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CON VAYNE 7 yıl en beğenilen
google arama motoruna nasılki rakip olmak artık zor ise facebook a da rakip olmak o derece zor; bir kere sistem oturdu, sürekli kendilerini güncelliyor ve yeniliyorlar bunun yanında ilk günden beridir fb kullanan birisini kalkıp bir başka fb benzerine gitmesini beklemek hayal olur onu da geçtim bir çok kişinin fb sayfasında çevresi, yayınladığı yüzlerce fotoğrafı, videosu vb. şey var bunları en baştan taşıtamazsın.
google arama motoruna nasılki rakip olmak artık zor ise facebook a da rakip olmak o derece zor; bir kere sistem oturdu, sürekli kendilerini güncelliyor ve yeni...
Devamını Gör
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
galiba daha bütük firmaların ifficial sayfalarını oluşturmamış olmasından kaynaklanıyo benim bildiğim AMD İNTEL GİGABYTE MSI yok belki niceleri daha
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EddyCue 7 yıl
google bizi izliyor diyenler asıl facebook bizi izlemek için icat ettiğin beğen butonunu var. adamlar her siteye koydurulmasını sağlayarak hangi siteye girdiğimizi öğreniyorlar. google elbet bizi izliyor bunun aksini söyleyen saftır ama facebook'da sırf izlemek adına beğen butonunu icat etmiş bulunmakta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rome34 7 yıl
Facebook'a rakip olmak zor gerçekten de. Facebook artık resmen hayatın bir parçası oldu. Ne kadar küfreden, nefret eden, yaa iyice baydı artık bu Facebook diyen varsa da adamlar yine de rakipsiz yollarına devam etmekte. Bir gün bu büyük devin sonu gelir mi bilmem ama uzun bir süre daha alternatifsiz olacağa benziyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ama=neden 7 yıl
OverClocK1ng
Hayır sorun Google+ da değil. Ben çok beğeniyorum ve sürekli kullanıyorum. Twitter gibi ama istediğin uzunlukta yazabiliyorsun.Sorun Google+ da Gmail mail adresi kullanılmasında. Bir sürü insan tanıyorum bilgisayar kullanmayı bilmiyor ama Facebook kullanıyor. Bu insanlara çevresinden bilen birisi Hotmail almış ve ona alışmış. Gmail mail adresi al dediğin zaman adamın çipler yanıyor. Kafası allak bullak oluyor. O da ne diyor. Bir Facebook u ve Hotmaili varken adamın önüne bir de Gmail gelince beyni kaldırmıyor. Adam zaten mail almayı bilmiyor.Çünkü daha önce bu kişi bilen birisine gitmiş ve bana Facebook açalım demiş. O kişi de MSN de kullanabilir diye gidip Hotmailden mail adresi almış. Sonra da gidip Facebooka kaydettirmiş.Bilen adam Gmail almış olsa Google+ın da yolu açılır. Ama bizim milletimiz Gerizekalı Internet Explorer ile Gerizekalı Hotmail i bir ezberlemiş, pir ezberlemiş...

Hahaha yorum güzel gidiyordu :D , Google+, Gmail dışında üyelik alsa iyi olur gibi cümle beklerken şu kalınla belirttiğim cümleyi gördüm.
İnsanlar Google+'nın yoluna açmak için Gmail almaya zorlanamaz veya alıştığı şeyi bırakmaya zorlanamaz, aksine Google her kesime hitap etmek için herşeye destek vermelidir. Mantık budur.
Hotmail, IE nefretiyle gözün döndüğü için neye aşık olacağını şaşırmışsın.
.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
ama=neden


Sevgili ama=neden arkadaşım;

Öncelikle yorumumda değişiklik yapmadan alıntı yaparsanız sevinirim. Ben mesajımda Gerizekalı Internet Explorer derken " şeklinde tırnak içinde yazmıştım.

Ama siz tırnakları kaldırmışsınız. Siz o şekilde alıntı yapınca okuyan insanlar: Ama bizim milletimiz Gerizekalı Internet Explorer ile Gerizekalı Hotmail i bir ezberlemiş, pir ezberlemiş kelimesini okuyunca "bizim milletimiz gerizekalı" demişim gibi de okunabiliyor. Ben öyle okunmasın diye bizim milletimiz deyip sonra tırnak içinde "Gerizekalı Internet Explorer" ile "Gerizekalı Hotmail" şeklinde yazmıştım. Bilginiz olsun.

Yoo Hotmail ve IE den nefret etmiyorum.

Sadece önyargılı insanlardan hiç haz etmem. Bir de hak etmeyen bir şeyin ödül almasına katlanamıyorum.
Biz çocukken hep "Kötü insanlar er geç cezasını çekerler" diye büyütüldük.
Bu yüzden haksızlığa dayanamıyorum.

Şimdi bakıyorum. Hotmail sürekli hackleniyor. IE desen tüm zararlı sitelere dahil cumburlop dalıyor.
Ama ikisine de insanlar o kadar takmışlar ki, yeniliğe açık olmayan, at gözlüğüyle bakan insanlar sayesinde bu iki kusurlu
servis ödülleri topluyor.

Mesela Chrome. Gayet hızlı ve güvenli. Ama milletimiz öyle bir şartlanmış ki mesela Internet Cafe'de PC başına oturunca ekranda Firefox ve Chrome da olmasına rağmen gidip direk IE ye tıklıyor. Diyeceksin ki onları bilmiyordur.

İmkansız. Çünkü ekranın arkaplanındaki wallpaper bölüm bölüm ayrılmış ve INTERNET yazıyor, etrafında çerçeve var ve IE, Firefox ve Chrome tarayıcılar bu çerçevenin içinde duruyorlar. Yani orada Internet yazıyor. 3 tane simge var. Adam oradaki yazıyı gördüğü halde yine de IE ye tıklıyor.

Nerden biliyorum. Çünkü Internet'in pclerini ben sattım, ben kurdum, ben formatladım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sportifsan 7 yıl
Onada el atmayıver yoksa bu gidişle tüm yazılım camiasını elinde bulundurup herkesi istediğin gibi yöneteceksin yada izleyeceksin google bey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Hayır sorun Google+ da değil. Ben çok beğeniyorum ve sürekli kullanıyorum. Twitter gibi ama istediğin uzunlukta yazabiliyorsun.
Sorun Google+ da Gmail mail adresi kullanılmasında. Bir sürü insan tanıyorum bilgisayar kullanmayı bilmiyor ama Facebook kullanıyor. Bu insanlara çevresinden bilen birisi Hotmail almış ve ona alışmış. Gmail mail adresi al dediğin zaman adamın çipler yanıyor. Kafası allak bullak oluyor. O da ne diyor. Bir Facebook u ve Hotmail'i varken adamın önüne bir de Gmail gelince beyni kaldırmıyor. Adam zaten mail almayı bilmiyor.
Çünkü daha önce bu kişi bilen birisine gitmiş ve bana Facebook açalım demiş. O kişi de MSN de kullanabilir diye gidip Hotmail'den mail adresi almış. Sonra da gidip Facebook'a kaydettirmiş.
Bilen adam Gmail almış olsa Google+'ın da yolu açılır. Ama bizim milletimiz "Gerizekalı Internet Explorer" ile "Gerizekalı Hotmail" i bir ezberlemiş, pir ezberlemiş...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devastatoRReady 7 yıl
google+ tan bir halt olmayacağı zaten en başından belliydi; görünen köy kılavuz istemez misali. facebook'u ise alt etmek hiç de zor değil; koyunun olmadığı yerde keçiye abdurrahman çelebi derler misali. Allah'a şükür fikir ferasetimiz tam, yerinde ama sermaye ve bilgi birikimimiz yok ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 7 yıl
facebookun da havası söner bir gün ama plusda kimsecikler yok yaw malesef
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ClavicuLa NoX 7 yıl
Twitter'a pasif üyeliğim var. Facebook yetiyor da artıyor bile. Msn bile kullanmıyoruz artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 7 yıl
Bl00dyHell
fotifoti daha ios uygulşaması yok. neyine ne paylaşayım ben bunda
Mağarada mı yaşıyorsunuz? itunes.apple.com/...

diğerlerini bilmem ama tr den ulaşılmıyor gibi.
app store açmıyor hata veriyor zaten aramada da çıkmıyor.
fb yi en ok kullanan ülkelerden biriyiz ama g + bize android markette yaptığını yapıyor tr siz bir hesapları var kendileri bilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Holy-Ghost 7 yıl
hala insanların aradakaşları geçmiyor g+ ondan böle öbürleride onlar geçmiyor diye böyle bir kısır döngü var malesef yoksa geçilmez diye birşey yok oturmuş düzeni bozmak zordur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SVSTRGMR 7 yıl
eğer feysbuk tatmin etmeseydi millet akardı google+ a
ama facebook yetiyor da artıyor bile
bence gitsin facebook u satın alsınlar yada anlaşsınlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5599 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Web Siteleri, google plus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Cadillac'tan yeni nesil otomobil teknolojisi: CUE 7 yıl Logitech K750 kablosuz solar klavye video inceleme 7 yıl DH Özel: ECS'nin X79 çipsetli yeni nesil anakartı yakın planda 7 yıl iPad'e özel Facebook uygulamasını inceledik 7 yıl iPhone 4S'nin performans sonuçları ve parça maliyetleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim