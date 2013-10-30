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Google+ tüm kullanıcılar için özelleştirilmiş URL kullanımına izin vermeye başladı

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+ tüm kullanıcılar için özelleştirilmiş URL kullanımına izin vermeye başladı

Google'ın popüler sosyal ağı Google+'da ünlüler ve tanınmış markalar için özelleştirilmiş URL yöntemi kullanılmaktaydı. Google+ ana adresinden sonra +Google şeklinde çalışan bu özel URL sistemi artık tüm kullanıcılara açılacak.

Bir profil fotoğrafı olan, 10'dan fazla takipçisi olan ve 30 günden eski hesabı olan kullanıcılar hesap adreslerinde özelleştirilmiş URL kullanabilecek. Bunun için Ayarlar'dan profil bölümüne gitmek yeterli. Google önümüzdeki günlerde tüm hesaplara bu özelliği dağıtmış olacak. 


Kaynak:https://plus.google.com/+VicGundotra/posts/AUKxL1Sj1WG
https://plus.google.com/+VicGundotra/posts/AUKxL1Sj1WG Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kenan_0 5 yıl
bari beni bi 10kişi takip edinde yapayım
plus.google.com/...
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aycibin 5 yıl
popüler sosyal ağ mı? neresi popüler be? android telefona yüklü gelmiş olmasa varlığından haberimiz olmaz.sosyal ağ almış başını gitmiş.herkesin hesabı var.bu saatten sonra kim napsın google+'ı :)
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