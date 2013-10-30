Google+ tüm kullanıcılar için özelleştirilmiş URL kullanımına izin vermeye başladı





Google'ın popüler sosyal ağı Google+'da ünlüler ve tanınmış markalar için özelleştirilmiş URL yöntemi kullanılmaktaydı. Google+ ana adresinden sonra +Google şeklinde çalışan bu özel URL sistemi artık tüm kullanıcılara açılacak.





Bir profil fotoğrafı olan, 10'dan fazla takipçisi olan ve 30 günden eski hesabı olan kullanıcılar hesap adreslerinde özelleştirilmiş URL kullanabilecek. Bunun için Ayarlar'dan profil bölümüne gitmek yeterli. Google önümüzdeki günlerde tüm hesaplara bu özelliği dağıtmış olacak.

https://plus.google.com/+VicGundotra/posts/AUKxL1Sj1WG

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Kaynak:https://plus.google.com/+VicGundotra/posts/AUKxL1Sj1WG