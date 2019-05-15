Google, tüm seyahat araçlarını Geziler web sitesi altında birleştirdi

Bazı kullanıcıların bildiği üzere Google'ın seyahatle ilgili çeşitli ürünleri ve hizmetleri var ve bunları seyahat web sitelerine pazarlıyor. Eğer siz de Google'ı seyahatlerinizle ilgili bilgiler için kaynak olarak kullanmayı tercih ediyorsanız ve uçak bileti bulmak, otel rezervasyonu yapmak veya ziyaret etmek üzere olduğunuz yer hakkında bilgi edinmek için araştırmalar yapıyorsanız Google'ın hayatınızı biraz daha kolaylaştırdığını söyleyelim.

Tüm seyahat araçları tek bir yerde

Şirket kısa süre önce Geziler adında yeni bir web sitesi başlattı. Bazılarınızın şirketin çevrimdışı seyahat arkadaşı uygulaması olan Google Trips'i düşünüyor olabileceğini biliyoruz, ancak benzer amaçlara hizmet etseler de bu iki hizmet aynı değil. Google Gezileri web sitesi ile, gezginlere uçuş aramak, otel rezervasyonu yapmak ve rehber aramak için tek bir adres sunuyor.

hizmetler yeni değil. Ancak bundan önce şirketin bu ürünleri dağılmış durumdaydı. Örneğin bir otel aramak, uçak bileti almak veya rezervasyon yapmak için şirketin çeşitli çözümlerini kullanmanız gerekiyordu. Ancak artık tüm bu hizmetler ve daha fazlası sadece bir çatı altında birleştirildi. Eğer Google'ın yeni servisi olan Geziler'i keşfetmek istiyorsanız, buraya tıklayarak siteye ulaşabilirsiniz. Google'ın bu sitede sunduğuyeni değil. Ancak bundan önce şirketin bu ürünleridurumdaydı. Örneğin bir otel aramak, uçak bileti almak veya rezervasyon yapmak için şirketinkullanmanız gerekiyordu. Ancak artık tüm bu hizmetler ve daha fazlası sadecebirleştirildi. Eğer Google'ın yeni servisi olan Geziler'i keşfetmek istiyorsanız,siteye ulaşabilirsiniz.