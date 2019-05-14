Amazon siparişleri paketleme işini de robotlara veriyor

Amazon'un depolarını tamamen otomatik hale getireceğinin on yıl alacağı söylense de, şirket yalnızca oturup teknolojinin ilerlemesini beklemiyor. Aşama aşama gerçekleştirile bu proje kapsamında, siparişlerin paketleme işlemlerinin robotlara verilmeye başlandığı bildirildi.

Yüksek sayılarda işten çıkarmalar gerçekleşecek

Reuters'in haberine göre, Amazon depolarına bir taşıma bandından çıkan öğeleri tarayan ve birkaç saniye içinde sararak kutulara yerleştiren robotlar eklendi. Şirketin, her bir deposuna en az 24 işçinin görevine son vererek bu robotlardan iki adet ekleyeceği bildiriliyor. Eğer Amazon bu makineleri ABD'deki tüm depolarına ekleyecek olursa, bu 1.300'den fazla işten çıkarma anlamına geliyor.

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-automation-exclusive-idUSKCN1SJ0X1

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Projede çalışan iki kişi, her makineninartı işletme masrafı maliyetini, şirketingeri kazanacağını ifade ediyorlar. Bu robotlar insanlardan dahaçalışıyor ve saattekadar paketleme yapabiliyorlar. Bu rakam insanlardan yaklaşık. Amazon sözcüsü iseilgili olarak: "Güvenliği artırmak, teslimat sürelerini hızlandırmak ve ağımıza verimlilik katmak amacıyla bu yeni teknolojiyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.