Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon siparişleri paketleme işini de robotlara veriyor

E-ticaret devi Amazon, depolarını tamamen otomatik hale getirme projesine aşama aşama devam ediyor. Reuters'in haberine göre şirket siparişleri paketleme işini de robotlara yaptırmaya başladı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,2b
1
8
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon'un depolarını tamamen otomatik hale getireceğinin on yıl alacağı söylense de, şirket yalnızca oturup teknolojinin ilerlemesini beklemiyor. Aşama aşama gerçekleştirile bu proje kapsamında, siparişlerin paketleme işlemlerinin robotlara verilmeye başlandığı bildirildi.

Yüksek sayılarda işten çıkarmalar gerçekleşecek

Reuters'in haberine göre, Amazon depolarına bir taşıma bandından çıkan öğeleri tarayan ve birkaç saniye içinde sararak kutulara yerleştiren robotlar eklendi. Şirketin, her bir deposuna en az 24 işçinin görevine son vererek bu robotlardan iki adet ekleyeceği bildiriliyor. Eğer Amazon bu makineleri ABD'deki tüm depolarına ekleyecek olursa, bu 1.300'den fazla işten çıkarma anlamına geliyor.
Projede çalışan iki kişi, her makinenin 1 milyon dolar artı işletme masrafı maliyetini, şirketin iki yıldan kısa sürede geri kazanacağını ifade ediyorlar. Bu robotlar insanlardan daha hızlı çalışıyor ve saatte 700 kutuya kadar paketleme yapabiliyorlar. Bu rakam insanlardan yaklaşık 5 kat daha fazla. Amazon sözcüsü ise konuyla ilgili olarak: "Güvenliği artırmak, teslimat sürelerini hızlandırmak ve ağımıza verimlilik katmak amacıyla bu yeni teknolojiyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-automation-exclusive-idUSKCN1SJ0X1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
arekamint 3 hf.
ürünleride robotlara satsınlar o zaman
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayamtky 3 hf.
Her ürün aynı boyutlarda değil. Farklı ebatlarda ürüne göre en uygun ambalajı seçen ve paketleyen robot gerçekten iyi bir başarı.
İnsanların işsiz kalması da işin eksi yönü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 3 hf.
Amazon'un ufak bir cihazı vardı. Bazı ürünlerin siparşini de kendi veriyordu. (Yakın tarihte satıştan kalktı ancak halen kullanılıyor.)
Gelecekte robotlar kendileri için ürün satın alıp kullanacaklar.
-Hidrolik kontrolcüsünün sürüm 3.8'i çıkmış almalıyım bunu.
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Data 3 hf. interwap
Dash'i diyorsunuz sanırım ayrıca başladı diyebiliriz

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asdasdqwertyveyaalxyvance 3 hf.
ee ürünleri kime satacaklar böyle giderse
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 hf.
Şahsen bende Amazon yerinde olsaydım böyle yapardım paketleme hariç hiçbir iş becerememiş insanların şikayetleriyle mi uğraşacaklar ;)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 3 hf.
İnsan kim ki
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hardtracker 3 hf. Virtual Reality
Amazon icin köle demek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Türkiye, hidroelektriğe eklediği kapasite ile dördüncü sırada 3 hf. Renault Kangoo logo değiştirdi, Nissan NV250 oldu 3 hf. Yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar başladı 3 hf. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. BTCTurk ve Paribu borsalarından günlük hacimde rekor yükseliş 3 hf. Redmi’den RedmiBook notebook geliyor 3 hf. ABD, Ay'a geri dönüyor: Yeni projenin ismi 'Artemis' oldu 3 hf. 280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar 3 hf. AMD, RX 640 hazırlığında olabilir 3 hf. 2019 Skoda Superb, LED Matrix farlara sahip ilk Skoda modeli olacak 3 hf. Apple TV uygulaması ve AirPlay 2, Samsung televizyonlara geliyor 3 hf. Nvidia’nın başı patent ihlalleriyle dertte 3 hf. Netflix, oyun duyuruları yapmak için E3 2019'a katılıyor 3 hf. Kia, bu yaz tanıtacağı yeni kompakt SUV'un ilk görüntülerini paylaştı 3 hf. Tanıtıma saatler kala OnePlus 7 Pro’dan yeni fotoğraflar 3 hf. iPad için Adobe Photohop beta kayıtları başladı 3 hf. Spotify Hikayeler özelliği faaliyete geçiyor 3 hf. Redmi Note 7 satış adedi Hindistan’da 2 milyonu geçti 3 hf. Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım 3 hf. WhatsApp'da casus yazılım yüklenmesine izin veren güvenlik açığı bulundu 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Amazon siparişleri paketleme işini de robotlara veriyor Sonraki Twitter, kullanıcı konum bilgilerini yanlışlıkla paylaştığını açıkladı 3 hf. 4 kameralı Huawei P20 Lite 2019 geliyor 3 hf. Meizu 16Xs ile ilgili detaylar netleşiyor 3 hf. Yerli Black Hawk helikopterin yerli motoru hazır 3 hf. Lenovo dünyanın ilk katlanabilir dizüstü konseptini duyurdu 3 hf. Sinek kuşundan ilham alan robot 3 hf. Galaxy Note 10 HTML5 sızıntısı ekran en-boy oranını ortaya çıkardı 3 hf. Pixel telefonlara trafik kazası algılama özelliği gelebilir 3 hf. Citroen 19_19 konsepti tanıtıldı: 20 dakika şarjla 600 km menzil 3 hf. Şeffaf güneş panelleri, pencerelere enerji toplama özelliği kazandıracak 3 hf. Yağlı yiyeceklerin depresyonu nasıl tetiklediği bulundu 3 hf. Dünyanın en küçük pikseli üretildi 3 hf. Dayanıklılık odaklı Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 duyuruldu 3 hf. Fikrin var ama bilgin mi yok? ATOM yanında 3 hf. Audi e-tron teslimatlarının gecikmesi müşterileri ayaklandırdı 3 hf. Notre Dame Katedrali için güneş enerjisi üreten çatı önerisi 3 hf. DJI OSMO Action detaylanıyor 3 hf. Nvidia yapay zekası röntgen analiz edecek 3 hf. Realme X resmi görselleri ortaya çıktı 3 hf. Xiaomi, Mi Express Kiosk ile otomattan telefon satacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bu kız beni seviyor mu konuşmaları
DH Forum
Anti Mülteci Harekatı - İnternet Topluluğu
DH Forum
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim