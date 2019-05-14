Amazon siparişleri paketleme işini de robotlara veriyor

Teknoloji Editörü
Amazon'un depolarını tamamen otomatik hale getireceğinin on yıl alacağı söylense de, şirket yalnızca oturup teknolojinin ilerlemesini beklemiyor. Aşama aşama gerçekleştirile bu proje kapsamında, siparişlerin paketleme işlemlerinin robotlara verilmeye başlandığı bildirildi.
Yüksek sayılarda işten çıkarmalar gerçekleşecek
Reuters'in haberine göre, Amazon depolarına bir taşıma bandından çıkan öğeleri tarayan ve birkaç saniye içinde sararak kutulara yerleştiren robotlar eklendi. Şirketin, her bir deposuna en az 24 işçinin görevine son vererek bu robotlardan iki adet ekleyeceği bildiriliyor. Eğer Amazon bu makineleri ABD'deki tüm depolarına ekleyecek olursa, bu 1.300'den fazla işten çıkarma anlamına geliyor.Projede çalışan iki kişi, her makinenin 1 milyon dolar artı işletme masrafı maliyetini, şirketin iki yıldan kısa sürede geri kazanacağını ifade ediyorlar. Bu robotlar insanlardan daha hızlı çalışıyor ve saatte 700 kutuya kadar paketleme yapabiliyorlar. Bu rakam insanlardan yaklaşık 5 kat daha fazla. Amazon sözcüsü ise konuyla ilgili olarak: "Güvenliği artırmak, teslimat sürelerini hızlandırmak ve ağımıza verimlilik katmak amacıyla bu yeni teknolojiyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
https://www.reuters.com/article/us-amazon-com-automation-exclusive-idUSKCN1SJ0X1 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İnsanların işsiz kalması da işin eksi yönü.
Gelecekte robotlar kendileri için ürün satın alıp kullanacaklar.
-Hidrolik kontrolcüsünün sürüm 3.8'i çıkmış almalıyım bunu.