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Google üçüncü taraf yorum sistemini hazırlıyor

7 yıl
2,2b
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10
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Yıl sonunda 400 milyon kullanıcı hedefine ulaşmaya çalışan Google'ın sosyal ağı Google+, Facebook'a rakip olacak yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

The Next Web tarafından kaynaklara dayanarak elde edilen bilgilere göre Google; Google+, web servisleri ve web aramasına bağlamayı düşündüğü yeni bir yorum sistemi hazırlıyor. Sistemin Suudi Arabistan'da devam eden bir konferansta da tartışıldığı belirtiliyor.

Google'ın hizmetlerine yapılan yorumları arama sonuçlarına yansıtmaya başlaması bunun bir işareti olarak görülüyor. İlk olarak kendi servislerinde başlatacağı yorumlama sistemi ardından üçüncü taraf sitelere de yayılacak.

Facebook'un blog yorum sistemi şu an pek çok sitede karşımıza çıkıyor. Bunun yanında Disqus ve Livefyre gibi rakipler de Facebook'u zorluyor. Google'ın bu alandaki yatırımının Facebook haricindeki rakipleri zorlayacağı konuşuluyor. 

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E_Aydin35 7 yıl
Kişisel görüşüm; anca zorlar, daha ilerisi uzun zamanlar ister..:)
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blank42 7 yıl
Eminim çıktığından bir çok kişi kullanacaktır.Acaba seo'ya etkisi olur mu ? Google ürünü sonuçta diyen bir çok webmaster olucaktır.
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A.B.D(azimBora) 7 yıl
facebooka zor rakip olur gibime geliyor
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SEO-Uzmanı 7 yıl
donanım haberin en çok okumamın sebebi buraya yorum yazabilmem !
bu açında google iyi bir noktayı yakalamış :)
ama bunu sosyal ağ olarak değerlendirmek pekte doğru olmaz !
çünkü yazılacak yorumların %99u eleştiri üzerine olacaktır :D
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