Google yakınlık odaklı sistemlere giriş yapıyor

Apple'ın iBeacon, Qualcomm'un Gimbal ile dahil olduğu yakınlık odaklı içerik aktarım sistemleri giderek daha büyük ilgi görmeye başladı. Normalde Bluetooth teknolojisine dayanan bu sistemler WiFi Birliği'nin Wi-Fi Aware adındaki WiFi tabanlı sistemiyle daha geniş bir uygulama alanına kavuşmuş oldu.





Ancak bu sistemler arasında henüz bir standart oluşmuş değil. Örneğin iBeacon sadece iOS cihazlarına özel. Qualcomm da kendi yazılım geliştirme araçları ile ekosistem oluşturma çabasında. Google bu ayrılığa bir son vermeye geliyor.





Firmanın duyurduğu Eddystone adındaki platform Android ve iOS dahil olmak üzere Bluetooth 4.0 uyumlu tüm sistemler ile yakınlık sensörlerinin iletişim kurmasını ve veri alışverişi yapmasını sağlayacak. Platform iBeacon'daki gibi özel bir kimlik belirleyicinin aksine kısa ömürlü ve sıkça değişen bir kimlik belirleyici oluşturacak. Böylece tüm sistemler bu belirleyiciyi kullanabilecek. Ayrıca yakınlık sensörleri URL gönderme, konum paylaşma, çoklu sensör yönetimi gibi fonksiyonlara da sahip olacak.





Adını İngiltere'deki ünlü bir deniz fenerinden alan Eddystone ayrıca açık kaynak olarak geliştiriliyor ve bu sayede pek çok önemli fikre ev sahipliği yapabilecek. Şimdiden BKON ve Radius Networks gibi firmalar Google ile anlaşma sağladı ve uyumlu yakınlık sensörü üretimine başladı.





Google yeni platformu için yakınlık odaklı iki yazılım geliştirme aracını kullanıma sunmuş durumda. Firma geliştiricilerin ve işletmelerin Eddystone ile daha agresif bir pazarlama ve tanıtım yapabileceklerini düşünüyor.

http://www.androidpolice.com/2015/07/15/google-announces-eddystone-an-open-source-and-cross-platform-ble-beacon-format/