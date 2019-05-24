Google, yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Glass Enterprise Edition 2'yi tanıttı

Google Glass henüz ölmedi, şirket büyük hayallerle piyasaya sürdüğü ancak beklenen geri dönüşü alamadığı artırılmış gerçeklik gözlüğünün yeni versiyonunu tanıttı. Şirket, Glass Enterprise Edition 2 ile bu kez sadece profesyonellere hitap edecek.

Profesyonellere yönelik

Enterprise Edition 2, 999 dolar fiyat etiketine sahip, ancak selefi gibi tüm kullanıcılara satılmıyor. Yalnızca profesyonel dünyaya yönelik olarak geliştirilmiş bir ürün. Google, artırılmış gerçeklik gözlüklerini toplu tüketici ürünü olarak konumlandırmaya henüz girişmemiş olsa da, bu modelin öncekinden daha fazla satış yapmasını bekliyor. Gözlüğün tasarımı çok fazla değişmedi, değişen şey ise artırılmış gerçeklik uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir Qualcomm XR1 yongasıyla geliyor olması. Google, yeni XR1 yongasının gücüyle, gözlüklerin çevrenin daha iyi tanınmasını ve gelişmiş otomatik öğrenme yeteneklerini birleştirebileceğini söylüyor.

https://www.blog.google/products/hardware/glass-enterprise-edition-2/

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Ek olarak, yeni özelliklerile işbirliği içinde oluşturulan yeni bir çerçeve, daha büyük bir batarya ve diğer birkaç bileşen içeriyor. Ayrıca Glass Enterprise Edition 2'nin artıkile çalıştığını da belirtelim. Bakalım teknoloji devi artırılmış gerçeklik gözlüğününbeklediği başarıyı yakalayabilecek mi hep beraber göreceğiz.