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Google, yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Glass Enterprise Edition 2'yi tanıttı

Teknoloji devi Google, şirketin yeni ürünü olan artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yeni bir versiyonunu tanıttı. İşte Glass Enterprise Edition 2'nin özellikleri ve fiyatı.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
2,5b
1
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Cep Tel Aksesuarları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google Glass henüz ölmedi, şirket büyük hayallerle piyasaya sürdüğü ancak beklenen geri dönüşü alamadığı artırılmış gerçeklik gözlüğünün yeni versiyonunu tanıttı. Şirket, Glass Enterprise Edition 2 ile bu kez sadece profesyonellere hitap edecek.

Profesyonellere yönelik

Enterprise Edition 2, 999 dolar fiyat etiketine sahip, ancak selefi gibi tüm kullanıcılara satılmıyor. Yalnızca profesyonel dünyaya yönelik olarak geliştirilmiş bir ürün. Google, artırılmış gerçeklik gözlüklerini toplu tüketici ürünü olarak konumlandırmaya henüz girişmemiş olsa da, bu modelin öncekinden daha fazla satış yapmasını bekliyor. Gözlüğün tasarımı çok fazla değişmedi, değişen şey ise artırılmış gerçeklik uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir Qualcomm XR1 yongasıyla geliyor olması. Google, yeni XR1 yongasının gücüyle, gözlüklerin çevrenin daha iyi tanınmasını ve gelişmiş otomatik öğrenme yeteneklerini birleştirebileceğini söylüyor.
Ek olarak, yeni özellikler Smith Optics ile işbirliği içinde oluşturulan yeni bir çerçeve, daha büyük bir batarya ve diğer birkaç bileşen içeriyor. Ayrıca Glass Enterprise Edition 2'nin artık Android ile çalıştığını da belirtelim. Bakalım teknoloji devi artırılmış gerçeklik gözlüğünün yeni versiyonuyla beklediği başarıyı yakalayabilecek mi hep beraber göreceğiz.

https://www.blog.google/products/hardware/glass-enterprise-edition-2/ Yorum Yaz
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Rachsuchtig 2 hf.
Komplo teorisyenleri nedense buraya toplanmis
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FerdosParadise 1 hf. Rachsuchtig
illuminatisymbols.info/...
Lütfen Google da yaz : "Illuminati Eye Hand 666 Symbolism" hadi beni kırma yaz...
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sniper23 2 hf. FerdosParadise
Her yerden bilinç altına saldırılar yapılıyor.
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Rachsuchtig 2 hf. FerdosParadise
Arapça'da da 6 aynı şekilde yazılıyor arapçadan da almış olabilirler. 666 şeytan işi
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Virtual Reality 2 hf.
Bizim teknoloji basınına göre Google Glass öldü, bitti, yok olduydu. Abartılı haber yapmayı o kadar çok seviyorlar ki. Vadide işlerin nasıl yürüdüğünden zerre haberleri yok.
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Google Glass, artırılmış gerçeklik gözlüğü ve
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