Google, yeni artırılmış gerçeklik gözlüğü Glass Enterprise Edition 2'yi tanıttı

Teknoloji Editörü
Google Glass henüz ölmedi, şirket büyük hayallerle piyasaya sürdüğü ancak beklenen geri dönüşü alamadığı artırılmış gerçeklik gözlüğünün yeni versiyonunu tanıttı. Şirket, Glass Enterprise Edition 2 ile bu kez sadece profesyonellere hitap edecek.
Profesyonellere yönelik
Enterprise Edition 2, 999 dolar fiyat etiketine sahip, ancak selefi gibi tüm kullanıcılara satılmıyor. Yalnızca profesyonel dünyaya yönelik olarak geliştirilmiş bir ürün. Google, artırılmış gerçeklik gözlüklerini toplu tüketici ürünü olarak konumlandırmaya henüz girişmemiş olsa da, bu modelin öncekinden daha fazla satış yapmasını bekliyor. Gözlüğün tasarımı çok fazla değişmedi, değişen şey ise artırılmış gerçeklik uygulamaları için özel olarak tasarlanmış bir Qualcomm XR1 yongasıyla geliyor olması. Google, yeni XR1 yongasının gücüyle, gözlüklerin çevrenin daha iyi tanınmasını ve gelişmiş otomatik öğrenme yeteneklerini birleştirebileceğini söylüyor.Ek olarak, yeni özellikler Smith Optics ile işbirliği içinde oluşturulan yeni bir çerçeve, daha büyük bir batarya ve diğer birkaç bileşen içeriyor. Ayrıca Glass Enterprise Edition 2'nin artık Android ile çalıştığını da belirtelim. Bakalım teknoloji devi artırılmış gerçeklik gözlüğünün yeni versiyonuyla beklediği başarıyı yakalayabilecek mi hep beraber göreceğiz.
https://www.blog.google/products/hardware/glass-enterprise-edition-2/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Lütfen Google da yaz : "Illuminati Eye Hand 666 Symbolism" hadi beni kırma yaz...
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