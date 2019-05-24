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Galaxy S10 kamerasına gece modu güncellemesi geldi

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, geçtiğimiz aylarda piyasaya sürdüğü Galaxy S10 serisinin kamerası için gelişmiş bir gece modu güncellemesi yayınladı. İşte detaylar.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
3,7b
1
18
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Üst model Samsung Galaxy S10 telefonlar üçlü kamera kurulumuna sahip olsalar da, rakipleri  Huawei P30 Pro ve Google Piksel 3 XL ile kıyaslayınca özellikle düşük ışıklı ortamlarda zayıf kaldıklarını söyleyebiliriz. Durumdan rahatsız olan teknoloji devi, Galaxy S10 serisi için geliştirilmiş gece modu güncellemesi yayınladı. Sammobile'da yayınlanan örnek fotoğraflara bakılırsa, oldukça önemli bir yükseltme.

Gözle görülür iyileştirmeler

En son Galaxy S10 güncellemesiyle, hem normal hem de ultra geniş açılı kameralar için Gece Modu'nu kullanabileceksiniz. Daha küçük bir (f / 2.2) diyafram açıklığına rağmen geliştirilmiş gece modu, ultra geniş açıda daha parlak görüntüler çekilmesini mümkün hale getirmiş. Ancak fotoğraflarda gözle görülür bir netlik olsa da, kumlanmanın devam ettiği göze çarpıyor. Sammobile'e göre, gece moduna geçtiğinizde kumlanma (noise) seviyeleri genellikle daha düşük seviyelerde oluyor.
Daha uzun enstantane hızlarında fotoğraf çektiğinden, telefonunuzu sabit tutmazsanız, fotoğraflar biraz bulanık görünebilir. Bunlar Samsung için büyük gelişmeler olsa da, rakiplerine oranla yine de geri kaldığı ifade ediliyor. Gece Modunun yanı sıra, yeni güncelleme telefoto objektifi kullanarak canlı odaklama yapmanıza da izin veriyor. Yeni kamera geliştirmeleri en son Mayıs 2019 güvenlik düzeltme eki güncellemesine dahil edildi ve birkaç ülkede dağıtılmaya başlandı. Ülkemize ne zaman geleceğini ise şimdilik kestirmek zor.

https://www.sammobile.com/2019/05/23/big-galaxy-s10-update-brings-improved-camera-night-mode-and-more/ Yorum Yaz
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smart1978 2 hf. en beğenilen
Huawei gibi 7 saniye uzun pozlamayi basari kalite standardi sananlar nerede ? :)
Her cihazda manue uzun pozlama yapilabilir 3. parti uygulamalarla ...
Yanıtla +16
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__Nikolaus__ 2 hf. smart1978
Ben kullandım kuzum , p30 pronun yaptıgı uzun pozlama süresi kadar uzun pozlamayı manuel ayarda note 9 , S10+ ve Pixel 3 xl ( manuel mod) da yaptım , sonuçların hiçbirisi huawei p30 pronun yanına dahi yaklaşamadı.
1 aydır ağlıyorsun , ağlamaya devam et , P30 pro düşük ısıkta her cihazı mahvediyor , istersen amuda kalkıp tripodla uzun pozlama yap , o dandik samsung un P30 proya yaklaşamaz.
Bu arada P30 proyuda sattım ama ben diğerlerinin aksine her cihazın hakkını verdiği şeyleri çatır çatır söylerim bu smart ın aksine.
Misal video konusunda da S10+ ezip geçiyor P30 proyu :)
Ben kullandım kuzum , p30 pronun yaptıgı uzun pozlama süresi kadar uzun pozlamayı manuel ayarda note 9 , S10+ ve Pixel 3 xl ( manuel mod) da yaptım , sonuçları...
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3 Yanıt Yanıtla +11
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adroid 1 hf.
Samsung S10'a gece modu yeni mi gelmiş

Benim J8'de 2 aydır vardı zaten
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Mr. Jingles 2 hf.
P30 Pro’yu bir şey sananlar şu karşılaştırmaya bir bakmalılar.


Sende yanlış hatırlamıyorsam Lumia 950 XL vardı. P30 Pro’ya göre o nasıl sence?
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malifural 1 hf. Mr. Jingles
nokia her şeyi kahverengi tonda pozluyor gibi geldi
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aslanx1 2 hf.
Bilmeyenler işkembeden sallamış.... İnternetden panasonic lx7 ve leica d lüx 6 diye araştırın, özelliklerine bakın, sonra bi dönüp p30 pronun özelliklerine bakın (sensör, lens vs....) sonra anlarsınız p30 pro ne demek
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SEO-Uzmanı 2 hf.
whatsap a mesaj geldi bunu da yaz, bunu da haber yap ! :)
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khaos 2 hf.
Bildiğim kadarıyla Huawei daha büyük bir sensör kullanıyor malum ne kadar büyük sensör o kadar yüksek iso başarımı. Samsung yarım mercimek kadarlık sensörle ve yazılım hileleriyle anca bu kadarını yapıyor keşke note 10 da sensör boyutunu büyütse diyeceğim ama note 10 bildiğimiz s10 5g modelinin kalemlisi olacak fazlası değil..
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hasan.sonus 2 hf.
İyi o halde alın elinize telefonu, 8 saniyeye alın pozlamayı ve bir fotoğraf çekin. Çektiğinizin ne olduğunu siz bile anlamıcaksınız. Tripodla çekilen şeyi elde çekmeni ve daha aydınlık çekmeni sağlıyo adamlar siz de burda bi şey bilmeden konuşun. İsterseniz nefesinizi tutun gene de bi halta benzemicek elde uzun pozlama çektiğiniz fotoğraf. Bu kadar marka düşmanlığı hayatımda görmedim ben ya
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s_mail 2 hf.
yaw arkadaş yıllardır her telefonumdan pro modunda uzun pozlama çekerim. gerek yıldırım gerekse teleskop ile ay ve jupiter olsun. ama Huawei öyle bir anlattı ki yeni bir teknoloji sandık.
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Xloud 2 hf.
Hala Huawei'nin yaptığını sadece uzun pozlama sananlar var... Adam elde çekmene imkan tanıyor hayvan gibi sensör koymuş ois bile farklı moda geçiyor elde alınca tripodsuz çekiyorsun.
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smart1978 2 hf. Xloud
Uzun pozlama yapiyor zaten sabit tutun diyor sirf oradan iskilenmen gerekirdi
.
Hadi onu da gectim cihazi hic kullanmiyor olsan bile EXIF bilgileri tam konunmus silinmemis ucmamis gorsellerdeki EXIF bilgilerinden de uzun pozlamadaki saniyeleri gorursunuzc :)

Sen hic cihazi eline alip bilincli dikkatli kullandin mi kuzum ?
1 Yanıt Yanıtla +2
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smart1978 2 hf. en beğenilen
Huawei gibi 7 saniye uzun pozlamayi basari kalite standardi sananlar nerede ? :)
Her cihazda manue uzun pozlama yapilabilir 3. parti uygulamalarla ...
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cem650 2 hf.
note 9 a da bekliyoruz
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kamera, güncelleme ve
5 etiket daha gece modu Galaxy S10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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