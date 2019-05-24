Galaxy S10 kamerasına gece modu güncellemesi geldi

Üst model Samsung Galaxy S10 telefonlar üçlü kamera kurulumuna sahip olsalar da, rakipleri Huawei P30 Pro ve Google Piksel 3 XL ile kıyaslayınca özellikle düşük ışıklı ortamlarda zayıf kaldıklarını söyleyebiliriz. Durumdan rahatsız olan teknoloji devi, Galaxy S10 serisi için geliştirilmiş gece modu güncellemesi yayınladı. Sammobile'da yayınlanan örnek fotoğraflara bakılırsa, oldukça önemli bir yükseltme.

Gözle görülür iyileştirmeler

En son Galaxy S10 güncellemesiyle, hem normal hem de ultra geniş açılı kameralar için Gece Modu'nu kullanabileceksiniz. Daha küçük bir (f / 2.2) diyafram açıklığına rağmen geliştirilmiş gece modu, ultra geniş açıda daha parlak görüntüler çekilmesini mümkün hale getirmiş. Ancak fotoğraflarda gözle görülür bir netlik olsa da, kumlanmanın devam ettiği göze çarpıyor. Sammobile'e göre, gece moduna geçtiğinizde kumlanma (noise) seviyeleri genellikle daha düşük seviyelerde oluyor.

https://www.sammobile.com/2019/05/23/big-galaxy-s10-update-brings-improved-camera-night-mode-and-more/

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Daha uzunhızlarında fotoğraf çektiğinden, telefonunuzu sabit tutmazsanız, fotoğraflar biraz bulanık görünebilir. Bunlariçin büyük gelişmeler olsa da, rakiplerine oranla yine de geri kaldığı ifade ediliyor. Gece Modunun yanı sıra, yeni güncellemeobjektifi kullanarak canlı odaklama yapmanıza da izin veriyor. Yeni kamera geliştirmeleri en songüvenlik düzeltme eki güncellemesine dahil edildi ve birkaç ülkede dağıtılmaya başlandı. Ülkemize ne zaman geleceğini ise şimdilikzor.