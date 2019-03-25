Google, yeni oyun servisi Stadia için olması gereken internet hızı gereksinimlerini açıkladı

Teknoloji Editörü
Haberlerimizde sizlere duyurduğumuz üzere, Google geçtiğimiz hafta Stadia adını verdiği yeni oyun akış hizmetini duyurdu. Bulut tabanlı bu hizmet, kullanıcıların Chrome tarayıcısında, Chromecast veya akıllı telefonlarında konsol kalitesinde oynlar oynayabilmelerini sağlıyor. Tabii ki bunun için iyi bir internet bağlantısının da olması şart.
Fiyatlandırma henüz belli değil
Google Stadia'nın başındaki isim Phil Harrison, Kotaku'ya yaptığı açıklamalarda, 1080p çözünürlük ve saniyede 60 kare hızındaki oyunlar için 25 megabit hızında internet bağlantısının olması gerektiğini belirtti. Harrison, 4K çözünürlük ve 60 kare hızındaki oyunlar için ise internet hızınızın 30 megabit olması gerektiğini ifade ediyor.Oyuncuların bu standartlarda internet bağlantı hızına sahip olmamaları durumunda ise Stadia, oyunları mevcut internet hızına göre düşük bir çözünürlükte oynatacak. Google'ın bu yeni gizmetinin önümüzdeki aylarda hizmete sunulacağı açıklanırken, fiyatlandırma konusunda henüz bir bilgi paylaşılmış değil.
https://www.kotaku.co.uk/2019/03/20/google-stadia-boss-answers-and-dodges-our-questions Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yerel cihaz(düşük kapasitesi olsa bile), render edilen sahnenin bir kısmını işleyebilirse server ile arasındaki trafik azalır. Nvidia'nın geçmişte hybrid deneyleri vardı, yürümedi tabi. Bunlar için oyun motorunun tasarımının da farklılaşması lazım, cloud altyapısına göre en azından bazı modüllerinin özel olarak tasarlanması lazım.
Bunlar yıllardır süregelen ve kolayca bir raya oturmayacak şeyler olduğuna göre geriye sadece düşük gecikmesi olmayan yerlerde yeterince talep oluşursa datacenter açılır mı diye umutlar kalıyor...
bence hazırız... kullanımı ücretsiz olursa atlarız...
[URL=https://www.speedtest.net/result/8145777437][IMG]https://www.speedtest.net/result/8145777437.png[/IMG][/URL]
Cihazlar hazır. İnternet hazır. Fiyat bekliyoruz... Umarım aylık $15 üstünde olmaz.
İnternet hizlarida ust seviyeye ciksa tadindan yenmez
@Sphygmus @yyyemre Mecbur bi upload olacaktır, sonuçta senin verdiğin tepkileri sunuculara iletmek için bir hız lazım.Öyle aman aman yüksek bir şey olmaz ama yine de ister.
Bu arada şu videoyu izleyin biraz bilgi verebiliyorlar.
@Sphygmus @yyyemre Mecbur bi upload olacaktır, sonuçta senin verdiğin tepkileri sunuculara iletmek için bir hız lazım.Öyle aman aman yüksek bir şey olmaz ama yine de ister.
Bu arada şu videoyu izleyin biraz bilgi verebiliyorlar.
Ay bazında 50 saat FHD oyun oynasak 500 GB veri yapar.
Türkiye'de henüz planlanan bir takvim yok ama operatörler bu Google 'ı hiç sevmeyecek gibi! Youtube, Stadia derken, internet trafiği coşacak. Bir tarafta da Netflix gibi içerik sağlayıcılar...
4k 60fps için 30 mbit hiç inandırıcı gelmedi. DF test ettiklerinde hdr ile birlikte 100 mbit en az olmalı akıcı bir deneyimde demişti diye hatırlıyorum. Nvidia'nun stream servisi de 50 mbit istiyor mesela. Üstelik 1080p !
24 mbit internetle 4k 30fps video bile stream ederken donuyor. Yine bir onlive faciası olmasında. 8-10 mbit yeter demişlerdi 50mbiti olan adam bile oynayamadı doğru düzgün.
Değerler hiç inandırıcı değil.
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