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Google, yeni oyun servisi Stadia için olması gereken internet hızı gereksinimlerini açıkladı

Teknoloji devi Google'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı bulut tabanlı oyun servisi Stadia için gerekli olan minimum internet hızı gereksinimleri açıklandı. İşte konunun detayları.
1 ay
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77
Diğer
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Haberlerimizde sizlere duyurduğumuz üzere, Google geçtiğimiz hafta Stadia adını verdiği yeni oyun akış hizmetini duyurdu. Bulut tabanlı bu hizmet, kullanıcıların Chrome tarayıcısında, Chromecast veya akıllı telefonlarında konsol kalitesinde oynlar oynayabilmelerini sağlıyor. Tabii ki bunun için iyi bir internet bağlantısının da olması şart.

Fiyatlandırma henüz belli değil

Google Stadia'nın başındaki isim Phil Harrison, Kotaku'ya yaptığı açıklamalarda, 1080p çözünürlük ve saniyede 60 kare hızındaki oyunlar için 25 megabit hızında internet bağlantısının olması gerektiğini belirtti. Harrison, 4K çözünürlük ve 60 kare hızındaki oyunlar için ise internet hızınızın 30 megabit olması gerektiğini ifade ediyor.
Oyuncuların bu standartlarda internet bağlantı hızına sahip olmamaları durumunda ise Stadia, oyunları mevcut internet hızına göre düşük bir çözünürlükte oynatacak. Google'ın bu yeni gizmetinin önümüzdeki aylarda hizmete sunulacağı açıklanırken, fiyatlandırma konusunda henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

https://www.kotaku.co.uk/2019/03/20/google-stadia-boss-answers-and-dodges-our-questions Yorum Yaz
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oly1786 1 ay en beğenilen
Asıl konu ping süresi; hız bundan sonra geliyor.
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DH Misafiri 1 ay
türknet ile stadia'ya hazırız!
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The.Mafia 1 ay
Biz 16 megabiti zor buluyoruz oda altyapımız 13 megabiti destekliyor benim yaşadığım yer için söylüyorum
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2 Avatar Avatar
DH Misafiri 1 ay
Önemli olan çok düşük gecikme. Renderda gecikmenin etkisi mouse lagdan daha kötü. 50ms gecikme ile bile keyif kaçıracak etkisi olabiliyor. Önceki stream örneklerinde sorunsuz oynuyordum diyenlerden iseniz bir şey demem, ama bu işlerin bir geleceği olacaksa yerel cihazda işlerin bir kısmının yapılmasıyla olacak.
Yerel cihaz(düşük kapasitesi olsa bile), render edilen sahnenin bir kısmını işleyebilirse server ile arasındaki trafik azalır. Nvidia'nın geçmişte hybrid deneyleri vardı, yürümedi tabi. Bunlar için oyun motorunun tasarımının da farklılaşması lazım, cloud altyapısına göre en azından bazı modüllerinin özel olarak tasarlanması lazım.
Bunlar yıllardır süregelen ve kolayca bir raya oturmayacak şeyler olduğuna göre geriye sadece düşük gecikmesi olmayan yerlerde yeterince talep oluşursa datacenter açılır mı diye umutlar kalıyor...
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baltalı-katil 1 ay
[URL=https://www.speedtest.net/result/8124029269][IMG]https://store.donanimhaber.com/74/ce/fd/74cefd3aad4d8c4225cad80ceda635aa.png[/IMG][/URL]
bence hazırız... kullanımı ücretsiz olursa atlarız...
[URL=https://www.speedtest.net/result/8145777437][IMG]https://www.speedtest.net/result/8145777437.png[/IMG][/URL]
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xml-arif 1 ay
ülkece buna hazır mıyız bilemiyorum :)
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The Hollow 1 ay
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Cihazlar hazır. İnternet hazır. Fiyat bekliyoruz... Umarım aylık $15 üstünde olmaz.
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Yusuf Saracen 1 ay
Remote control tarzi bisey olcak gibi
İnternet hizlarida ust seviyeye ciksa tadindan yenmez
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crazywinner3 1 ay
Proje başarılı olsa bile oldukça pahalı olacaktır. O server'ların maliyeti çok yüksek. Aylık 100-150 dolar'dan aşağı olacağını sanmıyorum
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Aragramir 1 ay crazywinner3
Ülke fiyatlanırmasını mutlaka yapacaklardır.Bazı oyun firmaları steamin politikasından daha ileri gidip daha da uyguna oyun çıkarabiliyor.Bu olayın yanında reklamlı olan versiyonu da olacaktır, oyun firmaları oyun satmaktan çok oyunlarının içinde gösterilen reklamlardan para kazanabilir.Durum böyle olursa oyunların yapım süreci reklam gösterilmeye adapte edilir.
@Sphygmus @yyyemre Mecbur bi upload olacaktır, sonuçta senin verdiğin tepkileri sunuculara iletmek için bir hız lazım.Öyle aman aman yüksek bir şey olmaz ama yine de ister.
Bu arada şu videoyu izleyin biraz bilgi verebiliyorlar.

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Aragramir 1 ay crazywinner3
Ülke fiyatlanırmasını mutlaka yapacaklardır.Bazı oyun firmaları steamin politikasından daha ileri gidip daha da uyguna oyun çıkarabiliyor.Bu olayın yanında reklamlı olan versiyonu da olacaktır, oyun firmaları oyun satmaktan çok oyunlarının içinde gösterilen reklamlardan para kazanabilir.Durum böyle olursa oyunların yapım süreci reklam gösterilmeye adapte edilir.
@Sphygmus @yyyemre Mecbur bi upload olacaktır, sonuçta senin verdiğin tepkileri sunuculara iletmek için bir hız lazım.Öyle aman aman yüksek bir şey olmaz ama yine de ister.
Bu arada şu videoyu izleyin biraz bilgi verebiliyorlar.

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csh 1 ay
Bu arada Amazon Web Services yada Google Cloud gibi cloud hizmetlerini, Docker ve Kubernetes falan kullananlar ne demek istedigimi cok daha iyi anlarlar. Netflix'in film disklerinin yerini almasi gibi Google Stadia gibi oyun servisleri de oyun konsollarinin yerini alacak. Bu kacinilmaz birsey. Oyun konsollarinin gucu limitli ama oyun servislerinin gucu limitsiz, cloud uzerinde calisiyor ve cok yuksek islemci ve grafik islemcisi gucu isteyen oyunlar cok hizli ve yuksek kaliteli bir sekilde oynanabilecek. Bu konsol ile bir yerden sonra mumkun degil. Teknolojiyi bir cihaza sigdirmaktansa cloud uzerinde herkesin kullanimina sunmak hem cok daha ekonomik hem cok daha mantikli. Gelecek cloud teknolojilerinde. Bunu teknolojiyle ilgili tum kaynaklar soyluyor her zaman.
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souledge 1 ay
Tr de kullanabilen şanslı sayısı az olacak kesin
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fuckulteli 1 ay
Günde 2 saat oyun oynasak 20 GB veri harcıyoruz.
Ay bazında 50 saat FHD oyun oynasak 500 GB veri yapar.
Türkiye'de henüz planlanan bir takvim yok ama operatörler bu Google 'ı hiç sevmeyecek gibi! Youtube, Stadia derken, internet trafiği coşacak. Bir tarafta da Netflix gibi içerik sağlayıcılar...
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Antikaruh 1 ay
1080p'de 25, 4k'da 30mbit derken ? Hali hazırda, youtube de bile 720 ile 1080p arasında 2 kat bant genişliği ihtiyacı mevcut.
4k 60fps için 30 mbit hiç inandırıcı gelmedi. DF test ettiklerinde hdr ile birlikte 100 mbit en az olmalı akıcı bir deneyimde demişti diye hatırlıyorum. Nvidia'nun stream servisi de 50 mbit istiyor mesela. Üstelik 1080p !
24 mbit internetle 4k 30fps video bile stream ederken donuyor. Yine bir onlive faciası olmasında. 8-10 mbit yeter demişlerdi 50mbiti olan adam bile oynayamadı doğru düzgün.
Değerler hiç inandırıcı değil.
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