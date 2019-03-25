Google, yeni oyun servisi Stadia için olması gereken internet hızı gereksinimlerini açıkladı

Haberlerimizde sizlere duyurduğumuz üzere, Google geçtiğimiz hafta Stadia adını verdiği yeni oyun akış hizmetini duyurdu. Bulut tabanlı bu hizmet, kullanıcıların Chrome tarayıcısında, Chromecast veya akıllı telefonlarında konsol kalitesinde oynlar oynayabilmelerini sağlıyor. Tabii ki bunun için iyi bir internet bağlantısının da olması şart.

Fiyatlandırma henüz belli değil

Google Stadia'nın başındaki isim Phil Harrison, Kotaku'ya yaptığı açıklamalarda, 1080p çözünürlük ve saniyede 60 kare hızındaki oyunlar için 25 megabit hızında internet bağlantısının olması gerektiğini belirtti. Harrison, 4K çözünürlük ve 60 kare hızındaki oyunlar için ise internet hızınızın 30 megabit olması gerektiğini ifade ediyor.

https://www.kotaku.co.uk/2019/03/20/google-stadia-boss-answers-and-dodges-our-questions

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Oyuncuların bu standartlarda internet bağlantı hızınadurumunda ise Stadia, oyunları mevcut internet hızına göreoynatacak. Google'ın bu yeni gizmetininhizmete sunulacağı açıklanırken,konusunda henüz bir bilgi paylaşılmış değil.