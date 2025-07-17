Google, sizin yerinize işletmeleri arayıp fiyat bilgisi isteyecek

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Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli arama deneyimini geliştirmek amacıyla AI Mode özelliğine yeni araçlar eklemeye devam ediyor. Şirket bugün itibarıyla Gemini 2.5 Pro modelini ve derinlemesine bilgi sunan Deep Search özelliğini bu moda entegre etti. Ayrıca işletmeleri yapay zeka ile arama özelliği de getirildi. Yenilikler, öncelikli olarak Google AI Pro ve Google AI Ultra aboneleri için erişime açıldı.

AI Mode daha da gelişti





AI Mode, ilk kez bu yılın başlarında Google’ın I/O geliştirici konferansında duyurulmuş ve mayıs ayında ABD’deki tüm kullanıcılara sunulmaya başlamıştı. Yeni özelliklerle birlikte, Google’ın arama motorunu doğrudan bir yapay zeka sohbet aracına dönüştürme vizyonu da daha somut hale geliyor.

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Deep Search, kullanıcılara çok daha derin ve bağlamsal bilgi sunan bir arama yöntemi olarak öne çıkarken, Gemini 2.5 Pro modeli bu süreci daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getiriyor. Bu iki araç daha önce ayrı ayrı kullanılabilirken, artık doğrudan AI Mode üzerinden çalışacak.

Yapay zeka işletmeleri arayacak





Google, I/O etkinliğinde tanıttığı bir diğer dikkat çekici özellik olan yapay zeka destekli telefon görüşmelerini de sınırlı olarak hayata geçirdi. Project Astra kapsamında geliştirilen bu özellik sayesinde AI Mode, kullanıcı adına yerel işletmeleri arayarak fiyat ve müsaitlik bilgisi alabiliyor.

Kullanıcılar, arama sırasında “Fiyatları yapay zeka kontrol etsin” gibi bir seçenekle karşılaştığında, sistem ilgili işletmeyi otomatik olarak arayarak yanıtları topluyor. Bu sayede örneğin evcil hayvan kuaförleri ya da restoranlardaki masa doluluk oranları hakkında bilgi almak oldukça pratik hale geliyor. Bu özellik bugünden itibaren ABD’deki tüm arama kullanıcılarına açılıyor. Ancak daha yüksek arama limiti ve işlem kapasitesi, yine Google AI Pro ve Ultra abonelerine sunulacak.

Bu arada işletmeler, Google Business hesapları üzerinden bu arama özelliğinden çıkış yapabilecek. Ayrıca gelen çağrı sırasında “Lütfen işletmemi bu listeden çıkarın” gibi bir talimatla da sistemden çıkmak mümkün. Google, yapay zeka çağrılarının gece geç ya da sabah erken saatlerde yapılmayacağını ve tüm konuşmaların kalite ve güvenlik amacıyla kaydedildiğini vurguluyor. Daha önce bazı işletmeler, Google’ın sesli yapay zekâsıyla yapılan çağrıların oldukça doğal ve kibar olduğunu, İngilizceyi anlaşılır şekilde kullandığını belirtmişti. Ancak arayan numara görünmediğinde bazı işletmelerin bu çağrıları görmezden geldiği de biliniyor.

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Google, sizin yerinize işletmeleri arayıp fiyat bilgisi isteyecek

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