Google, sizin yerinize işletmeleri arayıp fiyat bilgisi isteyecek

AI Mode daha da gelişti
AI Mode, ilk kez bu yılın başlarında Google’ın I/O geliştirici konferansında duyurulmuş ve mayıs ayında ABD’deki tüm kullanıcılara sunulmaya başlamıştı. Yeni özelliklerle birlikte, Google’ın arama motorunu doğrudan bir yapay zeka sohbet aracına dönüştürme vizyonu da daha somut hale geliyor.
Deep Search, kullanıcılara çok daha derin ve bağlamsal bilgi sunan bir arama yöntemi olarak öne çıkarken, Gemini 2.5 Pro modeli bu süreci daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hale getiriyor. Bu iki araç daha önce ayrı ayrı kullanılabilirken, artık doğrudan AI Mode üzerinden çalışacak.
Yapay zeka işletmeleri arayacak
Google, I/O etkinliğinde tanıttığı bir diğer dikkat çekici özellik olan yapay zeka destekli telefon görüşmelerini de sınırlı olarak hayata geçirdi. Project Astra kapsamında geliştirilen bu özellik sayesinde AI Mode, kullanıcı adına yerel işletmeleri arayarak fiyat ve müsaitlik bilgisi alabiliyor.
Kullanıcılar, arama sırasında “Fiyatları yapay zeka kontrol etsin” gibi bir seçenekle karşılaştığında, sistem ilgili işletmeyi otomatik olarak arayarak yanıtları topluyor. Bu sayede örneğin evcil hayvan kuaförleri ya da restoranlardaki masa doluluk oranları hakkında bilgi almak oldukça pratik hale geliyor. Bu özellik bugünden itibaren ABD’deki tüm arama kullanıcılarına açılıyor. Ancak daha yüksek arama limiti ve işlem kapasitesi, yine Google AI Pro ve Ultra abonelerine sunulacak.
Bu arada işletmeler, Google Business hesapları üzerinden bu arama özelliğinden çıkış yapabilecek. Ayrıca gelen çağrı sırasında “Lütfen işletmemi bu listeden çıkarın” gibi bir talimatla da sistemden çıkmak mümkün. Google, yapay zeka çağrılarının gece geç ya da sabah erken saatlerde yapılmayacağını ve tüm konuşmaların kalite ve güvenlik amacıyla kaydedildiğini vurguluyor. Daha önce bazı işletmeler, Google’ın sesli yapay zekâsıyla yapılan çağrıların oldukça doğal ve kibar olduğunu, İngilizceyi anlaşılır şekilde kullandığını belirtmişti. Ancak arayan numara görünmediğinde bazı işletmelerin bu çağrıları görmezden geldiği de biliniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya