Google Pixel Watch 4'ün tüm özellikleri ortaya çıktı: Neler sunacak?

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Tam Boyutta Gör Google'ın yakında tanıtacağı akıllı saati Pixel Watch 4'ün tüm özellikleri sızdırıldı. Yeni akıllı saat, daha güçlü yardımcı işlemci, daha parlak ekran ve daha büyük bir pille gelecek.

Google Pixel Watch 4 beklenen özellikleri

Pixel Watch 4'ün Pixel 10 serisiyle birlikte 20 Ağustos'ta tanıtılması bekleniyor. AndroidHeadlines tarafından yayınlanan bilgilere göre, yeni akıllı saat geçen yılki modelde kullanılan Snapdragon W5+ Gen 1 işlemcisinden güç alacak.

Yeni model ayrıca, önceki M33 yardımcı çipinden çok daha verimli ve güçlü olan M55 çipine sahip olacak. Yardımcı işlemcinin performans artışı sayesinde yapay zeka işlemlerinin çok daha az enerjiyle 5 kat daha hızlı yürütülmesi bekleniyor. Bu da Gemini AI özelliklerinin saatte yer alabileceğine işaret ediyor.

Bu yılki en büyük yeniliklerden biri de ekran olacak. Yeni Actua Ekran, 3.000 nit'e kadar tepe parlaklık seviyesi sunacak. Bu da saati, Apple Watch Ultra ve yeni Galaxy Watch 8'i ile aynı seviyeye getirecek.

41 mm'lik modelde batarya 301 mAh’den 325 mAh’ye çıkarken, 45 mm'lik versiyonda ise kapasite 420 mAh’den 455 mAh’ye yükseliyor. 41 mm'lik modelin, ekran sürekli açıkken 30 saat, pil tasarrufu modunda ise 48 saate kadar kullanım süresi sunacağı belirtiliyor. 45 mm modelin ise AOD açıkken 40 saat, pil tasarrufundayken 72 saat kullanım süresi sunması bekleniyor.

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Bir diğer değişiklik ise Google'ın, kullanıcıların Pixel Watch'larını yan yana şarj etmelerine izin verecek olması. Bu sayede akıllı saat, bir dock'ta kullanılabiliyor ve başucu saati gibi çalışırken şarj edilebiliyor. Ayrıca SpO2 kan oksijen seviyesi ölçümü, kalp atış hızı takibi, pusula, EKG uygulamasıyla çalışan çok amaçlı sensörler, altimetre, jiroskop, UWB (ultra geniş bant), barometre gibi çok sayıda sensör cihazda yer alacak.

Google'ın Pixel Watch 4'ü 20 Ağustos 2025'te "Made By Google" etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Aynı gün ön siparişlerin açılması, genel satışların ise 28 Ağustos’ta başlaması bekleniyor.

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Google Pixel Watch 4'ün tüm özellikleri ortaya çıktı

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