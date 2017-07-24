Google.com ana sayfası yenilenmeyecek

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The Guardian kaynaklı bir rapor, Google'ın önümüzdeki günlerde uygulama tabanlı haber akışını, etkinlikleri, spor olayları ve ilgi alanına yönelik içerikleri Google.com masaüstü sayfasına entegre edeceğini iddia etmişti. Arama devi, Google ana sayfasının masaüstü sürümünü yenilemeyi planladığı yönündeki haberleri reddetti.
Rapor, Google'ın 19 Temmuz'daki haber akışı güncellemesiyle ilgili blog yazısına dayanıyordu ancak gönderinin sadece mobil site ve uygulamalar için olduğu bildirildi. Şirket sözcüsü masaüstü sitenin yenilenmekte olduğu haberlerini yalanlarken "Akış deneyiminin bir versiyonunu bu yılın ilerleyen zamanlarında mobil web'deki Google.com'a aktarmayı umuyoruz. Açık olmak gerekirse, masaüstü için hiçbir planımız yok" dedi.Ayrıca Bkz. "Apple'dan Dwayne Johnson'lı aksiyon filmi tadında Siri reklamı"
Şirket geçtiğimiz hafta iOS ve Android cihazlardaki ana uygulamasını, Facebook benzeri bir haber akışı ekleyerek güncellemişti. Google uygulaması artık kullanıcılara, ilgi alanlarına yönelik haber, video, maç sonuçları ve hava durumu gibi içerikler gösterebiliyor. Dolayısıyla bu yeniliğin duyurulması, Google'ın sade ve basit masaüstü sitesinin de aynı tasarım çizgisini takip edebileceği söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.
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direkt browser'ın adres kısmından aratıyorum ne aratacaksam
gerek yok ki google.com a girmeye
uzun iş
Gelir yakında
2 reklamdan 3 kuruş kazanacağız bir türlü onay gelmiyor be ! :(
Hatırlamazmıyız hocam hatta ben web sitesindeki kutucukları sürükleyip sırasının değiştirilebildiğini ilk kez orada görmüştüm :)
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