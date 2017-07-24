Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Google.com ana sayfası yenilenmeyecek

Google uygulaması kısa süre önce kullanıcıların ilgi alanına yönelik içerik gösterecek şekilde güncellenmişti. Masaüstü sitenin de aynı çizgiden gidebileceği söyleniyordu ancak bu yalanlandı.
1 yıl
3,5b
1
14
Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
The Guardian kaynaklı bir rapor, Google'ın önümüzdeki günlerde uygulama tabanlı haber akışını, etkinlikleri, spor olayları ve ilgi alanına yönelik içerikleri Google.com masaüstü sayfasına entegre edeceğini iddia etmişti. Arama devi, Google ana sayfasının masaüstü sürümünü yenilemeyi planladığı yönündeki haberleri reddetti.
Rapor, Google'ın 19 Temmuz'daki haber akışı güncellemesiyle ilgili blog yazısına dayanıyordu ancak gönderinin sadece mobil site ve uygulamalar için olduğu bildirildi. Şirket sözcüsü masaüstü sitenin yenilenmekte olduğu haberlerini yalanlarken "Akış deneyiminin bir versiyonunu bu yılın ilerleyen zamanlarında mobil web'deki Google.com'a aktarmayı umuyoruz. Açık olmak gerekirse, masaüstü için hiçbir planımız yok" dedi.
Ayrıca Bkz. "Apple'dan Dwayne Johnson'lı aksiyon filmi tadında Siri reklamı"
Şirket geçtiğimiz hafta iOS ve Android cihazlardaki ana uygulamasını, Facebook benzeri bir haber akışı ekleyerek güncellemişti. Google uygulaması artık kullanıcılara, ilgi alanlarına yönelik haber, video, maç sonuçları ve hava durumu gibi içerikler gösterebiliyor. Dolayısıyla bu yeniliğin duyurulması, Google'ın sade ve basit masaüstü sitesinin de aynı tasarım çizgisini takip edebileceği söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Pcoyuncy 1 yıl en beğenilen
iGoogle vardı hatırlayan var mı?
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 1 yıl
Android Chrome ana sayfasına eklediler, kapatma ayarı da yok, hiç sevmiyorum.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mkyb 1 yıl
Google anasayfaya uzun zamandır girmedim. Hep Chrome'un adres çubuğunu kullandım arama yapmak için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
drjacob 1 yıl
gayet güzel bence sade ve şık bunlar değiştirmek isterken yahoo'ya felan benzerler aman
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
defected 1 yıl
google'ın anasayfasını yıllardır kulanmıyorum
direkt browser'ın adres kısmından aratıyorum ne aratacaksam
gerek yok ki google.com a girmeye
uzun iş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CARNIVALE 1 yıl
Google mümkünse bir şey değiştirmesin. Değiştirdiği ne varsa eskisini aratıyor, ayrıca kullanıcıların geri bildirimlerine de değer vermiyorlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canmania 1 yıl
Story özelliği gelmemiş mi ?
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ErenWebMaster 1 yıl canmania
canmania
Story özelliği gelmemiş mi ?

Gelir yakında
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkaakco 1 yıl
Android Chrome ana sayfasına eklediler, kapatma ayarı da yok, hiç sevmiyorum.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadrag 1 yıl
Yakın zamana kadar pc de ve telefonda chrome kullanıyordum. Şimdi pc de Opera'ya, telefonda da samsung'un kendi tarayıcısına geçtim. Adblock, vpn, pratiklik vs.. kafam rahat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 yıl
daha önce adsens sayfasını düzenleyi versin !
2 reklamdan 3 kuruş kazanacağız bir türlü onay gelmiyor be ! :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pcoyuncy 1 yıl en beğenilen
iGoogle vardı hatırlayan var mı?
2 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 1 yıl Pcoyuncy
Pcoyuncy
iGoogle vardı hatırlayan var mı?

Hatırlamazmıyız hocam hatta ben web sitesindeki kutucukları sürükleyip sırasının değiştirilebildiğini ilk kez orada görmüştüm :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Green-TR 1 yıl Pcoyuncy
içeriği okur okumaz aklıma o geldi zamanına göre harika bir sistemdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ussuz 1 yıl
Önceden harflerin şekillerini değiştirerek yaratıcı logolar yapıyorlardı güzel oluyordu ama artık bu durum değişti, bana kalırsa toptan kaldırsınlar bu işi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3467 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
internet, google ve
11 etiket daha uygulama masaüstü google.com arama yenilik site ana sayfa Diğer Internet Onur Seven MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Nokia 8, 16 Ağustos’ta tanıtılabilir 1 yıl Hyundai araç içi konuşma tanıma özelliği için Kakao ile anlaştı 1 yıl Ülke bütçesinden Ar-Ge faaliyetlerine ayrılan ödenekler açıklandı 1 yıl Flash, Arrow, Supergirl ve Legends of Tomorrow fragmanları yayınlandı 1 yıl Mercedes'ten vale hizmetini bitirecek hamle: Otonom vale 1 yıl Motosiklet dünyasının sevilen isimlerinden Altın Elbiseli Adam hayatını kaybetti 1 yıl AMD ve Intel'in 16 çekirdeklileri karşı karşıya: Ryzen Threadripper 1950X vs. Core i9-7960X 1 yıl Firefox 56, binlerce sekme içerisinde bile çok akıcı 1 yıl Apple, OLED ekran teknolojilerine odaklanıyor 1 yıl DefenceNews 2017 Top 100 listesini yayınladı 1 yıl Westworld ve Stranger Things'in 2. sezonlarından ilk fragmanlar yayınlandı 1 yıl Android O Geliştirici Önizleme 4 çıktı, final sürüm yakında 1 yıl Lisa Su Ryzen Threadripper işlemcilerinin kutu görselini paylaştı 1 yıl Huawei Honor Note 9 sızdırıldı 1 yıl Microsoft'un canavarı Xbox One X çok yakında ön siparişe açılacak 1 yıl TÜBİDER: Bilişim sektöründe ciddi mühendislik açığı var 1 yıl Telegram da son güncellemeyle Snapchat'i kopyaladı 1 yıl Casper VIA M3 incelemesi "Android 7.0'lı yeni M!" 1 yıl Maliye Bakanı: Drone'lara ÖTV gelebilir, otomobilde artış olamaz! 1 yıl Microsoft Paint’e elveda 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Google.com ana sayfası yenilenmeyecek Sonraki AMD’nin Ryzen Threadripper işlemcileri soğutucusuz gelecek 1 yıl Maliye Bakanı: Açgözlülük olunca her yere TEDES ceza sistemi kuruldu 1 yıl Apple'dan Dwayne Johnson'lı aksiyon filmi tadında Siri reklamı 1 yıl Turkcell, Aselsan'ın geliştirdiği yerli 4.5G anteni test ediyor 1 yıl LG V30 benchmark testlerinde 1 yıl Thor: Ragnarok'tan yeni fragman ve poster 1 yıl Bu kez Intel ve Qualcomm arasında tekelleşme kavgası 1 yıl 4000mAh bataryalı Galaxy S8 Active ortaya çıktı 1 yıl Microsoft ve Spielberg, Halo TV dizisi için çalışmaya devam ediyor 1 yıl WWE Tap Mania indirmeye sunuldu 1 yıl 16 çekirdek 32 izlekli Core i9-7960X’in benchmark skoru sızdı 1 yıl ADATA Endüstriyel sınıf yeni SSD’lerini duyurdu 1 yıl Spielberg'in yeni filmi Ready Player One'dan ilk fragman 1 yıl WhatsApp'a nihayet gönderilen mesajı geri alma özelliği geliyor 1 yıl Mesut Çevik ile Canlı | Soru-Cevap bugün 22:30'da sizlerle 1 yıl Çin hükümeti Müslümanlara zorla casus uygulama yükletiyor 1 yıl Facebook modüler bir akıllı telefon geliştiriyor 1 yıl Yeni BMW 1 Serisi kamuflajlı olarak görüntülendi 1 yıl Sürükleyici Yankai’s Triangle bu hafta iOS için ücretsiz 1 yıl İngiltere'den drone'lara özel düzenleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim