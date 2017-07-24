Google.com ana sayfası yenilenmeyecek

The Guardian kaynaklı bir rapor, Google'ın önümüzdeki günlerde uygulama tabanlı haber akışını, etkinlikleri, spor olayları ve ilgi alanına yönelik içerikleri Google.com masaüstü sayfasına entegre edeceğini iddia etmişti. Arama devi, Google ana sayfasının masaüstü sürümünü yenilemeyi planladığı yönündeki haberleri reddetti.

blog yazısına dayanıyordu ancak gönderinin sadece mobil site ve uygulamalar için olduğu bildirildi. Şirket sözcüsü masaüstü sitenin yenilenmekte olduğu haberlerini yalanlarken "Akış deneyiminin bir versiyonunu bu yılın ilerleyen zamanlarında mobil web'deki Google.com'a aktarmayı umuyoruz. Açık olmak gerekirse, masaüstü için hiçbir planımız yok" dedi. Rapor, Google'ın 19 Temmuz'daki haber akışı güncellemesiyle ilgilidayanıyordu ancak gönderinin sadeceiçin olduğu bildirildi. Şirket sözcüsü masaüstü sitenin yenilenmekte olduğu haberlerini yalanlarken "Akış deneyiminin bir versiyonunu bu yılın ilerleyen zamanlarında mobil'a aktarmayı umuyoruz. Açık olmak gerekirse,hiçbir planımız yok" dedi.

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Şirket geçtiğimiz hafta iOS ve Android cihazlardaki ana uygulamasını, Facebook benzeri bir haber akışı ekleyerek güncellemişti. Google uygulaması artık kullanıcılara, ilgi alanlarına yönelik haber, video, maç sonuçları ve hava durumu gibi içerikler gösterebiliyor. Dolayısıyla bu yeniliğin duyurulması, Google'ın sade ve basit masaüstü sitesinin de aynı tasarım çizgisini takip edebileceği söylentilerinin ortaya çıkmasına neden oldu.