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Google'daki görsel aramalarınızı kaydedin

Google'ın görsel arama motoru yıllar içerisinde birçok değişiklik aldı ve oldukça güçlü hale getirildi. Daha fazlası için çalışan Google, bu sefer kayıt tarafında faydalı özelliği hayata geçirdi.
3 yıl
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Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'daki görsel aramalarınızı kaydedin

Google mevcut servisleri ufak ancak etkili özellikler ile sürekli olarak geliştiriyor. Bu sefer dahil edilen özellik ise mobil için görsel arama tarafında karşımıza çıkıyor.
İlk olarak Amerika'daki iOS ve Android kullanıcılarına getirilen özellik, kişilerin Google'ın görsel arama bölümünde beğendikleri görselleri kaydetmesine imkan tanıyor. Bunun için fotoğraf detaylarına yıldız simgeli bir "kaydet" butonu ekleyen internet devi, böylelikle ekran görüntüsü kaydetmek yerine çok daha hızlı bir kayıt sunuyor ve kaydedilen tüm fotoğraflar tek bir sayfa içerisinde görüntülebiliyor. Ayrıca birden fazla görüntü tek bir koleksiyon içerisinde de toplu olarak tutulabiliyor.
Bu faydalı özelliğin yakın zaman içerisinde global hale gelmesi bekleniyor. Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Google'daki görsel aramalarınızı kaydedin
 

http://www.engadget.com/2015/11/30/now-you-can-bookmark-google-image-searches-for-later-reference/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ersin ÇAKI 3 yıl
Küçük ama faydalı olabileceğini düşündüğüm bir özellik olmuş.
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