Google'daki görsel aramalarınızı kaydedin

Google mevcut servisleri ufak ancak etkili özellikler ile sürekli olarak geliştiriyor. Bu sefer dahil edilen özellik ise mobil için görsel arama tarafında karşımıza çıkıyor.

İlk olarak Amerika'daki iOS ve Android kullanıcılarına getirilen özellik, kişilerin Google'ın görsel arama bölümünde beğendikleri görselleri kaydetmesine imkan tanıyor. Bunun için fotoğraf detaylarına yıldız simgeli bir "kaydet" butonu ekleyen internet devi, böylelikle ekran görüntüsü kaydetmek yerine çok daha hızlı bir kayıt sunuyor ve kaydedilen tüm fotoğraflar tek bir sayfa içerisinde görüntülebiliyor. Ayrıca birden fazla görüntü tek bir koleksiyon içerisinde de toplu olarak tutulabiliyor.

Bu faydalı özelliğin yakın zaman içerisinde global hale gelmesi bekleniyor. Konu hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.engadget.com/2015/11/30/now-you-can-bookmark-google-image-searches-for-later-reference/?ncid=txtlnkusaolp00000595