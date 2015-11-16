Google'dan 1TB'lık bulut depolama alanı kazanın

Son dönemde herhangi bir mekan hakkında detaylı bilgi almak ya da yeni mekanlar keşfetmek için farklı uygulamalar aracılığıyla diğer kişilerin yorumlarına bakıyoruz. Bu süreci iyi kullanan firmalardan Google, "Yerel Rehberler" programını Google Haritalar (Maps) bünyesine de genişlettiğini duyurdu.

Google'ın Haritalar'ın standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen web sürümü ve iOS ile Android uygulamaları üzerinde kullanılabilen (Ana menüde yer alan katkılarınız sekmesi) "Yerel Rehberler" özelliği, buradan yapılacak ufak bir giriş ile aktif edilebiliyor. Programın temelinde kişilerin farklı restoran, kafe, mimari yapılar ya da turistik yerler hakkında inceleme yapması, sisteme yeni yerler eklemesi, fotoğraf paylaşması, mekanın bilgilerini güncellemesi, gelen soruları cevaplaması ve görüş bildirmesi yer alıyor.

Yapılan her bildirim ile Google'dan puan kazanılırken, bu puanlar benzer diğer uygulamalardan farklı olarak kişilere güzel ödüller olarak geri dönüyor.

Seviye 1 (0-4 puan): Belirli ülkelerde özel içeriklere (Örneğin yeni Google cihazlar) erişim.

Seviye 2 (5-49 puan): Yeni Google ürünlerine ve özelliklerine erken erişim.

Seviye 3 (50-199 puan): Google Haritalar uygulamasında resmi Google Yerel Rehberi rozetiyle gözükme.

Seviye 4 (200-499 puan): Google Drive bulut depolama servisinden 1 TB'lık ücretsiz bulut depolama alanı.

Seviye 5 (500 ve üzeri puan): En iyi yerel rehber olarak 2016 yılındaki Google toplantısına katılma hakkı.

Google'ın özellikle "Seviye 4" ödülü dikkatleri üzerine çekiyor çünkü şuan 1TB'lık Drive depolama alanı için aylık 9,99$ ödenmesi gerekiyor.





http://www.theverge.com/2015/11/15/9741624/google-maps-local-guide-earn-drive-storage