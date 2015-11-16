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Google'dan 1TB'lık bulut depolama alanı kazanın

İnternet devi Google'ın Haritalar servisi içerisine genişlettiği "Yerel Rehberler" programı, kişileri yeni mekanları tanıtma ve incelemeye çekecek önemi ödüller barındırıyor.
3 yıl
5,2b
1
21
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'dan 1TB'lık bulut depolama alanı kazanın

Son dönemde herhangi bir mekan hakkında detaylı bilgi almak ya da yeni mekanlar keşfetmek için farklı uygulamalar aracılığıyla diğer kişilerin yorumlarına bakıyoruz. Bu süreci iyi kullanan firmalardan Google, "Yerel Rehberler" programını Google Haritalar (Maps) bünyesine de genişlettiğini duyurdu.
Google'ın Haritalar'ın standart internet tarayıcıları üzerinden erişilebilen web sürümü ve iOS ile Android uygulamaları üzerinde kullanılabilen (Ana menüde yer alan katkılarınız sekmesi) "Yerel Rehberler" özelliği, buradan yapılacak ufak bir giriş ile aktif edilebiliyor. Programın temelinde kişilerin farklı restoran, kafe, mimari yapılar ya da turistik yerler hakkında inceleme yapması, sisteme yeni yerler eklemesi, fotoğraf paylaşması, mekanın bilgilerini güncellemesi, gelen soruları cevaplaması ve görüş bildirmesi yer alıyor.
Yapılan her bildirim ile Google'dan puan kazanılırken, bu puanlar benzer diğer uygulamalardan farklı olarak kişilere güzel ödüller olarak geri dönüyor.
  • Seviye 1 (0-4 puan): Belirli ülkelerde özel içeriklere (Örneğin yeni Google cihazlar) erişim.
  • Seviye 2 (5-49 puan): Yeni Google ürünlerine ve özelliklerine erken erişim.
  • Seviye 3 (50-199 puan): Google Haritalar uygulamasında resmi Google Yerel Rehberi rozetiyle gözükme.
  • Seviye 4 (200-499 puan): Google Drive bulut depolama servisinden 1 TB'lık ücretsiz bulut depolama alanı.
  • Seviye 5 (500 ve üzeri puan): En iyi yerel rehber olarak 2016 yılındaki Google toplantısına katılma hakkı.
Google'ın özellikle "Seviye 4" ödülü dikkatleri üzerine çekiyor çünkü şuan 1TB'lık Drive depolama alanı için aylık 9,99$ ödenmesi gerekiyor.


http://www.theverge.com/2015/11/15/9741624/google-maps-local-guide-earn-drive-storage Yorum Yaz
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Guest-25CF1EFB4 3 yıl en beğenilen
Haberin başlığı şöyle olmalıydı. "Google taşeron işçi arıyor"
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faruk 3 yıl
DHnin herşeye karşı, yaşadığı topluma bir katkısı olmayan timi yine iş başında. Bunun taşeronlukla ne ilgisi var? Amerika'da herhangi bir restorana gidin bakın, yelp denen siteye girip yorumlara bakın. İnsanlar yorum yaparak kendilerinden sonra o işletmeden hizmet alacak insanlara yardımcı oluyor. Haritada yanlış noktada görünen bir yeri rapor edip insanların yanlış yere gitmelerini önlüyor.
Hakikaten haddinden fazla boş beleş insan var memlekette.
DHnin herşeye karşı, yaşadığı topluma bir katkısı olmayan timi yine iş başında. Bunun taşeronlukla ne ilgisi var? Amerika'da herhangi bir restorana gidin bakın...
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1 Avatar
Das Boot 2 yıl
Bu uygulamayı zaten sürekli olarak seyahat eden ve bulunduğu konum hakkında bilgi paylaşan insanlar için yapmışlar. Muhtemelen iki yıl verseler bile bu bahsettiğim kategorideki insanlar için sürekli katkıda bulunduğundan hep yenilenecektir.
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DH Misafiri 2 yıl
ben 200 puanı tamamlamama rağmen 1 tb değil 100 gb verdi sanırım onu değiştirmişler google hiçbir yerde resmi olarak 1tb verdiğini duyurmuyor ve hiç hak idda edemiyorsunuz
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tmk20 2 yıl
2 yıl süre için 1tb alan veriyor fena değil, ama bence genede az

yaklaşık 1 aydır 1tb lık alanım mevcut

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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killerbow 2 yıl tmk20
hocam 1 tb'lık alan 2 yıl süreli mi? ömür boyu olsa uğraşılırdı fakat 2 yıl için bilemedim
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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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faruk 3 yıl
DHnin herşeye karşı, yaşadığı topluma bir katkısı olmayan timi yine iş başında. Bunun taşeronlukla ne ilgisi var? Amerika'da herhangi bir restorana gidin bakın, yelp denen siteye girip yorumlara bakın. İnsanlar yorum yaparak kendilerinden sonra o işletmeden hizmet alacak insanlara yardımcı oluyor. Haritada yanlış noktada görünen bir yeri rapor edip insanların yanlış yere gitmelerini önlüyor.
Hakikaten haddinden fazla boş beleş insan var memlekette.
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clopin 3 yıl
aylık 1 tb ya sonra
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Berk9422 3 yıl
Bilgi için teşekkürler. 1 TB çok iyi..
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DH Misafiri 3 yıl
230 puanı geçtim ama nedense hala 1 tb alan vermedi bana
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THECERN 3 yıl
güzel haber

hemen başlıyorum

(nasıl yapıcam ?)
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Cenkay KESER 3 yıl
79 puan olmuş, 100'e yakında onay bekleyen var. Sanırım 1-2 güne kadar 200 puanı tamamlarım. Daha önce onedrive'da HDD'yi yedekliyordum ama son aldıkları karardan sonra google drive'a dönmeye kadar verdim. Bu fırsatta çok iyi oldu.
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