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Google'dan Google+ Paylaş butonu

7 yıl
4,3b
1
9
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın web sitelerinde beğenilen sayfaları bir nevi sık kullanılanlar şeklinde işaretlemesi adına yayınlamaya başladığı +1 butonu, bir süre sonra yayına başlayan Google+ sosyal ağının resmi paylaşım butonu haline gelmişti. Google+ bu kez kendi özel paylaşma butonuna kavuştu.

Facebook'un Beğen butonuna oldukça benzeyen yeni tasarımda Google+ Paylaş butonu ve yanında bunu paylaşan arkadaşlarınızın profil resimleri görünüyor. Butona tıkladığınızda ise önceki tasarımda olduğu gibi istediğiniz çevrelerle içeriği paylaşabileceğiniz bir pencere açılıyor. Paylaşım yaptıktan sonra ise buton kırmızı rengine dönüşüyor. 

Google bu sayede sayfa içeriklerinin paylaşılması konusunda ziyaretçilerin daha fazla teşvik edileceğini düşünüyor.

https://developers.google.com/+/plugins/share/?utm_source=blog&utm_medium=gplusdevelopers&utm_campaign=shareplugin sayfasında ilgili kodlara ulaşarak sitenize eklemeniz mümkün.

http://googleplusplatform.blogspot.jp/2012/04/introducing-google-share-button.html Yorum Yaz
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Ciddi Kedii 6 yıl
Misafirler
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DH Misafiri 6 yıl
gecen bızım ısyerıbde bır olay oldu gs gelmıstı uçakla ve bızım personelden otobüs yonlendırme olarak calısan arkadaşa otobüs gec geldı dıye ısten cırkattırmıs sayın bayraktar efendı tgs yerhızmetlerı
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DH Misafiri 6 yıl
Jetnetworking izmir aliağa alt üye kayıt temsilcisi derya hanım 0232 616 9271
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Volkanbaba 7 yıl
Paylaş butonunun çalınacak birşeyi yok sosyal ağlarda zaten olması gerekn birşey konulmuş facebook a has birşey değil bu.
Ki çalmış olsa bie Facebookun G+ dan çaldıklarının yanında bu hiç birşey.
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E_Aydin35 7 yıl
Birtek farklı gördüğüm ve güzelolan paylaşdıkdan sonra kırmızaya renginin dönmesi..
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Recharged 7 yıl
Aslında daha küçük boyutlarda bir şey yapılabilirdi.
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cagataykoroglu 7 yıl
Şunun haber olması bile saçma.
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smyrna 7 yıl
Google+ gibi gelismekte olan sosyal paylasim sitesi icin yapilmasi elzemdi. Fakat kullanici sayisina yarari olacagi konusu muamma.
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teramit 7 yıl
facebook copy paste :)
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