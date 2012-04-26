Google'dan Google+ Paylaş butonu

Google'ın web sitelerinde beğenilen sayfaları bir nevi sık kullanılanlar şeklinde işaretlemesi adına yayınlamaya başladığı +1 butonu, bir süre sonra yayına başlayan Google+ sosyal ağının resmi paylaşım butonu haline gelmişti. Google+ bu kez kendi özel paylaşma butonuna kavuştu.





Facebook'un Beğen butonuna oldukça benzeyen yeni tasarımda Google+ Paylaş butonu ve yanında bunu paylaşan arkadaşlarınızın profil resimleri görünüyor. Butona tıkladığınızda ise önceki tasarımda olduğu gibi istediğiniz çevrelerle içeriği paylaşabileceğiniz bir pencere açılıyor. Paylaşım yaptıktan sonra ise buton kırmızı rengine dönüşüyor.





Google bu sayede sayfa içeriklerinin paylaşılması konusunda ziyaretçilerin daha fazla teşvik edileceğini düşünüyor.





https://developers.google.com/+/plugins/share/?utm_source=blog&utm_medium=gplusdevelopers&utm_campaign=shareplugin sayfasında ilgili kodlara ulaşarak sitenize eklemeniz mümkün.