    Google Pixel Buds 2a, iki yeni renk seçeneğiyle ortaya çıktı

    Google Pixel Buds 2a için hazırlanan iki yeni renk seçeneği ortaya çıktı. Fog ve Berry renkleri, donanım değişikliği olmadan yakında kullanıcılarla buluşacak. İşte detaylar:

    Google Pixel Buds 2a, iki yeni renk seçeneğiyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google, kablosuz kulaklık pazarındaki ürün gamını genişletmeye Pixel Buds 2a için hazırladığı iki yeni renk seçeneğiyle devam etmeye hazırlanıyor. Pixel Buds 2a için planlanan açık gri ve pembe tonlarındaki yeni varyantlar, Fog ve Berry olarak adlandırılıyor. Sızdırılan görüntülere göre bu modeller, donanımsal veya tasarımsal bir yenilik sunmadan mevcut Pixel Buds 2a deneyimini farklı renk alternatifleriyle kullanıcıların karşısına çıkaracak. 

    İşte Google Pixel Buds 2a'nın yeni renk seçenekleri:

    Pixel Buds 2a, ilk olarak geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Hazel ve Iris renk seçenekleriyle tanıtılmıştı. O tarihten bu yana ürün ailesinde herhangi bir güncelleme yapılmamıştı. Ortaya çıkan yeni görseller, Google’ın bu kez daha sade bir açık gri ile daha dikkat çekici bir pembe tonu tercih ettiğini ortaya koyuyor. Fog olarak adlandırılan açık gri model, önceki Hazel seçeneğine kıyasla daha nötr bir görünüm sunarken, Berry rengi ise Pixel serisinde daha önce gördüğümüz canlı pembe tonlarını anımsatıyor.

    Google Pixel Buds 2a, iki yeni renk seçeneğiyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Tasarım tarafında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Kulaklıkların formu, kulak içi ergonomisi ve fiziksel boyutları mevcut Pixel Buds 2a ile birebir aynı. Şarj kutusu ise yeni renk seçeneklerinde de beyaz dış yüzeyini koruyor. Bu durum, renk farklılığının yalnızca kulaklıkların kendisiyle sınırlı olduğunu gösteriyor.
    Google Pixel Buds 2a, iki yeni renk seçeneğiyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında Pixel Buds 2a’nın mevcut teknik özellikleri aynen korunuyor. Google’ın Tensor A1 işlemcisiyle çalışan kulaklıklar, aktif gürültü engelleme özelliği sunuyor. Günlük kullanımda arka plan gürültüsünü azaltmayı hedefleyen bu sistem, önceki nesil Pixel Buds modelleriyle kıyaslandığında daha dengeli bir performans vadediyor. Şeffaflık modu sayesinde kullanıcılar, kulaklıkları çıkarmadan çevresel sesleri duyabiliyor. Bluetooth 5.4 desteği ise daha stabil bağlantı ve enerji verimliliği sağlamak amacıyla tercih edilmiş.
    Google Pixel Buds 2a, iki yeni renk seçeneğiyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Dayanıklılık tarafında da herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Kulaklıkların kendisi IP54 sertifikasına sahipken, şarj kutusu IPX4 seviyesinde su sıçramalarına karşı koruma sunuyor. Google’ın çevre dostu yaklaşımı da yeni renklerde devam ediyor. Kulaklıklar en az yüzde 41 oranında geri dönüştürülmüş malzemeden üretilirken, ambalaj tamamen plastik içermeyen bir yapıya sahip.
    Google Pixel Buds 2a, iki yeni renk seçeneğiyle ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yeni renk seçeneklerinin ne zaman resmi olarak duyurulacağı henüz netlik kazanmış değil. Ancak sektör kaynakları, bu modellerin Pixel 10a lansmanıyla birlikte tanıtılmasının güçlü bir ihtimal olduğunu belirtiyor. Google I/O 2026 etkinliğinin zaman olarak uzak olması, şirketin daha erken bir donanım etkinliğinde bu renkleri duyurmasını mantıklı kılıyor. Bu nedenle Pixel Buds 2a’nın Fog ve Berry renklerinin Şubat veya Mart aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.
