Google Project Genie ile kendi dünyalarınızı oluşturmak artık mümkün

Tam Boyutta Gör Google DeepMind, geçtiğimiz yaz tanıttığı Genie 3 adlı yapay zeka modelini ilk kez Google dışındaki kullanıcılara açtı. Project Genie adıyla sunulan bu deneysel prototip, kullanıcıların kendi etkileşimli dünyalarını oluşturmasına, keşfetmesine ve yeniden kurgulamasına olanak tanıyor. Ancak bu ileri düzey deneyime erişmek için bazı önemli kısıtlamalar bulunuyor.

Project Genie’ye kimler erişebiliyor?

Project Genie, aylık 250 dolar ücretli Google AI Ultra aboneliğine sahip, ABD’de yaşayan ve 18 yaşından büyük kullanıcılara sunulmuş durumda. Google, bu aşamada erişimi sınırlı tutarak Genie 3’ün gerçek dünyadaki kullanım senaryolarını ve kullanıcı etkileşimlerini gözlemlemeyi hedefliyor.

Genie 3 nedir ve farklı olan ne?

Genie 3, klasik 3D sahneler üreten sistemlerden farklı olarak bir “world model” yani dünya modeli olarak tanımlanıyor. Bu yaklaşım, yalnızca bir ortamı görselleştirmek yerine kullanıcının hareketlerine ve etkileşimlerine bağlı olarak ortamın geleceğini gerçek zamanlı olarak üretebiliyor. Sistem, fizik kurallarını ve nesneler arası etkileşimleri simüle edebiliyor ve bu sayede robotik, animasyon, kurgu, tarihsel mekan keşfi gibi pek çok alanda kullanılabilecek esnek bir altyapı sunuyor.

Google DeepMind, Genie 3’ü özellikle yapay genel zeka (AGI) hedefleri doğrultusunda geliştirdiğini vurguluyor. Satranç veya Go gibi kapalı sistemlerin aksine Genie 3, gerçek dünyanın çeşitliliğini modellemeye odaklanıyor.

Project Genie nasıl çalışıyor?

Project Genie, Genie 3, Nano Banana Pro ve Gemini modellerinin birlikte çalıştığı bir web uygulaması olarak sunuluyor. Deneyimin merkezinde üç temel etkileşim biçimi yer alıyor.

World Sketching aşamasında kullanıcı, metin girdileriyle ya da oluşturulan veya yüklenen görsellerle kendi dünyasının temelini atıyor. Karakter tanımı, kamera açısı (birinci şahıs, üçüncü şahıs veya izometrik), hareket biçimi gibi detaylar bu aşamada belirleniyor. Nano Banana Pro, oluşturulacak dünyanın bir ön izlemesini “taslak” olarak sunuyor ve kullanıcıya sahneye girmeden önce ince ayar yapma imkanı veriyor.

Daha sonra World Exploration süreci başlıyor. Kullanıcı dünyada ilerledikçe Genie 3, izlenecek yolu ve çevresel detayları gerçek zamanlı olarak üretmeye devam ediyor. Kamera açıları hareket sırasında değiştirilebiliyor ve ortam, kullanıcının eylemlerine göre şekilleniyor.

Son aşama olan World Remixing, mevcut dünyaların yeniden yorumlanmasına odaklanıyor. Kullanıcılar, başkaları tarafından oluşturulmuş dünyaların istemlerini temel alarak yeni varyasyonlar üretebiliyor, küratörlü galeri içeriklerinden ilham alabiliyor ve ortaya çıkan deneyimleri video olarak indirebiliyor.

Bir oyun motoru değil

Yukarıda söylediklerim akıllara harika bir oyun motoru gibi gelse de Google, Genie 3’ün bir oyun motoru olmadığının özellikle altını çiziyor. Ortaya çıkan deneyimler görsel olarak oyunları andırsa da, geleneksel oyun mekaniği bu sistemin bir parçası değil. Ayrıca teknik sınırlamalar da mevcut. Oluşturulan dünyalar en fazla 60 saniyelik bir süreyle sınırlı ve görsel çıktı 24 fps ile 720p çözünürlük seviyesinde sunuluyor.

Google, sistemin bazı durumlarda istemlere tam uyum göstermeyebileceğini, fizik kurallarının her zaman gerçeğe birebir karşılık gelmeyebileceğini ve karakter kontrolünde gecikmeler yaşanabileceğini de açıkça belirtiyor. Ayrıca, geçen yıl duyurulan ve keşif sırasında dünyayı değiştiren tetiklenebilir olaylar gibi bazı gelişmiş özellikler bu sürümde henüz yer almıyor.

