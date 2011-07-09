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Google’ın +1 butonu Tweet butonundan daha çok ilgi gördü

7 yıl
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15
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal ağların kullanıcılara sunduğu özellikler kadar site ve bloglarla olan entegrasyonu da büyük bir önem taşımaktadır. Facebook, Twitter, StumbleUpon gibi sosyal ağların “beğen” veya “paylaş” gibi eklentileri şu anda tüm site ve blog türleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Bu eklentiler sayesinde site veya bloglardaki hoşlarına giden bir içeriğe rastlayan kullanıcılar tek bir tıklamayla üyesi olduğu sosyal ağda bunu paylaşabiliyor. Eklenti trendine en son katılan firma ise +1 ile Google olmuştu. Beğenilen içerikler için +1 butonuna tıklanıyor ve Google’a bu içeriğin daha önemli olduğu belirtiliyordu. Arama sonuçlarında da çok fazla +1 alan içerikler üst sıralara tırmanabiliyordu. 

BrightEdge adlı SEO uzmanı bir işletme tarafından yapılan araştırmaya göre Google +1 butonu beklenenden daha çok ilgi görüyor. İşletme internetteki en büyük 10 000 siteyi analiz ederek sosyal ağ eklentilerinin ne kadar yaygın kullanıldığını belirledi. 

Buna göre +1 butonu son haftalarda %33’lik artışla bu sitelerin %4.5’ünde kullanılır hale geldi. Haziran’da bu oran %3.5 idi. Twitter eklentileri ise toplamda %3.4 oranında bu sitelerde kullanılıyor. Twitter’ın Paylaş ve Anlık Takip adında iki butonu bulunuyor.

Raporun listesinde en tepede Facebook var. Bu işin öncüsü olmasının verdiği avantaj ve birden fazla eklenti çeşidiyle %20 oranında bu sitelerde kullanılır durumda. 

Nisan ayında “Beğen” butonunu yaygın kullanıma sunan Facebook bu sayede haftada 50 000 siteye eklenme sayısına ulaştı. Aylık süre içerisinde ise bu sayı 100 000 oldu. Halen sitelerin %51’inde sosyal ağ eklentisi bulunmuyor.   

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Hobar 7 yıl en beğenilen
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levot 7 yıl
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CeFurkan 7 yıl
bende kullanıyorum +1 siteme ekledim SEO ya etkisi var gibi ama daha net degil
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sadtneverdie 7 yıl
Kaç kişide twitter var kaç kişide g+ var? bence bunlar dikkat çekmek için uydurulan şeyler. google basıyor parayı bizim özelliğe dikkat çekin diyor.
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coldflue 7 yıl
Daha iyi bence kaliteli
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northernlights 7 yıl
Bence de güzel olmuş.
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Gopc@ 7 yıl
evet dikkat çekiyor ancak donanımhaber sitesinde halen bu butona yer verilmemiş olması şaşırtıcı
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Bl00dyHell 7 yıl
DH'ye de gelsin +1 butonu da şu haberi +1'leyelim
Ayrıca davetiye isteyen varsa özelden yazabilir.
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H.sD 7 yıl

arayüz için başlama ve amaç noktası sadelik yerine sezgisellik olmalı. sezgisel den kasıt herhangi bir arayış kullanma kılavuzu yada uzun uzun yazı veya videola ihtiyaç duymadan
kullanıcının sisteme dahil oldugu anda kendi kendine kolay rahat bir şekilde kullanabildigi bir arayüz demek daha dogru olucaktır kanımca.
bunlara sezgisel arayüzler deniyor. genellikle sade oluyorlar fakat cidden toplasan 10 butonu gecmeyen arayüzler kullandım, onlarda sade idi ama kullanım acısından yerlerde sürünüyordu...
ulaşılması zor bir hedef. özellikle google acısından nitekim facebook bile belli bir ölçüye kadar size bunu sunuyor, belli bir yerden sonra çuvallıyor görüşündeyim.
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Kaiser Soeze 7 yıl
madem öyle artık donanımhaber'e +1 butonu koyun
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0tt0m@n 7 yıl
Daha sade bir arayüz ile facebook'u bitirir.
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ThunComb 7 yıl 0tt0m@n
0tt0m@n

Daha sade bir arayüz ile facebook'u bitirir.


+1 tasarım geliştirmeleriyle facebbok daha fazla dayanamaz... bakınız google + görüntülü arama özelliğini getirince anında facebook'ta getirdi... Bu kapışma sonucunda da yine faydalanan biz kullanıcılar oluyoruz...
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osooso148 7 yıl
google+ ın arayüzü biraz karmaşık olmuş biraz daha basite indirgendiğinde güzel bir rakip olacask ffacebook a
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The Catalyst 7 yıl
google + ı herkese açsalarda bizde bir kullansak!!
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