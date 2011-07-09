Google’ın +1 butonu Tweet butonundan daha çok ilgi gördü

Sosyal ağların kullanıcılara sunduğu özellikler kadar site ve bloglarla olan entegrasyonu da büyük bir önem taşımaktadır. Facebook, Twitter, StumbleUpon gibi sosyal ağların “beğen” veya “paylaş” gibi eklentileri şu anda tüm site ve blog türleriyle uyumlu bir şekilde çalışıyor.





Bu eklentiler sayesinde site veya bloglardaki hoşlarına giden bir içeriğe rastlayan kullanıcılar tek bir tıklamayla üyesi olduğu sosyal ağda bunu paylaşabiliyor. Eklenti trendine en son katılan firma ise +1 ile Google olmuştu. Beğenilen içerikler için +1 butonuna tıklanıyor ve Google’a bu içeriğin daha önemli olduğu belirtiliyordu. Arama sonuçlarında da çok fazla +1 alan içerikler üst sıralara tırmanabiliyordu.





BrightEdge adlı SEO uzmanı bir işletme tarafından yapılan araştırmaya göre Google +1 butonu beklenenden daha çok ilgi görüyor. İşletme internetteki en büyük 10 000 siteyi analiz ederek sosyal ağ eklentilerinin ne kadar yaygın kullanıldığını belirledi.





Buna göre +1 butonu son haftalarda %33’lik artışla bu sitelerin %4.5’ünde kullanılır hale geldi. Haziran’da bu oran %3.5 idi. Twitter eklentileri ise toplamda %3.4 oranında bu sitelerde kullanılıyor. Twitter’ın Paylaş ve Anlık Takip adında iki butonu bulunuyor.





Raporun listesinde en tepede Facebook var. Bu işin öncüsü olmasının verdiği avantaj ve birden fazla eklenti çeşidiyle %20 oranında bu sitelerde kullanılır durumda.





Nisan ayında “Beğen” butonunu yaygın kullanıma sunan Facebook bu sayede haftada 50 000 siteye eklenme sayısına ulaştı. Aylık süre içerisinde ise bu sayı 100 000 oldu. Halen sitelerin %51’inde sosyal ağ eklentisi bulunmuyor.