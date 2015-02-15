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Google'ın Helpouts servisi kapanıyor

4 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google'ın Helpouts servisi kapanıyor
2013'ün Kasım ayında resmi olarak hizmete başlayan Google Helpouts servisi, internet devi tarafından beklenen popülerliğe ulaşmadığı için 20 Nisan 2015 tarihinde kapanıyor.
Daha önce de beklediği başarıya ulaşamayan servislerini kapatan Google, Helpouts ile temel olarak konusunda uzman kişilerin, yardıma ihtiyaç duyan diğer kişilere bilgi vermesi ya da yol göstermesi amacıyla hazırlamıştı. Google+ Hangouts temelinde canlı video görüşme üzerinden çalışan sistem, bünyesinde Ev ve Bahçe, Bilgisayar ve Elektronik, Sağlık ve Danışmanlık, Beslenme ve Spor, Moda ve Güzellik, Sanat ve Müzik, Yemek ve Eğitim gibi farklı kategorileri sunarken, belirli ders ücretleriyle de maddi getiri sağlıyordu.
1 Kasım 2015 tarihine kadar Helpouts geçmişini indirilebilir içerik olarak sunan Google'ın kapanam süresi hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://support.google.com/helpouts/answer/6167468?authuser=0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Anlaşılan reklam yapmada problemleri var, fikir güzelmiş yoksa; ilk defa duyduysak problem vardır
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Virinom 4 yıl
Yorumlancak fazla bir şey yok yerinde bir karar. Aslında daha temizlenmesi gereken çok şey var özellikle plus gibi ama çok büyük yatırım ve umutlarla açıldığı için bir kalemde silmek bu küçük servisler gibi kolay olmuyor.
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aycibin 4 yıl
yok hangout yok google+ yok bilmemne...gereksiz kastırmalar bunlar
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Infinitum 4 yıl
İlk defa duydum.
Bunun da sonu kapanan diğer servisler (Wave, Reader, Buzz, GTalk) gibi olmuş.
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