Google'ın Helpouts servisi kapanıyor

2013'ün Kasım ayında resmi olarak hizmete başlayan Google Helpouts servisi, internet devi tarafından beklenen popülerliğe ulaşmadığı için 20 Nisan 2015 tarihinde kapanıyor.

Daha önce de beklediği başarıya ulaşamayan servislerini kapatan Google, Helpouts ile temel olarak konusunda uzman kişilerin, yardıma ihtiyaç duyan diğer kişilere bilgi vermesi ya da yol göstermesi amacıyla hazırlamıştı. Google+ Hangouts temelinde canlı video görüşme üzerinden çalışan sistem, bünyesinde Ev ve Bahçe, Bilgisayar ve Elektronik, Sağlık ve Danışmanlık, Beslenme ve Spor, Moda ve Güzellik, Sanat ve Müzik, Yemek ve Eğitim gibi farklı kategorileri sunarken, belirli ders ücretleriyle de maddi getiri sağlıyordu.

1 Kasım 2015 tarihine kadar Helpouts geçmişini indirilebilir içerik olarak sunan Google'ın kapanam süresi hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

https://support.google.com/helpouts/answer/6167468?authuser=0