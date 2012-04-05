Google'ın Project Glass videosuna parodi yapıldı

Google'ın yeni bir dönemin kapısını açacak olan giyilebilir ekran teknolojisi Project Glass, dünkü tanıtımdan bu yana teknoloji gündemini sürekli meşgul ediyor. Günlük hayatta Project Glass'ın ne tür kolaylıklar sağladığını anlatan video bu kez bir parodiye konu oldu.





Komedyen Tom Scott tarafından çekilen parodi, Project Glass'ı ti'ye alıyor. Sesle komut verirken meydana gelen yanlış anlamaları, görüş açısını kapatan bildirimler esnasında engellere çarpmaları ve polis müdahalesini konu edinen video aslında bir anlamda böyle bir projenin hayatımıza ne tür olumsuzluklar katacağını da izleyicilere göstermek istiyor.





Ancak Project Glass tanıtımının daha pek çok parodiye konu olabileceği de bir gerçek.