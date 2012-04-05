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Google'ın Project Glass videosuna parodi yapıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,7b
1
23
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın yeni bir dönemin kapısını açacak olan giyilebilir ekran teknolojisi Project Glass, dünkü tanıtımdan bu yana teknoloji gündemini sürekli meşgul ediyor. Günlük hayatta Project Glass'ın ne tür kolaylıklar sağladığını anlatan video bu kez bir parodiye konu oldu.

Komedyen Tom Scott tarafından çekilen parodi, Project Glass'ı ti'ye alıyor. Sesle komut verirken meydana gelen yanlış anlamaları, görüş açısını kapatan bildirimler esnasında engellere çarpmaları ve polis müdahalesini konu edinen video aslında bir anlamda böyle bir projenin hayatımıza ne tür olumsuzluklar katacağını da izleyicilere göstermek istiyor.

Ancak Project Glass tanıtımının daha pek çok parodiye konu olabileceği de bir gerçek.



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mowleske 7 yıl
Çünkü hiç birimiz düzgün bir dil konuşmuyoruz. Ben özellikle hızlı konuşmaya çalıştığımdan bir çok heceyi yutuyorum. Bir çok kelimeye çok fazla konuşmadığımdan dil tembelliğinden dolayı düzgün telafüz edemiyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Şuan dünyanın bir çok yerinde akademisyenler fonoloji üzerinde çalışıyorlar,dil o kadar ayrıntılı ve karmaşık bir yapıdır ki bizim günlük hayatımızdaki konuşmayı bir makinenin anlayıp işlemesi çok büyük bir çalışma gerektirir. Malesef ki Türkiyede Türkçenin fonolojisi üzerinde yeteri kadar çalışma yapılmıyor/yapılamıyor,bu da bizim en basit örnek olan siri gibi olanaklardan mahrum kalmamıza neden oluyor. Umarım bu tür teknolojilerde Türkçeyi de görebiliriz.
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Prequel 7 yıl
arsgtc
şahsi düşüncem tenoloji = sahteleşmiş hayat

Burada hayata alternatif bulmuyorlar, hayatı kolaylaştırıyorlar!
Bunun şahsi düşüncesi olmaz somut birşey var ortada.
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OverClocK1ng 7 yıl
Ohooo. O ne ki daha da komiği çıktı.

Eğer Google'ın gözlüğü Windows kullansa ne olurdu:



[DHVideo=http://youtu.be/ZwModZmOzDs]

youtu.be/...

Saçma sapan oldu. DHTüp çalışmıyor diye 3 tane attım...
1 Yanıt Yanıtla
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S 7 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

Ohooo. O ne ki daha da komiği çıktı.

Eğer Google'ın gözlüğü Windows kullansa ne olurdu:



[DHVideo=http://youtu.be/ZwModZmOzDs]

youtu.be/...

Saçma sapan oldu. DHTüp çalışmıyor diye 3 tane attım...





Mavi ekrana çok güldüm.
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Ciddiyetsiz 7 yıl
Menow
Radyasyon sürekli düşürülen bir olay. Cihazların bir çoğu eskiye oranla çok daha düşük radyasyon yayıyorlar. Elbette günümüzde artık çok daha fazla elektronik cihaz kullanıyoruz. Bu cihaz gerçekten çok güzel. Ancak sesli komutların çok iyi algılanabilmesi gerekiyor. Aslına bakarsanız bu cihazın sesli değil beyin ile iletişime geçmesi gerekiyor. Şu anda düşüncemizi belli oranda algılayabilen cihazlar üretiliyor. ÖZellikle engelliler için. Örneğin TVyi açmayı düşündüğünüzde TV açılıyor. Müzik setiniin sesini düşünerek kısabiliyorsunuz. Google bu cihaza bahsettiğim gibi bir özellik getirebilirse ve bunu ilerletirse sanırım aramızda almayan kalmaz. Düşünsenize bir telefon çağrısı geliyor ve siz açmayı istediğiniz sırada görüşme açılarak sağ üstte beliriyor. Dilerseniz görüntüyü tam ekran olmasını istiyorsunuz ve tam ekran olarak konuşmaya başlıyorsunuz. MP3 çalar programını açmak istiyorsunuz ve açılıyor. Listeyi yukarı aşağı geziyor ve seçim yapmayı düşünüyorsunuz ve seçtiğiniz çarkı çalmaya başlıyor. Diyeceksiniz ki neden direk şarkıcının ismini düşünüp çalamayacağız. Çünkü bu düşünce algılayan sistem beyinle birebir veri transferi yapmıyor doğal olarak böyle bişey mümkün olsa zaten şu anda hayatımız feci şekilde değişirdi. Düşünce algılayan sistem bir takım eylemleri belirleyebiliyor. Mesela yukarı gitmeyi düşünmekle aşağa gitmeyi düşünmek beyinde farklı elektromanyetik frekanslar üretiyor ve bunu dışarıya yayıyor. Sistem bunu algılıyor ve aşağı eylemini uyguluyor. Yani şu anki düşünce algılama sistemiyle bir mouse kullanmak mümkün. Elbette bu söylediklerim hala geliştirme aşamasında ve özellikle engelli insanlar ile test ediliyor. Bence GOOGLE doğru yolda. Şu anda sesli çalışması bile bence süper bir olay. Düşünsenize bir mesaj yazmak için elinizde birşey bile tutmuyorsunuz. BEn şu anda bu mesajı size yazabilmek için; 1 monitör, 1 PC kasası, 1 klavye, 1 mouse, 1 ADSL modem ve 1 Kablolu Telefon hattı kullanıyorum. Elbette cep telefonu kullananlar sadece telefonun tuşlarına basarak da mesaj atabilirler. Ancak en azından bir el ve arada sırada aşağıya bakan bir göz gerekiyor. Sürekli cep telefonu ile Facebookda mesajlaşan gençliği düşünürsek fiyatı uçuk olmadığı sürece tüm bu gençlik sadece mesajlaşma kolaylığı için bile bu cihazı alır. Ki bu bahsettiğim cihazın yapabildiklerinin ufacık bir kısmı. Ben çok geniş bir kitleye hitap edebileceğini düşünüyorum. Telefonlara ve bir çok cihaza rakip olacağı yönleri dahi var. AMa dediğim gibi sesli komutu süper bir şekilde algılıyor olmalı. Çünkü hiç birimiz düzgün bir dil konuşmuyoruz. Ben özellikle hızlı konuşmaya çalıştığımdan bir çok heceyi yutuyorum. Bir çok kelimeye çok fazla konuşmadığımdan dil tembelliğinden dolayı düzgün telafüz edemiyorum. Bunlar cihazın algılamasında eminim ki sıkıntı yaratır. Bu sebeple mesajı PCde klavyede yazmayı tercih edbeilirim. Çünkü ellerimi dilimden çok daha hızlı kullanabiliyorum.

dediklerin çok güzel ve gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyler değil ancak yazının başı az önce izlemeyi yeni bitirdiğim Fringe'i hatırlatmadı değil :)
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{engineer} 7 yıl
güzel cihazmış , alınır.
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| OMG! | 7 yıl
Şuan dünyanın bir çok yerinde akademisyenler fonoloji üzerinde çalışıyorlar,dil o kadar ayrıntılı ve karmaşık bir yapıdır ki bizim günlük hayatımızdaki konuşmayı bir makinenin anlayıp işlemesi çok büyük bir çalışma gerektirir. Malesef ki Türkiyede Türkçenin fonolojisi üzerinde yeteri kadar çalışma yapılmıyor/yapılamıyor,bu da bizim en basit örnek olan siri gibi olanaklardan mahrum kalmamıza neden oluyor. Umarım bu tür teknolojilerde Türkçeyi de görebiliriz ve umarım bu tür teknolojiler dilin ve dil biliminin önemini insanlara öğretebilir.
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huseyincarnege 7 yıl
valla olabilir bak bu düşünsene koşarak karşıdan karşıya geçtini yazıcıktı önünü gremedın mıçtın :)
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Knisath 7 yıl
piyasaya bir şekilde sürülürse ilk alacak olanlardan biri benim.Bu sesli olarak mesaj yazımı iyi bir aksan isteyecek çünkü bir çok dile bu ses yazı dönüştürme motorunu koyacaklarını zannetmiyorum.Ayrıca bu mesaj olayı gözlüğün herhangi bir yazma programına bağlanarak sesli yazımı meydana getirirlerse mükemmel olur.
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jovanovic 7 yıl
Parodi gelmesi iyi oldu... Epey ilgi cekici oldugu tekrar kanitlandi...
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bocekgrafik 7 yıl
Parodi denince, ben de suçlu biri tarafından kullanılan bu bilgisayarın sivil polisi tespit etmesinin ardından kişinin kaçmaya başlaması şeklinde aklıma gelmişti.
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perikentli 7 yıl
koca direği görmedi lae gülmede öldüm bide adama iyi omuz attı ha burda olsa kavga cıkardı kesin önüne bak lae diye birbirlerine girerlerdi :)
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Menow 7 yıl
Radyasyon sürekli düşürülen bir olay. Cihazların bir çoğu eskiye oranla çok daha düşük radyasyon yayıyorlar. Elbette günümüzde artık çok daha fazla elektronik cihaz kullanıyoruz.

Bu cihaz gerçekten çok güzel. Ancak sesli komutların çok iyi algılanabilmesi gerekiyor. Aslına bakarsanız bu cihazın sesli değil beyin ile iletişime geçmesi gerekiyor.

Şu anda düşüncemizi belli oranda algılayabilen cihazlar üretiliyor. ÖZellikle engelliler için. Örneğin TV'yi açmayı düşündüğünüzde TV açılıyor. Müzik setiniin sesini düşünerek kısabiliyorsunuz.

Google bu cihaza bahsettiğim gibi bir özellik getirebilirse ve bunu ilerletirse sanırım aramızda almayan kalmaz.

Düşünsenize bir telefon çağrısı geliyor ve siz açmayı istediğiniz sırada görüşme açılarak sağ üstte beliriyor. Dilerseniz görüntüyü tam ekran olmasını istiyorsunuz ve tam ekran olarak konuşmaya başlıyorsunuz. MP3 çalar programını açmak istiyorsunuz ve açılıyor. Listeyi yukarı aşağı geziyor ve seçim yapmayı düşünüyorsunuz ve seçtiğiniz çarkı çalmaya başlıyor.

Diyeceksiniz ki neden direk şarkıcının ismini düşünüp çalamayacağız. Çünkü bu düşünce algılayan sistem beyinle birebir veri transferi yapmıyor doğal olarak böyle bişey mümkün olsa zaten şu anda hayatımız feci şekilde değişirdi. Düşünce algılayan sistem bir takım eylemleri belirleyebiliyor. Mesela yukarı gitmeyi düşünmekle aşağa gitmeyi düşünmek beyinde farklı elektromanyetik frekanslar üretiyor ve bunu dışarıya yayıyor. Sistem bunu algılıyor ve aşağı eylemini uyguluyor.

Yani şu anki düşünce algılama sistemiyle bir mouse kullanmak mümkün.

Elbette bu söylediklerim hala geliştirme aşamasında ve özellikle engelli insanlar ile test ediliyor.

Bence GOOGLE doğru yolda. Şu anda sesli çalışması bile bence süper bir olay.

Düşünsenize bir mesaj yazmak için elinizde birşey bile tutmuyorsunuz. BEn şu anda bu mesajı size yazabilmek için;

1 monitör, 1 PC kasası, 1 klavye, 1 mouse, 1 ADSL modem ve 1 Kablolu Telefon hattı kullanıyorum.

Elbette cep telefonu kullananlar sadece telefonun tuşlarına basarak da mesaj atabilirler. Ancak en azından bir el ve arada sırada aşağıya bakan bir göz gerekiyor. Sürekli cep telefonu ile Facebook'da mesajlaşan gençliği düşünürsek fiyatı uçuk olmadığı sürece tüm bu gençlik sadece mesajlaşma kolaylığı için bile bu cihazı alır.

Ki bu bahsettiğim cihazın yapabildiklerinin ufacık bir kısmı.

Ben çok geniş bir kitleye hitap edebileceğini düşünüyorum. Telefonlara ve bir çok cihaza rakip olacağı yönleri dahi var.

AMa dediğim gibi sesli komutu süper bir şekilde algılıyor olmalı. Çünkü hiç birimiz düzgün bir dil konuşmuyoruz. Ben özellikle hızlı konuşmaya çalıştığımdan bir çok heceyi yutuyorum. Bir çok kelimeye çok fazla konuşmadığımdan dil tembelliğinden dolayı düzgün telafüz edemiyorum. Bunlar cihazın algılamasında eminim ki sıkıntı yaratır. Bu sebeple mesajı PC'de klavyede yazmayı tercih edbeilirim. Çünkü ellerimi dilimden çok daha hızlı kullanabiliyorum.
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