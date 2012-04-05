Google'ın Project Glass videosuna parodi yapıldı

Haber Editörü
Google'ın yeni bir dönemin kapısını açacak olan giyilebilir ekran teknolojisi Project Glass, dünkü tanıtımdan bu yana teknoloji gündemini sürekli meşgul ediyor. Günlük hayatta Project Glass'ın ne tür kolaylıklar sağladığını anlatan video bu kez bir parodiye konu oldu.
Komedyen Tom Scott tarafından çekilen parodi, Project Glass'ı ti'ye alıyor. Sesle komut verirken meydana gelen yanlış anlamaları, görüş açısını kapatan bildirimler esnasında engellere çarpmaları ve polis müdahalesini konu edinen video aslında bir anlamda böyle bir projenin hayatımıza ne tür olumsuzluklar katacağını da izleyicilere göstermek istiyor.
Ancak Project Glass tanıtımının daha pek çok parodiye konu olabileceği de bir gerçek.
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Burada hayata alternatif bulmuyorlar, hayatı kolaylaştırıyorlar!
Bunun şahsi düşüncesi olmaz somut birşey var ortada.
Eğer Google'ın gözlüğü Windows kullansa ne olurdu:
[DHVideo=http://youtu.be/ZwModZmOzDs]
youtu.be/...
Saçma sapan oldu. DHTüp çalışmıyor diye 3 tane attım...
Mavi ekrana çok güldüm.
dediklerin çok güzel ve gerçekleşmesi mümkün olmayan şeyler değil ancak yazının başı az önce izlemeyi yeni bitirdiğim Fringe'i hatırlatmadı değil :)
Bu cihaz gerçekten çok güzel. Ancak sesli komutların çok iyi algılanabilmesi gerekiyor. Aslına bakarsanız bu cihazın sesli değil beyin ile iletişime geçmesi gerekiyor.
Şu anda düşüncemizi belli oranda algılayabilen cihazlar üretiliyor. ÖZellikle engelliler için. Örneğin TV'yi açmayı düşündüğünüzde TV açılıyor. Müzik setiniin sesini düşünerek kısabiliyorsunuz.
Google bu cihaza bahsettiğim gibi bir özellik getirebilirse ve bunu ilerletirse sanırım aramızda almayan kalmaz.
Düşünsenize bir telefon çağrısı geliyor ve siz açmayı istediğiniz sırada görüşme açılarak sağ üstte beliriyor. Dilerseniz görüntüyü tam ekran olmasını istiyorsunuz ve tam ekran olarak konuşmaya başlıyorsunuz. MP3 çalar programını açmak istiyorsunuz ve açılıyor. Listeyi yukarı aşağı geziyor ve seçim yapmayı düşünüyorsunuz ve seçtiğiniz çarkı çalmaya başlıyor.
Diyeceksiniz ki neden direk şarkıcının ismini düşünüp çalamayacağız. Çünkü bu düşünce algılayan sistem beyinle birebir veri transferi yapmıyor doğal olarak böyle bişey mümkün olsa zaten şu anda hayatımız feci şekilde değişirdi. Düşünce algılayan sistem bir takım eylemleri belirleyebiliyor. Mesela yukarı gitmeyi düşünmekle aşağa gitmeyi düşünmek beyinde farklı elektromanyetik frekanslar üretiyor ve bunu dışarıya yayıyor. Sistem bunu algılıyor ve aşağı eylemini uyguluyor.
Yani şu anki düşünce algılama sistemiyle bir mouse kullanmak mümkün.
Elbette bu söylediklerim hala geliştirme aşamasında ve özellikle engelli insanlar ile test ediliyor.
Bence GOOGLE doğru yolda. Şu anda sesli çalışması bile bence süper bir olay.
Düşünsenize bir mesaj yazmak için elinizde birşey bile tutmuyorsunuz. BEn şu anda bu mesajı size yazabilmek için;
1 monitör, 1 PC kasası, 1 klavye, 1 mouse, 1 ADSL modem ve 1 Kablolu Telefon hattı kullanıyorum.
Elbette cep telefonu kullananlar sadece telefonun tuşlarına basarak da mesaj atabilirler. Ancak en azından bir el ve arada sırada aşağıya bakan bir göz gerekiyor. Sürekli cep telefonu ile Facebook'da mesajlaşan gençliği düşünürsek fiyatı uçuk olmadığı sürece tüm bu gençlik sadece mesajlaşma kolaylığı için bile bu cihazı alır.
Ki bu bahsettiğim cihazın yapabildiklerinin ufacık bir kısmı.
Ben çok geniş bir kitleye hitap edebileceğini düşünüyorum. Telefonlara ve bir çok cihaza rakip olacağı yönleri dahi var.
AMa dediğim gibi sesli komutu süper bir şekilde algılıyor olmalı. Çünkü hiç birimiz düzgün bir dil konuşmuyoruz. Ben özellikle hızlı konuşmaya çalıştığımdan bir çok heceyi yutuyorum. Bir çok kelimeye çok fazla konuşmadığımdan dil tembelliğinden dolayı düzgün telafüz edemiyorum. Bunlar cihazın algılamasında eminim ki sıkıntı yaratır. Bu sebeple mesajı PC'de klavyede yazmayı tercih edbeilirim. Çünkü ellerimi dilimden çok daha hızlı kullanabiliyorum.