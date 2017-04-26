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Google'ın kurucusu Sergey Brin'den gizli zeplin projesi

Google'ın kurucusu Sergey Brin'in, NASA'ya ait araştırma merkezlerinde eski NASA çalışanı Alan Weston ile birlikte gizli bir zeplin projesi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Google'ın kurucusu Sergey Brin'den gizli zeplin projesi
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Geçtiğimiz günlerde Google'ın kurucularından Larry Page, Kitty Hawk isimli uçan otomobilini tanıtmış ve önümüzdeki yıllarda gökyüzünde gerçekleşmesi muhtemel uçan araç rekabetine o da katılmıştı. Bu aracın tanıtılmasında sadece birkaç gün sonra Google'ın bir diğer kurucusu olan Sergey Brin'in de gözünü gökyüzüne diktiği ortaya çıktı. Brin'in oldukça gizli projesi ise farklı bir zeplin tasarımı üzerine şekilleniyor.


Havacılığa Olan İlgisinin Başladığı Yerde 

Bloomberg'ün haberine göre henüz hakkında pek fazla detayın olmadığı gizli zeplin projesi için Sergey Brin ve projede görev alan diğer kişiler NASA'ya ait Ames Araştırma Merkezi'ndeki hangarlarında çalışıyor. Aslında çalışmaların bu hangarlarda yapılması Sergey Brin için oldukça anlamlı zira Brin'in havacılığa olan ilgisi bu hangarlarda başlamıştı. 


2015 Yılında Google, Ames'teki hangarları NASA'dan kiralayıp deneysel bir laboratuvar haline getirdi ve Sergey Brin, ABD Deniz Kuvvetleri tarafından üretilen USS Macon isimli zeplinin de üretildiği bu hangarları ziyaret edince bu hangarlarda kendi projesini geliştirmek istemişti. 


Proje Eski NASA Çalışanına Emanet 

Sergey Brin'in gizli zeplin projesinin başındaki isim ise Alan Weston. Gençliğinin bir kısmını Türkiye'de geçirmiş olan Alan Weston daha sonra Oxford'dan mezun oldu ve hem ABD Hava Kuvvetleri'nde hem de NASA da görev aldı. Weston'un bu projenin başında yer almasının belki de en önemli nedeni 2013 yılında yaptığı bir konuşma. Konuşmasında Weston uçaklara kıyasla yakıt tasarrufuna sahip olan ve sadece havaalanlarına değil yük indirilmesi gereken her yere iniş yapabilen bir kargo zeplin projesinden bahsetmişti. Bu projenin Sergey Brin tarafından beğenildiği ve Weston'ın gizli projenin başına getirildiği düşünülüyor.


Sergey Brin'in şu an için söyleyecek bir şeyim yok dediği gizli projenin Google'a mı ait olduğu yoksa sadece Brin'in kişisel hobisi mi olduğu bilinmiyor. Brin'in havacılığa olan ilgisi ve proje için yaptığı seçimleri düşünürsek ilerleyen dönemlerde oldukça farklı bir zeplin anlayışıyla karşılaşabiliriz. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-25/with-secret-airship-sergey-brin-also-wants-to-fly Yorum Yaz
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snomask 2 yıl
olsa olsa helikopter cinsi bir şey olur. sıcak hava balonuyla yapacak değil ya?
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apodur 2 yıl
Zeplin denince aklıma direk Red Alert 3 deki zeplin geliyor. Çok hoş ve yıkıcı.
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Piêr Dé Sans 2 yıl apodur
Kirov importing
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kadirirdem 2 yıl
Biz öğrendik artık gizli değil :D :D
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SEO-Uzmanı 2 yıl
amaç ; sabit bir yükseklikte sabit bir şekile durabilen bir sistem yapmaksa !
uydular fazla yükseklerde dolaşıyor !
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axaxa 2 yıl
Zeplin mi kaldı ya
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Guest-F8946C419 2 yıl
Koskoca zeplini nasıl gizlemiş?
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MustafaC53 2 yıl
Enteresandır insanlar zeplin sevdasından bir türlü vazgeçemediler.
İlk zeplin uçuşundan bu yana 165 sene geçmiş, sektörün(sektör bile denemez) geldigi nokta belli.
Özet: Zeplin hoşdır ama banena
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Bilgisayar Bağımlısı 2 yıl MustafaC53
MustafaC53
Enteresandır insanlar zeplin sevdasından bir türlü vazgeçemediler.
İlk zeplin uçuşundan bu yana 165 sene geçmiş, sektörün(sektör bile denemez) geldigi nokta belli.
Özet: Zeplin hoşdır ama banena

Güvenlik sorunu olmasa en ucuz ulaşım yollarından biri olur zeplin.
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Simplify 2 yıl
Gerçekten çok gizliymiş. Yeni çıkacak olan telefonun "sızdırılması" kadar "GERÇEKÇİ". ;)
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