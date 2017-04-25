Larry Page'in uçan otomobili Kitty Hawk ortaya çıktı

Google'ın ana şirketi Alphabet'in CEO'su Larry Page, çılgın fikirlere yatırım yapmasıyla biliniyor. Ama haberimize konu girişim şimdiye kadarki en havalı yatırım olabilir: uçan bir otomobil...

Bu gizemli yeni aracın görüntüleri sonunda Kitty Hawk adında oldukça tuhaf görünümlü bir makineyi gösteren bir videoyla birlikte internete düştü. Google'ın otonom araç projesinin mimarı Sebastian Thrun tarafından oluşturulan Kitty Hawk Flyer'ın prototipi, sürücüyü koruma amaçlı hiçbir şeyi olmayan çok küçük bir helikoptere benziyor.

Pazartesi günü Thrun, sosyal medya hesabından aracı hareket halindeyken görebileceğiniz bir videonun yer aldığı Kitty Hawk web sitesini tweetledi. Yayınlanan görüntüde, uçan Jet Sky'ye çok benzeyen elektrikli bir uçak görüyoruz. Prototip pek güvenli gibi görünmese de final versiyonu çok farklı olacaktır.

Ayrıca Bkz.

"Sony Xperia XZ Premium'a yeni bronz pembe renk seçeneği geldi"

Araç yaklaşık 100 kilogram ağırlığında ve saatte 40 km hıza kadar uçabiliyor ki bu pek yüksek değil ancak dünyanın daha önce hiç görmediği bir şey için harika olduğu söylenebilir. Kitty Hawk yerden tıpkı bir helikopter gibi dikey olarak yükseliyor ve aynı şekilde karaya iniyor.

Aracın üzerine tıpkı Jet Sky gibi oturuluyor ve yine bir helikopter gibi düğmeler ve joystick ile kontrol ediliyor. Kitty Hawk'ın kalabalık olmayan bölgelerde uçurulduğu sürece, ABD'de kullanılmak üzere güvenli, test edilmiş ve yasal olduğunu ekleyelim. Birkaç saat içinde nasıl çalıştırılacağı öğrenilebileceği için uçurmak için bir pilot lisansı bile gerekmiyor.

Larry Page'in uçan otomobilinin fiyatı henüz açıklanmadı ancak erkenden almak için 100 dolar ödeyenlere 2.000 dolar indirim uygulanacağını belirtelim. Kitty Hawk gerçekten ilginç bir araç ve kesinlikle bazı insanlar ilgisini çekecektir. Elbette final tasarımının neye benzeyeceği ve sağlayacağı güvenlik de önemli.

https://kittyhawk.aero/