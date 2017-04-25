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Larry Page'in uçan otomobili Kitty Hawk ortaya çıktı

Çılgın fikirlere yatırım yapmasıyla bilinen Alphabet CEO'su Larry Page'in uçan otomobilini hareket halinde gösteren bir video yayınlandı. Kitty Hawk projesinin tüm detayları haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Google'ın ana şirketi Alphabet'in CEO'su Larry Page, çılgın fikirlere yatırım yapmasıyla biliniyor. Ama haberimize konu girişim şimdiye kadarki en havalı yatırım olabilir: uçan bir otomobil...
Bu gizemli yeni aracın görüntüleri sonunda Kitty Hawk adında oldukça tuhaf görünümlü bir makineyi gösteren bir videoyla birlikte internete düştü. Google'ın otonom araç projesinin mimarı Sebastian Thrun tarafından oluşturulan Kitty Hawk Flyer'ın prototipi, sürücüyü koruma amaçlı hiçbir şeyi olmayan çok küçük bir helikoptere benziyor.
Pazartesi günü Thrun, sosyal medya hesabından aracı hareket halindeyken görebileceğiniz bir videonun yer aldığı Kitty Hawk web sitesini tweetledi. Yayınlanan görüntüde, uçan Jet Sky'ye çok benzeyen elektrikli bir uçak görüyoruz. Prototip pek güvenli gibi görünmese de final versiyonu çok farklı olacaktır.
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Araç yaklaşık 100 kilogram ağırlığında ve saatte 40 km hıza kadar uçabiliyor ki bu pek yüksek değil ancak dünyanın daha önce hiç görmediği bir şey için harika olduğu söylenebilir. Kitty Hawk yerden tıpkı bir helikopter gibi dikey olarak yükseliyor ve aynı şekilde karaya iniyor.
Aracın üzerine tıpkı Jet Sky gibi oturuluyor ve yine bir helikopter gibi düğmeler ve joystick ile kontrol ediliyor. Kitty Hawk'ın kalabalık olmayan bölgelerde uçurulduğu sürece, ABD'de kullanılmak üzere güvenli, test edilmiş ve yasal olduğunu ekleyelim. Birkaç saat içinde nasıl çalıştırılacağı öğrenilebileceği için uçurmak için bir pilot lisansı bile gerekmiyor.
Larry Page'in uçan otomobilinin fiyatı henüz açıklanmadı ancak erkenden almak için 100 dolar ödeyenlere 2.000 dolar indirim uygulanacağını belirtelim. Kitty Hawk gerçekten ilginç bir araç ve kesinlikle bazı insanlar ilgisini çekecektir. Elbette final tasarımının neye benzeyeceği ve sağlayacağı güvenlik de önemli.

https://kittyhawk.aero/ Yorum Yaz
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IhtiyarDelikanli 2 yıl
helikopterler de uçan otomobil ozaman
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kırılanhayaller 2 yıl en beğenilen
Şu aracı bizim keko tayfası alsa, herhalde sahillerde hergün 5-6 kişinin kafasını uçururlardı.. Aman evlerden ırak
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snomask 2 yıl
Ortağın biri zeplin yapar, diğeri otomobil bile diyemeceğimiz, tekerlekleri olmayan ve karada gitme imkanı olmayan bir uçan jetski!
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Rohanli_Theoden 2 yıl
bizim balkonun oralarda görürsem indiririm av tüfeğiyle. benim mülküme yaklaşamaz
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axaxa 2 yıl
Hava aracı ne zamandan beri otomobil oldu
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veteriner69 2 yıl
Orijinal haberde Aircraft demişler. (Hava aracı)
Onur bey nereden çıkardı uçan otomobili????
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arel.gr 2 yıl
larry gudem olusturmak icin baskalarininda araliklarla uyguladigi bu drone seklini malzeme yapmis !
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brshr 2 yıl
İş sadece ufak bir drone icadı ile başladı ve buralara geldi. Her şey üzerine koyarak gidiyor. Önemli olan sadece bir yerden başlamak. Bütün mesele bu.
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MHEC 2 yıl
3.dünya savaşında kullanırlar bunu
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hacı.basat 2 yıl
Maşallah çim biçme makinesi gibi, biçerkenki görüntüleri de verseler orman bakanlığı bir kaç tane sipariş verebilirmiş. Yakıt ve tek dopoyla gittiği mesafede de sorun yoktur kesin, sorun olsa yazardı.
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1BilimAdamı 2 yıl
Valla google ve tesla sayesinde gelecek geliyor,apple tim cook zamanında hic elini taşın altına koymuyor.
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kırılanhayaller 2 yıl en beğenilen
Şu aracı bizim keko tayfası alsa, herhalde sahillerde hergün 5-6 kişinin kafasını uçururlardı.. Aman evlerden ırak
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