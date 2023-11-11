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    Dünyanın en büyük hava aracı ilk uçuş testine başlıyor

    Google'ın kurucularından Sergey Brin'in havacılık girişimi LTA, dünyanın en büyük uçağının ilk uçuş testine geçiyor. Uçak gemisi, taşımacılık ve insanı yardım amacıyla geliştiriliyor.
    Dünyanın en büyük hava aracı ilk uçuş testine başlıyor Tam Boyutta Gör
    Hava gemilerini havacılıkta uygulanabilir hale getirmeyi amaçlayan Google'ın kurucu ortağı Sergey Brin'in havacılık girişimi, Pathfinder-1 hava gemisinin ilk uçuş testini gerçekleştirecek. Lighter Than Air Research (LTA) tarafından geliştirilen 124,5 metre uzunluğundaki zeplin prototipi, fly-by-wire kontroller, elektrik motorları ve lidar algılama gibi günümüz teknolojileri üzerinde inşa edilmiş durumda.

    Dünyanın en büyük uçağı Pathfinder-1

    Firma, devasa hava gemileriyle insani görevler ve kargo taşımacılığı için sıfır karbonlu bir ulaşım çözümü sunmayı amaçlıyor. LTA'nın web sitesine göre firma, modern teknolojiyi ve üretimdeki gelişmeleri kullanarak zeplinleri her zamankinden daha güvenli, daha güçlü ve daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

    LTA, geçtiğimiz ay Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA), ilk uçuş testi için özel bir onay almıştı. LTA Research, hava gemilerinin insani yardım operasyonlarında önemli bir rol oynayacağını ve karayoluyla ulaşılamayan yerlere malzeme ve insan taşıyacağını düşünüyor. Brin'in kâr amacı gütmeyen kuruluşu Global Support and Development, bu tür görevleri deniz yoluyla gerçekleştirme konusunda zaten bir geçmişe sahip. Pathfinder hava gemileri ise bunu havacılığa taşıyabilir.

    Dünyanın en büyük hava aracı ilk uçuş testine başlıyor Tam Boyutta Gör
    Bununla birlikte Pathfinder 1, onu diğer hava gemilerinden ayıran farklı bir tasarıma sahip Helyum dolu bu hava gemisi 96 adet kaynaklı titanyum göbek ve 288 adet karbon fiber takviyeli polimer tüpten oluşurken, ilk hava gemilerinde kullanılan hidrojene kıyasla çok daha güvenli bir alternatif olan yanıcı olmayan helyumu kaldırma gazı olarak kullanabilecek kadar hafif.

    Pathfinder 1 dikey kalkış ve iniş (VTOL) yeteneğine sahip ve on iki elektrik motoru ile dört kanatlı dümen sayesinde saatte 120 kilometre hıza ulaşabiliyor. Hava gemisi, her biri gaz seviyelerini izlemek için bir lidar sistemine sahip 13 yırtılmaz naylon helyum kutusunu barındıran sert lamine Tedlar dış kabuğa sahip. Bu da güvenliği önemli ölçüde artırıyor. Hava gemisi ayrıca elektrik motorlarına güç sağlamak için 150 kilovatlık iki dizel jeneratörü 24 batarya ile birleştiren hibrit bir tahrik sistemden gücünü alıyor.

    Test uçuşu

    Pathfinder 1, çift kumandalı tek pilotlu bir uçak olmasına rağmen uçuş testlerinde ikinci pilot olmayacak. Ayrıca testlerde sadece kritik personeller kullanılacak. FAA sertifikası LTA'nın Pathfinder 1 ile 1,500 feet'ten daha yüksek olmayan irtifalarda ve iki pilotla 50 uçuş yapmasına izin veriyor. Test uçuşları başlangıç olarak hareketli bir tripod direğine bağlı olarak gerçekleştirilecek. Ardından daha manevra testlerine geçilecek. Nihai uçuş testi ise San Francisco Körfezi üzerinde gerçekleştirilecek.

    Bu testlerin ardından firma 180 metre uzunluğunda daha büyük bir hava gemisi olan Pathfinder 3'ü geliştirmeye odaklanacak. Bu arada Pathfinder 1, mürettebatı, su balastı ve yakıtına ek olarak yaklaşık dört ton mal taşıyabilirken, gelecekteki insani yardım hava gemileri çok daha kapsamlı yetenekler getirecek. Firma elektrik için hidrojen yakıt hücreleri gibi sıfır karbon teknolojisini kullanmak istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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