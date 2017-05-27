Google’ın kurucusunun zeplini dünyanın en büyük hava aracı olacak

Google’ın kurucularından Sergey Brin’in uzun bir süredir üzerinde çalıştığı ve finansal kaynağını Google’dan değil de kendi kişisel malvarlığından karşıladığı gizli hava aracına ait ilk detaylar geçtiğimiz ay ortaya çıkmıştı. Google’ın NASA’dan kiraladığı ve geçmişte pek çok hava aracının üretim sürecine ev sahipliği yapmış olan Ames Araştırma Merkezi’nde halen üzerinde çalışılan zeplinle ilgili kullanım amacı ve fiyat etiketi de şekil kazandı.

The Guardian’ın haberine göre yaklaşık 200 metrelik uzunluğu ile aktif hava araçları arasındaki en büyük hava aracı unvanının sahibi olacak olan zeplinin en önemli görevi insani yardım organizasyonlarında belirlenen bölgelere; gıda, eşya ve benzeri araçların taşınması olacak. İlk etapta yakıt olarak hidrojen kullanılması planlanan ancak Federal Havacılık Otoritesi’nin yönetmeliklerine uygun olarak helyum gazının kullanılacağı zeplin insani yardım taşıma dışında Brin, ailesi ve arkadaşlarına da lüks bir ulaşım aracı olarak hizmet edecek.

Henüz ne zaman kullanıma hazır hale geleceği bilinmeyen zeplinin Sergey Brin’e olan maliyeti ise 100-150 milyon dolar. Brin’in bu dev zeplinlerin üretimine ağırlık vererek ticaretini yapacağı ve özellikle gökyüzünde lüks bir yolculuk arayışında olan kişilere satabileceği ya da kiralayabileceği iddia ediliyor olsa da Brin’in bu işe sadece kişisel ilgisinden dolayı başladığı biliniyor. Yani sadece bir adet zeplinin üretilmesinin ve kullanılmasının sürpriz olmayacağını söyleyebiliriz.

https://www.theverge.com/2017/5/26/15698032/sergey-brin-google-aircraft-humanitarian-missions-family-trips